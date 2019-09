El textil artesanal colombiano conquista el mundo

Su fundador, Jorge Lizarazo (­Armenia, Quindío, 1968), se formó en arquitectura y trabajó en París con Santiago Calatrava y Massimiliano Fuksas. Regresó a Colombia durante el fallido proceso de paz del presidente Andrés Pastrana con las FARC(1999-2002). En este periodo extremadamente delicado, las comunidades artesanas eran inaccesibles, pues estaban en áreas remotas dominadas por la guerrilla o los paramilitares. “Con tal de conocer a los artesanos, iba en bus hasta regiones vetadas, acompañado por un perro y un amigo muy grande”, explica.

Cuando su empresa está a punto de cumplir 20 años, Lizarazo echa la vista atrás: “Al principio me inven­taba los clientes para que los tejedores no creyeran que no teníamos trabajo”. Consciente de que para consolidarse en Colombia antes tendría que triunfar en el extranjero, se dirigió a Europa y Estados Unidos con una maleta repleta de muestras de textiles bordados con fibras metálicas: “En Bélgica nos hicieron un pedido, pero nunca nos pagaron”, aclara mientras juega con sus perros, dos chihuahuas llamados Frida Kahlo y Diego Rivera, estrellas indiscutibles del taller.

En 2004 llegó a Nueva York con varias citas profesionales, pero finalmente nadie lo recibió. “Cuando estaba a punto de tirar la toalla, llamé a una colombiana que había abierto una galería de arte en Manhattan, Cristina Grajales. Ella fue la primera cara amable con nuestro trabajo”. Veinte años después, el Museo Metropolitan de la misma ciudad acaba de adquirir una obra suya para su colección permanente. Grajales es hoy su representante en Estados Unidos, además de su mayor fuente de encargos y clientes. Su galería fue el lugar donde Brad Pitt y Angelina Jolie se enamoraron de un tapiz de Hechizoo y lo compraron.

Al comienzo de su carrera profesional, Lizarazo tuvo dificultades por la imagen internacional de Colombia. “Algunas veces, cuando llegaba a estudios de diseño y decía que traía una maleta de Colombia, escuchaba un murmullo de fondo que no lograba identificar. En una de esas ocasiones me armé de orgullo y dije: ‘Yo sé que ustedes bromean con lo que traigo, pero, si me dan la oportunidad de mostrárselo, creo que su concepto de mi país va a cambiar”.

Hoy exporta el 90% de su producción y ha recibido los halagos de los responsables de Prada, Botte­ga Veneta y Loro Piana. En su trabajo se advierte la abundancia de un país que lucha por sacudirse la imagen que le han legado varias décadas de vinculación al narcotráfico y el conflicto armado. “Los españoles nos dejaron el mestizaje y gracias a eso no tenemos límites para mezclarnos. Los textiles de Hechizoo son un resumen infinito de mestizaje de materiales”.

El año pasado realizaron un proyecto artístico con tres canoas que habían servido para transportar coca y que hoy se encuentran en colecciones privadas. “Teníamos que ir a la base que financió el conflicto, es decir, el narcotráfico”.

Al otro extremo de la ciudad, en el popular barrio Las Ferias, una vendedora de frutas vocea nombres que en Europa ni siquiera imaginan que existen: “¡Tengo gulupa, zapote, uchuva, guanábana, chon­taduro!”.

En un almacén que pasa inadvertido tras una discreta puerta metálica, 55 artesanos imprimen tiempo y calidad a textiles con una clara capacidad de trascender. El estudio de moda y arte textil Verdi Design ha posicionado con éxito sus productos en el mercado del lujo. En 2015 lanzaron la mochila Verdi, un bolso tejido con fibras metálicas, inspirado en la tradición artesanal de Colombia, que se convirtió en objeto de deseo para celebridades de todo el mundo. Lauren Santo Domingo, Sofía Vergara, Margherita Missoni y la ex primera dama colombiana María Clemencia de Santos se dejaron fotografiar con él. El éxito fue tal que Anna Wintour, editora jefe de VogueUSA, dijo que no había visto nada igual.

El fundador de Verdi, Tomás Vera (Barranquilla, 1985), revela que la empresa nació en un pequeño pueblo ubicado en la ladera de los Andes llamado Curití. Un lugar paradisiaco, con clima tropical, que basa su economía en el cultivo y la producción de fibra de la planta del fique desde mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles. Actualmente, 18 familias de artesanos del pueblo trabajan en exclusiva para Verdi.

Haciendo del marketing el pulmón de la empresa, han atraído la atención de clientes como el millonario sueco Stefan Persson, fundador de H&M, y el cantante Juanes. Dos colaboraciones recientes con los diseñadores colombianos Johanna Ortiz y Esteban Cortázar, ambos radicados en París, los ubicó en la escena de moda internacional. Además de vender en los gigantes Moda Operandi y Net-a-Porter, tienen clientes desde Los Ángeles hasta Beirut. En España acaban de encontrar representación y comienzan a vender en los almacenes Lamarca (Madrid).

En su taller, una ingeniera química desarrolla 130 nuevos colores para aplicar a las fibras en un laboratorio. Los artesanos tejen a mano con el apoyo de un programa informático que les revela patrones a seguir, y secan los textiles en una máquina que aplica nanotecnología y luz ultravioleta. “Nuestro valor es reinterpretar la artesanía e imprimirle calidad, detalle y diseño para elevarlo. Aplicar patrones, meterle el metal y construir la marca en torno al producto nos ha permitido incursionar en el lujo”.