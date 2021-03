Cargotectura: Reflexiones sobre restricciones en normativas municipales de Rocha

Consultamos a una referente, con amplia expertise regional en construcción con contenedores, la Arquitecta María Elena Salinas, una pionera en el tema con 20 años de experiencia en construcción modular en diversos países y empresas de Latinoamérica como Multicontainer Uruguay, Panamá Containers, Multicontainer Panamá, Greville Containers do Brasil y Million Containers. María Elena tiene su estudio independiente, fue además, miembro del Executive Board de IFI (International Federation of Interior Architects and Designers) y Presidente de ADDIP, Asociación de Diseñadores Interioristas Profesionales de Uruguay.

Ella nos cuenta:

_ A nivel internacional, la arquitectura desarrollada en base a contenedores marítimos se denomina “cargotectura”. Aquí en el Uruguay, esta disciplina lleva 22 años de presencia y ha atravesado diversas variaciones en su desarrollo, iniciándose como módulos operativos para obradores, y evolucionando a viviendas que compiten de igual a igual con la construcción tradicional. En el proceso de creación de estas opciones, el sistema se alimentó de nuevos materiales, tecnologías, ensayos y de los requerimientos que la misma demanda exigía.

El contenedor ha suscitado en la última década, una serie de polémicas que van desde la falta de seriedad de algunas empresas del mercado, hasta el cuestionamiento de su real valor estético. Y es aquí donde en cierto modo comprendo y comparto la reticencia de las Intendencia de Maldonado y Rocha a habilitar construcciones con contenedores. ¿Cómo se entiende que trabaje en cargotectura y esté de acuerdo con que se restrinja su uso?

La normativa fue entre otras cosas, definida para delinear un nivel mínimo aceptable de habitabilidad y un desarrollo estético y coordinado de las zonas urbanas. Por ello, de algún modo es en esa creación de lineamientos, que las intendencias protegen y aseguran que se cumplan las condicionantes que permiten que una vivienda sea “habitable”.

El contenedor como opción arquitectónica, sigue la misma lógica que la construcción tradicional: hay calidades equivalentes a la construcción de chapa o bloque y las hay que ofrecen prestaciones de primera. Es por esta razón, que cuando una vivienda de contenedores no es correctamente diseñada en su interior y en su exterior, es como insertar una vivienda sin revocar en un barrio de casas enjardinadas. No sólo implica un deterioro del entorno, sino que hay una reducción en la capacidad aislante tanto térmica como humídica, es decir; la habitabilidad de la vivienda.

El hecho de que sean en gran parte un elemento casi móvil facilita la sensación de construcción provisoria y estimula la contravención de las reglas. Esa engañosa sensación (siempre quedan como definitivas), se traduce en viviendas que permanecen con implantación y presencia de simples obradores.

Por otro lado, las medidas acotadas del contenedor obligan a un esfuerzo creativo extra para lograr el cumplimiento de lados, alturas (un contenedor de 20’ no cumple con este requisito) y áreas mínimas; creatividad que muchas veces se deja de lado derivando en viviendas que no cumplen con las normas de la zona en la que se instalan.

Expresadas las pálidas obvias, es hora de rescatar el valor constructivo y arquitectónico del contenedor que es capaz de lucirse con buen diseño, en capitales como Londres o Dubai.

Para enumerar las muchas ventajas del contenedor como solución constructiva, aquí van algunas:

_ Es una solución rápida y más económica para el cierre instantáneo de un módulo habitacional, logrando resolver en un solo elemento; piso, paredes, techo y estructura. Esto reduce en gran parte el plazo de la construcción. A partir de ahí, la diferencia en costos y plazos radica en qué terminaciones se le adicionan.

_ La mayor parte de su elaboración se realiza en condiciones industriales (en plantas de armado), lo que reduce considerablemente las demoras por entrega de materiales, coordinación de proveedores y traslados de personal.

_ Gran parte de la reducción de precios reside en la racionalización de la mano de obra. Esto se da como consecuencia de los dos puntos anteriores: estructura, paredes, piso y techo sólo requieren trabajos de preparación y pintura y la posibilidad de trabajarse en línea de producción, lo cual minimiza los tiempos muertos. Esa reducción de mano de obra deviene a su vez, en una menor carga social, uno de los grandes componentes del costo del metro cuadrado. En este punto, hay quienes alegan que esto va en desmedro de la oferta de trabajo, pero podríamos decir a favor de esta solución, que aumenta las posibilidades de que más gente puede acceder a una vivienda digna por un precio accesible.

_ Requiere una cimentación mínima y simple que se adapta prácticamente a cualquier terreno.

_ Si se sabe trabajar, es capaz de asegurar estanqueidad ante eventos climáticos y es resistente a vientos huracanados (en Miami se implementa como estructura interna, soldada a los cimientos).

_ En Uruguay tenemos ejemplos de módulos de más de un contenedor unidos, que fueron trasladados a otra posición. En el caso de proyectos diseñados a tal efecto, la movilidad es un activo incluso en módulos dobles.

_ El cuidado del medio ambiente: reciclando un producto que queda en desuso para la actividad para la que fue creado. En un mundo prepandemia, circularon casi 800 millones de TEUS anuales (contenedores equivalentes a 20’). Cada año, las empresas navieras sacan del mercado operativo, gran porcentaje de su stock de contenedores que cumplen con su vida útil para el traslado de mercadería, pero pueden continuar ofreciendo nuevos servicios a partir de una reconversión en depósitos o módulos. Por un lado, se reingresan al mercado lo que de otro modo sería un deshecho y por otro, hay una reducción de insumos como el portland cuya producción requiere del uso de altos hornos.

_ En cuanto a costos, una vivienda desarrollada a partir de contenedores puede contar con terminaciones de primera calidad: calefacción, aire acondicionado, aberturas con vidrio doble hermético (DVH), porcelanatos, etc., por un valor de hasta alrededor de un 35% menor que la construcción tradicional. A diferencia de la construcción tradicional, es fundamental prestar especial atención al flete como insumo que puede mover la aguja del costo general, ya que en grandes distancias y con varios contenedores, puede ser sustancial.