Coelux: el cielo reproducido en forma realista en espacios interiores

No es un cielo artificial simplemente, sino uno que puede cambiar la percepción y la forma de diseñar oficinas, espacios públicos o residenciales subterráneos, especialmente para horas nocturnas o meses de invierno donde no abunda la luz natural. No se trata sólo de replicar el sol sino la forma en como ilumina espacios y cómo se perciben los objetos. Aseguran que así como el ascensor fue una invención que permitió el desarrollo de los rascacielos, esto puede ser el incentivo para desarrollar “rascasuelos” o edificios subterráneos, con énfasis en áreas de climas extremos.

Especialmente indicado para gimnasios, oficinas con poca iluminación, estacionamientos, aeropuertos, transporte subterráneo e incluso estudios fotográficos, habrá que esperar a que la evolución de esta tecnología e innovación que se descubrapermita descubrirla en mayor cantidad de proyectos al rededor del mundo en un futuro cercano.

En Uruguay Lyte Iluminación representa a CoeLux®