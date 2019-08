Christian Dior: Diseñador de sueños

Hasta el 1o de setiembre hay tiempo para quienes estén por Londres para disfrutar una exhibición singular, y recorrer además, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.

Comencemos por la casa: The Victoria and Albert Museum, (National Museum of Art and Design), está dedicado fundamentalmente a las artes decorativas y a las bellas artes. Cuenta con excepcionales recursos para los estudiantes de diseño ya que contiene la colección nacional británica de artes aplicadas y un área de 45 000 metros cuadrados con 145 galerías.

Parte de la innovación en el edificio es la reforma del acceso lateral en el año 2017, proyectado por el estudio de Amanda Levete para lograr un acceso más accesible e informal que su entrada principal, majestuosa, y cerrada al exterior, lo que no animaba a entrar.

La reforma se trata de accesos y galerías subterráneas con lucernarios que se evidencian en el patio como óculos de superficies brillantes en contraste con la arquitectura victoriana y eduardiana del edificio principal.