El pasado, el presente y el ministerio para el futuro

Se abre como una película de desastres a cámara lenta. En un futuro cercano, una ola de calor de temperaturas insuperables en una zona rural india mata a 20 millones de habitantes en una semana. El gobierno indio envía aviones para rociar dióxido de azufre en la atmósfera para imitar el efecto de atenuación de las grandes erupciones volcánicas. Esto, naturalmente, no cuenta con una aprobación absoluta en todo el mundo.

Un nuevo organismo internacional de crisis climática ha sido “encargado de defender a todas las criaturas vivientes presentes y futuras que no pueden hablar por sí mismas”, y rápidamente se le denominó Ministerio para el Futuro. Está dirigido por nuestra protagonista, Mary Murphy, ex ministra de Relaciones Exteriores de Irlanda. Su equipo puede tener o no un ala de operaciones encubiertas, pero una red terrorista en la sombra llamada “Hijos de Kali” utiliza enjambres de drones para estrellar aviones de pasajeros y portacontenedores en protesta mortal por las continuas emisiones de carbono.

Mientras tanto, los científicos en los polos están tratando de bombear agua desde debajo de los casquetes polares para evitar que se deslicen hacia el océano y eleven catastróficamente el nivel del mar. Kim Stanley Robinson, quien escribió la clásica trilogía de novelas de Red Mars sobre geoingeniería del planeta rojo para que sea habitable por humanos, ahora ofrece una historia sobre si podemos geoingeniería de la Tierra de regreso a la Tierra.

Dentro de estas páginas hay mucha ciencia sólida, de física atmosférica y oceánica, generalmente explicada de manera útil por un experto que pasa; pero también estrategia militar especulativa – la invención de misiles “pebble mob”, que convergen rápidamente en un objetivo desde todas las direcciones, hace que casi todo el equipo militar sea redundante – mucha historia económica y muchos detalles reconfortantes sobre la gris civilidad de Suiza en invierno.

Es cierto que los personajes logran un progreso desigual, a menudo a través de estrategias de geoingeniería, cuando se trata de reducir el calor de la India o controlar el deshielo de la Antártida. Su tratamiento explora los aspectos técnicos de la lucha climática, sin duda, pero teje lo político y lo financiero, lo histórico y lo lingüístico, lo científico y lo sentimental en un cordón de hilos inseparables que unen a sus personajes y a los habitantes de la Tierra. el uno al otro.

El autor muestra que una novela de sistemas ambiciosos sobre el calentamiento global debe ser de hecho una novela sobre la civilización moderna, porque todo es muy interdependiente. Afortunadamente, cuando abre uno de sus interludios discursivos con la afirmación “Los impuestos son interesantes”, lo cumple en dos páginas. Aquí no hay escasez de humor sardónico, una gama cosmopolita de simpatías y un optimismo acerado y visionario.

El trabajo ricamente detallado es realmente una amplificación del presente, una visión de cómo este presente podría evolucionar en las próximas décadas.

Las organizaciones y movimientos climáticos a los que se refiere, las tecnologías de vanguardia en el transporte marítimo o la agricultura o las aplicaciones de monedas o drones blockchain , deberían ser familiares para quienes siguen de cerca las noticias y la innovación climática.

El relieve cómico oscuro proviene de diálogos fragmentarios entre hablantes no identificados. “¿Ha escuchado”, pregunta uno, “que el calentamiento de los océanos significa que la cantidad de ácidos grasos omega-3 en el pescado y, por lo tanto, disponibles para el consumo humano puede caer hasta en un sesenta por ciento? ¿Y que estos ácidos grasos son cruciales para la transducción de señales en el cerebro, por lo que es posible que nuestra inteligencia colectiva ahora esté disminuyendo rápidamente debido a una disminución del poder cerebral causada por el calentamiento del océano? ” El otro responde: “Eso explicaría muchas cosas”. De hecho lo haría.

“La situación en la que nos encontramos es radicalmente peligrosa”, le dijo Robinson a Amy Brady en la Chicago Review of Books . “Estamos entrando en una década de intensos conflictos en todos los ámbitos.Y más allá de eso, vale la pena decirlo, si logramos inventar e instalar un orden mundial poscapitalista global centrado en la justicia y la sostenibilidad a largo plazo, los resultados podrían ser realmente buenos, realmente emocionantes. Creo que eso sigue siendo cierto, así que a pesar de los años conflictivos en los que estamos entrando ahora, ese pensamiento me da esperanza “.

El Ministerio para el Futuro es una novela del escritor estadounidense de ciencia ficción Kim Stanley Robinson publicada en 2020. Ambientada en un futuro cercano, la novela sigue a un organismo subsidiario, establecido en virtud del Acuerdo de París , cuya misión es abogar por las futuras generaciones de ciudadanos como si sus derechos fueran tan válidos como los de la generación actual.

Si bien llevan acabo varios proyectos ambiciosos, se determina que los efectos del cambio climático serán los más importantes. La trama sigue principalmente a Mary Murphy, la jefa del Ministerio titular para el Futuro, y Frank May, un trabajador humanitario estadounidense traumatizado por experimentar un mortal ola de calor en la India. Muchos capítulos están dedicados a relatos de eventos futuros de otros personajes (en su mayoría anónimos), así como a sus ideas sobre ecología, economía y otros temas.

Con su énfasis en la precisión científica y las descripciones de no ficción de la historia y las ciencias sociales , la novela se clasifica como ciencia ficción dura . También es parte del creciente cuerpo de ficción climática . Robinson había escrito anteriormente otras novelas de ficción climática, como 2312 y New York 2140 . La novela también incluye elementos de ficción utópica, ya que retrata a la sociedad abordando un problema y elementos de ficción de terror cuando el cambio climático amenaza a los personajes.

La trama sigue a Murphy mientras busca convencer a los bancos centrales de las amenazas a la moneda y la estabilidad del mercado planteadas por los efectos del cambio climático. Específicamente, se adopta una ronda global coordinada de flexibilización cuantitativa a través de la emisión de una moneda complementaria , llamada moneda de carbono con una tasa de descuento alta para intercambiar por captura de carbono. Al mismo tiempo, en la Antártida, varios países cooperan en un proyecto de geoingeniería para perforar hasta el fondo de los glaciares y bombear agua de deshielo hasta un deslizamiento basal lento .

El libro fue publicado por Orbit Books , una editorial de ficción especulativa del Hachette Book Group . Fue lanzado el 6 de octubre de 2020, y también se publicará en tapa blanda en junio de 2021.

Los revisores comentaron además de sobre la investigación meticulosa y bien comunicada del libro, predominantemente sobre la relevancia de la novela con respecto a los eventos del año, como la temporada de huracanes del Atlántico de 2020 (la más activa hasta la fecha), los mega incendios en Australia y el oeste de los Estados Unidos y la pandemia global, con el crítico Mark Yon resumiendo que en ese contexto, este libro es “la novela que necesitamos”.

Cuando se pregunta a los gobernantes qué están haciendo de cara al año 2030 o 2050, pocos tienen respuestas sólidas basadas en protocolos interdisciplinarios instalados a largo plazo. Hemos reducido la política a la gestión del presente.

De hecho, los presidentes, ministros, consejeros, directores, y alcaldes; viven en muchos casos al límite del agotamiento, atropellados por una gestión diaria, cuyas urgencias impiden hacer lo importante, que es construir el futuro. Por tanto, se trata de un defecto mismo del sistema que no ha sido actualizado. Los grandes temas donde se juega el futuro de los países y regiones (educación, modelo productivo, modelo energético, modelo laboral…), se mantienen en el cajón durante décadas, hipotecando por entero el futuro de todos.

Cuando las instituciones del futuro se adapten a los nuevos tiempos, tendrán que diseñar y poner en marcha áreas de gobierno ocupadas de planear y desarrollar la acción de futuro (ministerios del futuro, consejerías del futuro, concejalías del futuro…). Entre sus funciones estarán la prospección de tendencias y escenarios, fijación de la dirección y el rumbo, participación ciudadana, planeación y planificación flexible, construcción del relato del futuro, coordinación de políticas, programas, proyectos y equipos. De hecho, será la sala de máquinas desde donde se conduzcan nuestras organizaciones y el lugar donde más tiempo se requiera la presencia de los presidentes o presidentas en detrimento de inauguraciones, mítines y fanfarrias.

La ciudadanía necesita estar segura de que sus líderes están ocupados de las cosas importantes: de su futuro y el de sus hijos. Dejando las cosas urgentes en manos de buenos gestores del presente integrados en sus equipos. Por eso lo que la democracia de hoy demanda a los líderes es que estén en lo importante (diseño del futuro) y bien auxiliados por gestores, pero discerniendo bien entre los conceptos de urgente e importante.