Espacios de ultraviolencia: La Naranja Mecánica y la Skybreak House

La vivienda concebida en sección expande la calidad espacial permitiendo un panorama visual y estético pop muy potente. De mobiliario futurista, óvalos, antidiseño a lo ‘Superonda’ de Archizoom y mucho contraste en la paleta de colores, hacen de este interior el escenario perfecto para la ultraviolencia. Esta dimensión satírica de la arquitectura, potencia al sociópata y carismático Alex, quien posee el control total del delicado espacio escalonado de la vivienda. Suena ‘Singing in the rain’ de Gene Kelly y todo parece romantizarse. El escritor es un espectador más del crimen organizado de violación, no solo de la mujer sino también de su privacidad. Continuidad espacial al servicio del relato, la cámara acompaña el acto de irrupción de forma longitudinal potenciando los distintos niveles de la vivienda. Los paneles deslizantes definen el espacio y permite la amplitud deseada para el recorrido de cámara. Todo es caos en un escenario diseñado para lo perverso.

La percepción de la ‘Skybreak House’ durante sus dos apariciones en la película se transforma. En su primera aparición, la vivienda es el resultado del gusto refinado de la pareja, representando el éxito y su modo de vida. Mobiliario espacial y colores sutilmente seleccionados. Por el contrario, cuando Alex DeLarge regresa a la vivienda del escritor años después, el panorama es lúgubre y oscuro. Esas grandes plataformas y escaleras comienzan a ser un obstáculo arquitectónico para el ahora parapléjico escritor. Julian, su guardaespaldas, es quien se ocupa de movilizar al viejo Alexander por la vivienda, convirtiéndose en un fastidio. Desde la mirada de Alex DeLarge, su regreso a la vivienda lo ubica en un ámbito conocido y cómodo.

‘Singing in the rain’ vuelve a sonar y el resto, ya es historia conocida.

* Una columna de Andrés Angelero e Ignacio Sambarino, ambos arquitectos, creadores de la plataforma “Arquinema colectivo” que se ocupa de detectar y difundir paralelismos entre arquitectura y cine.