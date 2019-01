Clara Aguayo: trascender la moda desde el concepto

¿Va a tener maniquíes para exhibir las prendas?

Sí, es un espacio de 5 x 6 metros y vamos a usar 5 maniquíes. La idea es colocar el resto de la colección en un showroom aparte, pero eso no es seguro porque no está contemplado dentro del programa.

¿En qué medida ese concepto de ansiedad, que llevado al extremo puede convertirse en una afección negativa, es propio de tu generación?

Creo que nuestra generación se ve dentro de un círculo en el que todo es ansiedad. Es propio de millennials que somos excesivamente conscientes del impacto de nuestras acciones en todo el mundo. Cargamos una responsabilidad enorme y somos conscientes de lo que generamos tanto a nivel positivo como negativo. En el diseño, está súper presente ese tema porque la industria de la moda te aarrincona en un lugar donde la salud mental puede llegar al límite.

¿Te parece que es viable trascender en la moda combatiendo ese tipo de cosas que van en contra de la política del cuidado y respeto de los tiempos, o crees que termina ganando el sistema una vez que estás adentro de la picadora de carne?

Creo que uno siempre tiene opción. De hecho, me da bronca cuando la gente dice que no tiene otra. Hay manera de combatirlo, por supuesto. Muchas veces el que te vende la cura, te genera la enfermedad. No les creo nada a esas marcas masivas que gastan millones de dólares en pagar pantallas led gigantes que gastan pila de energía, pero por otro lado te hablan de políticas de reciclaje.

¿Ese espíritu crítico lo ves como un denominador común generacional o crees surge desde un lado más puntual?

Ojalá fuera generacional, aunque hay más consciencia. Hoy, la sustentabilidad forma parte de la formación en moda, pero el tratamiento suele ser demasiado naif.

El punto es avanzar con una sustentabilidad bien entendida porque de repente, haciendo un paralelismo con la arquitectura, te piden que hagas un edificio en Dubai con parámetros sustentables…

La pregunta es, ¿y si no hacemos el edificio? A veces escucho que diseñadores dicen que van a cambiar el mundo de la moda, que apuestan a lo sustentable y tienen marcas que van en contra de todo.

¿Cuál es la alternativa?

Creo que hay pila de cosas que se pueden hacer. Yo si no estoy siendo creativa me muero, siento que no tengo valor. Algo a preguntarse con los diseñadores hoy en día es: ¿quiero tener una marca? ¿Hace falta otra marca en el mundo? ¿Qué tan necesario es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el rol nuestro dentro de la industria? Me parece que el secreto está en usar la creatividad para darle salidas alternativas a nuestra profesión. Somos la segunda industria más contaminante del mundo y eso tiene que pesar a la hora de decidir qué hacer. Millones de diseñadores nos recibimos alrededor del mundo y es un debate necesario.

¿Sentís que esa masa crítica está creciendo o aún le falta desarrollo?

Hay muchas contradicciones, hoy por hoy, lo único que tengo son preguntas. Hace pila que no me sorprendo de lo que veo, entro a Instagram y las cosas se ven son hermosas, pero perdí la capacidad de asombro. Obvio que hay cosas buenas, por ejemplo, el último desfile de Gareth Pugh me pareció increíble, era súper queer y con una esencia de club nocturno muy divertido. A mi Rick Owens siempre me sorprende bastante y Christopher Kane también, pero no deja de ser ropa.

¿Ese debate se lo plantean entre los finalistas, entendiéndolos como un micromundo de esta cuestión a nivel mundial?

Estamos abiertos a hablar de todo. Lo más increíble que me paso en este programa, es interactuar con esos diseñadores, porque aunque estamos en diferentes etapas somos muy solidarios con lo que nos pasa.

¿Cuáles son los puntos en común con este grupo formado por personas de latitudes tan distintas?

Me dio la sensación que todos tenemos ganas de hablar de nuestras realidades, desde nuestro yo verdadero. En diseño, hay mucho personaje, mucho talentoso hostil, personas que piensan que el talento del otro pone en cuestionamiento su propio talento. Tenía pila de miedo y eso no pasó nunca. Mi marca preferida está ahí, el diseñador es finalista de Georgia y la marca se llama Situationist, que está en la Fashion Week de París hace 3 años.

¿Qué es lo que busca en el concurso el que tiene la marca hace varios años?

Creo que es estar en el ojo del mundo pero desde un lugar más contemporáneo. Los desfiles de la Fashion Week están buenísimos, pero esta es una posibilidad de tener experiencias. Hasta ahora no he visto algo que sea radicalmente diferente a lo que hacen en los desfiles tradicionales, si bien se puede innovar en locaciones y escenografías, la dinámica no deja de ser gente sentada mirando modelos pasar.

A nivel local, ¿identificás alguien con una veta distinta?

Acá está lleno de gente talentosa, lo que hace Margo Baridón me gusta. Creo que Uruguay está preparado para tener algo independiente de la Moweek. Sucede algo increíble y es que somos tres millones pero siempre aparece un uruguayo que se destaca en algo en alguna parte del mundo. También es una realidad que acá todo se hace cuesta arriba, no hay ningún medio de comunicación de moda gratuito, aunque está todo lo necesario para que se haga. No hay una red que nos sostenga y los buenos diseñadores se sienten solos.

¿Qué esperás de esta experiencia?

Lo que más me entusiasma es el Feedback que voy a recibir de la gente. Eso me apasiona. Este programa me puso en contacto con personas con las que yo quiero hablar. No tengo ambiciones de ganar, de hecho, ni siquiera sé exactamente cuál es el premio.

Sin embargo, el proyecto tiene un costo sustancial. ¿Qué tipo de apoyo buscás para financiarlo?

El costo para armar toda la instalación es de 15 mil dólares y con ese presupuesto me estoy manejando. Busco todo tipo de sponsors que me puedan apoyar y estoy muy positiva en que vamos a poder. En eso me siento muy optimista.

Más allá de que Clara destaque las vivencias que pueda dejarle esta participación por sobre el premio mayor, lo cierto es que se encuentra entre un grupo reducido de finalistas seleccionados de todo el mundo con la chance de dejar a nuestro país en lo más alto de la moda internacional. Formar parte de esos elegidos ya es un valor muy significativo para la industria nacional y el reconocimiento debería ser intrínseco a nuestro deber como comunidad. Durante la entrevista, ella nos contó que otros participantes como el representante de Bangladesh, logró cubrir el presupuesto con ayuda estatal. Una política que pretende fomentar el surgimiento de profesionales de la moda para mantener y proteger la industria textil nacional. Algo digno de emular o al menos sirva como referencia en un contexto local de cierres masivos de industrias que otrora generaron divisas y valor de producción. Paradójicamente ahora que hay una efervescencia de diseñadores de moda, no tienen industrias que puedan servirles para insumos de sus creaciones.

La invitación no solo está destinada a brindar apoyo financiero, sino a formar parte de esta trascendencia joven que tan bien nos hace como sociedad. En palabras de Clara: “lo que me gustaría es que se hable de una oportunidad más que de una necesidad. Está genial lo que está pasando. Uruguay está emergiendo en todo sentido y el diseño nacional entró en la mirada del mundo. Es necesario fortalecernos en esas áreas, no es posible que solo importe la carne y el ganado en pie. Las empresas deben ver esto para renovar la cara de nuestro país ante el resto. Los invito a todos a formar parte de ello”.

Y nosotros también.