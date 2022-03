David Guetta recibió el año con una sesión de música en streaming desde el Louvre de Abu Dhabi

Ya había estado por el barrio cuando un año atrás, en febrero de 2021 fue invitado a actuar en el helipuerto del edificio Burj Al Arab, luego de su concierto de bienvenida del 2021 en el Louvre de Paris.

En la primera edición de United At Home, David Guetta ofreció una espectacular sesión exclusiva de hora y media desde Miami para recaudar fondos contra el coronavirus. El DJ y productor francés consiguió más de medio millón de dólares que donó a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la Fondation Hôpitaux de France y a Feeding America.

Un mes después, Guetta celebraba la segunda edición en Nueva York, en el muelle de observación de la planta 70 del edificio Top of the Rock de Manhattan. Un evento igual de espectacular que su predecesor, con el que recaudó más de 400.000 euros.

La tercera edición de United At Home llegaba en vísperas de fin de año, en esta ocasión en su país natal. Con una impresionante sesión desde el museo del Louvre en París, el DJ volvió a recaudar fondos contra el coronavirus que donó a Unicef y Restos du Coeur, una ONG que alimenta a personas sintecho.

David Guetta comenzó su carrera como DJ en el año 2001 con un prometedor álbum de estudio y presentaciones en vivo que lo posicionaron de manera importante por aquellas épocas en las que sonaba su CD Just a Little More Love. En 2004 llegarían los éxitos The World is Mine y In Love with Myself. En 2009 es el turno del reconocimiento internacional luego de una colaboración con The Black Eyed Peas y un sencillo junto a la talentosa Rihanna. En 2011 es reconocido como el DJ número 1 del mundo por la prestigiosa publicación DJ Mag que otorga el premio luego de una intensa votación de los fans del techno.