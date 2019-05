El Galpón Imports trae otras culturas al alcance de los amantes del diseño y la artesanía de valor

Hay lugares donde uno entra y se sumerge en mundos lejanos, mágicos que remiten a viajes, culturas milenarias y artesanías de muy alta calidad.

Al contrario de lo que impera, quedan lugares en Montevideo donde elegir algo especial para renovar la casa, ambientar un espacio para un cliente, organizar un colectivo de casamiento, o regalar en una ocasión especial, que conserva un carácter singular en oposición a lo industrializado. En épocas de importaciones masivas, fast fashion y “fast deco” es inspirador conocer el origen, historias y procesos de elaboración de piezas que hablan de otras culturas, pero también de quien se las apropia en su espacio y las hace hablar de uno.

Hace más de diez años, Mónica Saenz y María Deal se embarcaron literalmente en la creación de un espacio singular lleno de piezas seleccionadas con ojo curador y de buen gusto afinado: El Galpón Imports tomaba forma y se convirtió en un clásico fuera de las rutas habituales de diseño en la ciudad que recomendamos explorar.

Un universo que se presenta estimulante y rico en texturas, materiales y colores que es un desafío para cualquier profesional o amante de la decoración. Piezas con potencial protagónico, por su escala, manufactura, estampas o procedencia son los puntos altos de este reducto montevideano imprescindible en la agenda.

Conversamos con Mónica acerca del concepto y contenido de la tienda:

¿Cómo surgió la idea de establecerse como negocio de complementos de decoración y en qué año?

Empezamos en 2007. La idea surgió porque vengo de familia de decoradores y arquitectos y siempre escuché que había muchos objetos interesantes para decorar que no existían en Uruguay, como por ejemplo, artesanía y arte africano, y alfombras de fibras naturales con diseños compatibles tanto para poner en una casa conservadora o ultra moderna, con costos accesibles y de fácil mantenimiento.

¿Con qué diferencial lo concibieron?

Pensamos justamente ofrecer objetos y textiles atemporales, que no hubiese en el mercado, para ampliar la propuesta decorativa local.

¿Qué evolución han visto en estos años de funcionamiento con respecto al gusto del mercado local en consumidores finales y el avance de profesionales más jóvenes?

A pesar de lo fácil que es enterarse de lo que existe en todo el mundo, los uruguayos somos poco arriesgados en cuanto a innovar y al uso del color, pero por suerte, hay algunos profesionales que no se rigen por modas o tendencias, que generalmente son los que tienen más experiencia y eligen con más libertad.

¿Cómo seleccionan los productos entre infinidad de proveedores? ¿Qué historias tienen algunos de esos proveedores?

Viajamos por el mundo buscando e inspirándonos y también asistimos a ferias internacionales. Los proveedores los elegimos con mucho cuidado, buscando que utilicen materias primas sin plásticos, recicladas si es posible, que estén en armonía con el entorno y donde no se incluya el trabajo infantil. Nuestras alfombras de yute por ejemplo, provienen de un proceso 100% artesanal , desde el hilado hasta el tejido en telar. Las alfombras de lana también son 100 % artesanales y las de lana y seda se hacen con lana y saris de seda

reciclados. Los Kanthas son textiles que se hacen a partir de el reciclaje de saris de algodón y de seda usados. Nuestro proveedor más querido, creó y sostiene una escuela en el pueblo donde viven él y su familia, donde estudian comen y se visten los niños de la

comunidad. Gran parte de sus ganancias van para esa escuela y nos entusiasma ser parte de esos pequeños cambios que hacen diferencias.

¿De qué países provienen sus productos y cómo rotan o establecen relaciones con esos proveedores?

Nuestros productos son de India, África, Vietnam, Oceanía, y Uzbekistán. Establecemos vínculos en ferias y viajando a los lugares de origen. Una vez establecido el vínculo las comunicaciones son por internet.

¿Qué encuentra el visitante de la tienda?

Todavía podemos decir que tenemos objetos totalmente diferentes al resto de la propuesta local.

¿Qué fuentes de información son sus elegidas a la hora de rastrear tendencias?

Revistas de decoración internacionales, ferias, viajes, y nos inspiran los genios del diseño como Terence Cornan, Anouska Hempel, Kelly Hoppen, Madeline Weinrib, India Mahdavi, y muchos más. La moda nos importa poco, buscamos lo que nos gusta y nos inspira que puede venir de una publicación una película un museo, o un viaje.

Con tantos años de viajes tendrán innumerables anécdotas, ¿podrían mencionar algunas?

Ninguna en especial, cada viaje o cada contacto nuevo es una historia diferente que siempre resulta interesante.

Muchas de vuestras piezas son diseñadas por ustedes y realizadas en distintos rincones del mundo. ¿Cómo es ese proceso a distancia, con cantidades relativamente acotadas y cómo se controlan calidades?

Primero existe el contacto con el proveedor en una feria o en el lugar de orígen y después de las conversaciones in situ, la comunicación es por internet.



¿Cuáles son los productos que han tenido más éxito en el transcurso de los años? ¿Y sus favoritos?

Los productos que más éxito tuvieron son las alfombras de yute, pero todos los productos han tenido éxito.No hay nada en el local que no nos encante. La gran colección de Suzanis que tenemos en muy variada y especial, elegidos de a uno, también los objetos africanos son todos muy especiales.

¿Qué le aporta a una vivienda o ambientación una pieza étnica o artesanal del tipo que ustedes manejan?

Le aporta el toque diferente y exclusivo definitivamente, tanto en adornos como en textiles, consideramos que todo lo que tenemos es distinto a la propuesta decorativa local.

¿Alguna recomendación o ejemplo de piezas para un regalo de poco presupuesto, otros de medio y otros de objetos más especiales?

De poco presupuesto hay unas cajas de piedra tallada redondas, que cuestan 15 dólares que son muy especiales, como precio medio recomendaría la gran variedad que tenemos de bandejas, e infinidad de objetos que vale la pena descubrir. Cada uno tiene una historia detrás y un trabajo sumamente calificado.

¿Todas las piezas son de procesos artesanales o las hay también industriales?

Tenemos algunos forros de acolchados que son de USA y son industriales.

Algunos textiles son representativos de técnicas como el ikat o suzaníes y tienen personalidad y carácter protagonistas. ¿Cómo se lucen o combinan mejor en una vivienda o para qué usos los llevan más frecuentemente?

Colgados como tapices, usados como pie de cama, para hacer almohadones, para poner arriba de las mesas, son ubicables en casi cualquier ambiente y sorprendentemente combinan y hacen muy buen contrapunto con casi cualquier estilo.

En tiempos de mayor conciencia sobre la ética en los procesos de fabricación, ¿cómo funcionan o quiénes intervienen en la de las piezas que ustedes comercializan? Tienen rastreo o seguridad en ese tipo de cuestionamientos hoy en día que hacen los clientes a la hora de pensar una compra? Hablando sobre todo de condiciones de trabajo y sostenibilidad medioambiental.

La mayoría de lo que importamos es artesanal y hay veces que el rastreo es muy difícil, Lo podemos asegurar 100% en todas las alfombras, también en las mesas de maderas recuperadas que fabricamos a medida, en los textiles que enmarcamos, en los muebles que compramos en remates, porque todos son reciclados lustrados y retapizados por los mejores artesanos locales.



Hacen además colaboración con el Liceo Impulso. ¿Pueden ampliarnos sobre cómo nace esa idea y cómo la formalizan?

La idea de tener un negocio para nosotros implica que todos ganemos, y que podamos colaborar con organizaciones que lo necesiten, entre ellas la Fundación Impulso. Por desgracia hace un tiempo que se nos está haciendo muy difícil colaborar, pero es un tema que nos importa mucho.

¿Cada cuánto reciben mercadería y cuáles son las piezas destacadas ahora en el local?

La frecuencia de las importaciones depende de las ventas y el stock, así como las piezas destacadas, siempre hay artículos nuevos y también rotamos la exhibición. Los invitamos a visitarnos y descubrirlos ustedes mismos!.