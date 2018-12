Massimo Vignelli: el referente absoluto

Ha recibido innumerables premios como la medalla de diseño industrial del American Institute of Architects y el primer US Presidential Design Award, por el trabajo para el Servicio de Parques Nacionales, el Lifetime Achievement Award del National Museum of Design at Cooper-Hewitt, New York, la medalla de oro del AIGA recibida en 1983 y la entrada en el Hall of Fame del Arts Directors Club de Nueva York en 1988.

Su trabajo ha sido exhibido en el MoMA, y el Cooper Hewitt.

Abundan las citas de su personalidad y formas de abordar los trabajos como en que “Si uno hace buenos trabajos, atrae otros buenos trabajos y a la inversa, los malos atraen malos trabajos” o “Si puedes diseñar algo, puedes diseñarlo todo”

La oficina de Vignelli así como la de George Nelson o la Eames Office son ejemplos de diseñadores de alcance global con consciencia sobre su rol en mejorar el mundo una pieza a la vez.

En 2009 lanzó “The Vignelli Canon”, un e-book gratuito, con sus principios básicos de diseño, con el fin de inspirar a jóvenes diseñadores. Puede descargarse aquí.

Un año antes, los Vignelli donaron la totalidad de su archivo de diseños al Rochester Istitute of Tecchnology. La colección se alberga en un edificio diseñado por Massimo y Lella el Vignelli Center For Design Studies, donde se realizan exposiciones, charlas y todo tipo de actividades relacionadas con el diseño. Un broche de oro para una carrera que ha marcado la estética del siglo XX y parte del XXI.

Massimo fallece en el 2014, pero su espíritu y legado estará siempre en todos los amantes del diseño y a través de su obra en innumerables paisajes urbanos.

Los diseños de Vignelli son imperecederos, capaces de superar cualquier moda y siempre fieles a la filosofía del modernismo de la que el diseñador italo-americano bebió desde su llegada a Estados Unidos.

Fuentes: designboom, dezeen, glocal, El Pais Madrid. Massimo Vignelly Archive R.I.T., Graffica