7 oficios que crearán los robots para los humanos (y hay 50 millones de puestos)

Gestores robóticos

Pero, quizás, el futuro del ser humano medio pase por convertirse en gestor de robots para llegar hasta donde ellos no pueden. Supervisar las IA para que realicen un trabajo determinado correctamente puede ser el destino de buena parte de los técnicos que hoy en día dan servicio en empresas tecnológicas.Volviendo al ejemplo de los robocops de Cobalt Robotics, a día de hoy no sería posible que actuasen por su cuenta para detener una situación de peligro: en primer lugar, porque no existe una legislación específica al respecto -y, por ejemplo, darle un arma a un robot, puede ser bastante peligroso-; y, en segundo, porque aún no son capaces de tomar decisiones propias, por lo que siempre debe haber un gestor detrás que analice la situación en remoto tras recibir la alarma del robot.

Etiquetadores de datos

Por otra parte, en ese constante proceso de aprendizaje de los robots, por el momento siguen siendo necesarios los humanos para que éstos sean capaces de procesar los datos que reciben. Los últimos modelos de interacción humana son capaces de reconocer gestos faciales básicos, pero alguien les ha tenido que enseñar qué es una cara en primer lugar. Lo mismo sucede con los coches autónomos, que a pesar de disponer de los sensores más punteros del mercado aún no han desarrollado una IA los suficientemente avanzada como para ser realmente autónomos. Y, por eso siguen necesitando a etiquetadores de datos para evitar accidentes como el que hace poco acabó con la vida de una ciclista.

Pilotos y diseñadores de drones

En este sentido, los drones aún distan de ser autónomos. Por ello, uno de los empleos que ya empiezan a ser una realidad -y que está bastante bien pagado– es el de piloto de drones. Además, esta creciente industria que ya empieza a tener presencia en sectores como el reparto a domicilio o el transporte, empieza a precisar de diseñadores capaces tanto de mejorar estructuras aerodinámicas como de crear complementos y soluciones artísticas para que siga evolucionando un sector que ya cuenta con 3.000 empresas sólo en España.

Científicos especializados en IA

En cuanto a las aplicaciones biológicas de la IA, ya existen empresas dedicadas en exclusiva a la investigación farmacológica utilizando más algoritmos y menos ensayo y error. Sin embargo, estos bots beben del conocimiento heredado de décadas de investigaciones humanas y aún requieren de la supervisión de científicos que controlen sus avances en el laboratorio. Es más, para el decisivo paso de trasladar una mente humana a la ‘nube’, existe una tropa de científicos que trabajan estrechamente con programadores para descubrir el Santo Grial de la robótica.

Probadores y equipos de seguridad

Un campo que aún se antoja lejano, especialmente en comparación con la realidad más inmediata de la IA: la automatización del transporte. Ahora mismo, las grandes tecnológicas se encuentran inmersas en una carrera por convertirse en la primera compañía en crear un coche 100% autónomo. Sin embargo, los accidentes se siguen produciendo, por lo que todas ellas ya tienen en su plantilla a un buen número de probadores y expertos en seguridad para monitorizar los trayectos de los prototipos, que por ahora sólo circulan por espacios cercados como Silicon Valley. Con un mínimo de una década por delante para lograr el transporte autónomo, este tipo de puestos puede ser una buena manera de rebelarse contra la competencia laboral de las máquinas y, de paso, ganarse el jornal.