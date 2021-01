David Guetta y su espectacular despliegue de luz y sonido de año nuevo en el Louvre

No es cualquier lugar sino su ciudad, Paris. No es en cualquier escenario sino uno de los lugares más icónicos: la explanada del Louvre. No es cualquier concierto: es él sólo y una multitud de…. drones, grúas, seguidores, proyectores, equipamiento eléctrico y tecnológico de última generación.

Así fue como el célebre Dj David Guetta quiso dar la bienvenida al nuevo año: con un evento benéfico, denominado “United from Home”, transmitido globalmente a millones de telespectadores vía streaming, por redes, al tiempo que recaudaba fondos para los afectados por el Covid 19.

Francia es uno de los países más golpeados por la pandemia, con 2,57 millones de casos y más de 64.000 muertes, a lo que se suma además, numerosos grupos anti vacunas. En ese marco, el hecho de que el artista, reconocido local e internacionalmente, hablara públicamente a favor de las mismas ayuda a las autoridades a difundir el mensaje con vistas a un próximo programa de vacunación general.

En el evento, además, agradeció la presencia virtual de público desde todos los rincones del mundo, ansiando poder volver a los encuentros presenciales que sin dudas suponen una experiencia radicalmente distinta, aunque en esta instancia ha sido válida para llevar un momento de alegría luego de un año tan difícil para todos.

Es el tercer evento que organiza de este estilo, siguiendo a otros en Miami y Nueva York, donde sin dudas el protagonismo son la música y la iluminación llevadas a su máxima potencia y sofisticación tecnológica. A ese marco hi tech se contrapone el entorno clásico de la arquitectura del propio museo e imágenes proyectadas.

Pueden ver el concierto completo en el link inferior y a continuación, una galería con algunas capturas del mismo.