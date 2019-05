Hablemos de tu formación inicial, ¿cómo comenzó tu vínculo con el arte?

Mi abuela era pintora, daba clases en su casa y me era algo familiar. Ahí fue donde empecé mi contacto con la pintura, en los años ´60. En esa época, no había una disponibilidad de recursos como la de ahora. Elaborábamos los oleos, conseguíamos los materiales pero había muy pocos lugares. Hacíamos algo muy casero: conseguíamos aceite de lino crudo y después de terminar los óleos, los guardábamos en tubos de pasta de diente de plomo, abriéndolos por detrás y cerrándolos nuevamente. Así los envasábamos. Sobre todo, pasábamos este trabajo para abaratar porque eran muy costosos.

Después de haber participado en el taller de tu abuela siendo autodidacta, ¿cómo continuaste tu formación?

Yo pintaba de manera natural, era una actividad más que tenía y siempre lograba encontrar un rinconcito donde hacerlo. Nunca me planteaba nada a futuro, ni se me pasaba por la cabeza dedicarme a esto. Además, se suponía que debía entrar a la Universidad de Derecho, que de hecho lo hice. Pintaba con mucha libertad porque me divertía, me gustaba. Tuve la suerte de tener a María Freire de profesora de dibujo en primero de liceo, y ella era muy expresiva, era una mujer que quería dar las clases a su estilo y no siguiendo lo que le imponían. Un día sobre fin de año me dijo: ¿nunca pensó en presentarse a algún concurso o exposición? También me preguntó si tenía cosas en casa, se las llevé y me seleccionó material. Esa anécdota fue muy linda, como pequeñas señales que en su momento no comprendí porque no sabía quién era María Freire, para mí era una profesora más que se había enganchado con mis dibujos. Después seguí estudiando, entré a Facultad de Derecho y luego me pasé a la de Psicología. En el camino, empecé a ir a un taller, abierto desde las dos de la tarde a las diez de la noche. Podías ir todos los días, tres veces por semana o una, ir el horario completo o dos horas. Me enganché mucho con ese sistema. Me estimulaba mucho y me sentaba a dibujar durante horas, un ejercicio maravilloso, no solo por lo que avanzás sino por los procesos que desencadena el dibujo.

¿Qué le siguió a esa experiencia?

Era increíble cómo gente de lugares tan diferentes coexistía en esos talleres. Fue entonces que conocí el taller de Nelson Ramos y me llevó a indagar con muchos materiales. Tenía una manera de enseñar muy buena porque te guiaba de acuerdo a lo que vos hacías y te hacía ver los errores. Fui poco tiempo, empecé a trabajar bastante hasta que en un momento me quedé en blanco, nada me salía, no estaba conforme con nada. Y una vez más, volví a los talleres, esta vez fui a lo de Guillermo Fernández que fue una experiencia maravillosa, porque era algo totalmente diferente a lo que había hecho.

¿Cómo elegías a qué taller ir? ¿Priorizabas el sistema educativo, la técnica, el ambiente?

Por suerte, en aquel momento había muchas opciones, buenos talleres. Ahora hay muchos menos, no estamos en una época de grandes maestros.

¿Creés que esto debe a que antes estaba proscripta la educación oficial de Bellas Artes y por eso surgían polos de enseñanza?

Creo que había gente que ahondaba en el tema de la docencia y apostaba a formarse como docente. Por ejemplo, Guillermo trabajaba mucho en el poder construir una imagen en el lenguaje visual, los ejercicios partían de cero y estaban orientados a la composición, al ritmo, a la estructura. Él te hacía cortar miles de papelitos diminutos y en cada clase vos hacías una cantidad de ejercicios y él otros. Te mostraba, por ejemplo, cómo se insertaba una línea en otra y generaba una cierta violencia o tensión… Tenía una vocación docente muy fuerte.

Es decir que aún para lo más abstracto hay leyes determinadas que hacen que una obra funcione o no…

Exacto, son herramientas muy importantes. A mí me fue genial en ese taller, me dio todo un mundo para entender el lenguaje visual, que tiene mucho que ver con la fotografía y la arquitectura incluso. Eso de Guillermo fue muy importante porque hoy son herramientas que tengo y cuando estoy trancada puedo tomar distancia de la obra y analizar qué pasa.

¿Cómo es el proceso de realización de tus obras? ¿Con qué tipo de materiales trabajás?

Además de los materiales desechables, uso muchos elementos de cuando era niña como algunos dibujitos naif. Casi siempre está detrás el tema de la mujer y lo que supuestamente hay que hacer para ser alguien en el mundo. También tomo elementos de álbumes de filatelia, porque mi padre era filatelista y quedó bastante material sin usar. En mis obras se ve mucho lápiz, crayolas, acuarelas. A veces juego con el agua, con lo acuoso en material seco, y uso mucho la palabra. No pretendo que sea literatura, ni que haya una anécdota detrás, la uso como un recurso gráfico. La paleta que manejo espontáneamente siempre llega al mismo lugar: los negros, los marrones, los ocres, los tierra siempre están presentes. A principios de los 80, usaba algodón virgen con lana sobre la tela en el piso: empapaba la lana para que logre un peso y ese ovillo lo iba desenredando para dibujar con él, después prensaba el algodón con la mano y le ponía color con nogalina.