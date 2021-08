Iluminando la oscuridad: el caso de la instalación participativa Synoikia Pittaki en Atenas

¿Qué sucede cuando una organización sin fines de lucro, un estudio creativo y los lugareños se unen para renovar su vecindario con una idea brillante? Obtienes la instalación de arte de farolas Pittaki en el barrio de Psiri de Atenas , Grecia.

………………………………..

La instalación “Bajo una luz diferente” comenzó como una iniciativa barrial efímera en un barrio de Atenas pero tuvo tanto éxito en la comunidad que la mantuvieron permanente…por lo menos pro algunos años. La acción se presentó por primera vez en Salónica, en 2010. El Estudio creativo Beforelight invitó a los residentes a recolectar y donar sus viejos artefactos de iluminación, los repararon y colgaron en los mismos edificios paralelos de la calle Ernest Hebrard, con el fin de proporcionar el montaje de iluminación para una gran fiesta de clausura en la calle de la acción “Salónica… de otra manera”, coordinada por la revista Parallaxi.

En noviembre de 2012, en un contexto de tiempos de crisis económica, declive urbano y agitación social, el grupo inauguró la instalación de iluminación en Atenas, como parte del proyecto “Synoikia Pittaki” (“Synoikia” significa barrio en griego), una iniciativa verdaderamente colaborativa de Imagine the City, un clúster para la regeneración urbana, y Beforelight. La calle Pittaki fue seleccionada precisamente como un microparadigma del declive urbano de la época.

Antes de eso, la zona era un callejón industrial que los peatones evitaban a toda costa. Aunque Psyrri es un barrio animado, las calles que rodean la calle Pittaki estaban llenas principalmente de almacenes y emplazamientos industriales. En ocasiones, se hacía referencia al callejón como un baño público. Todo eso cambió cuando la organización sin fines de lucro Imagine the City y el estudio de iluminación creativa Beforelight se unieron para darle un cambio de imagen a Pittaki Street. Para restablecer el tráfico peatonal en el vecindario, recolectaron artefactos de iluminación sin usar de toda Atenas para iluminar las sombras del pequeño callejón mugriento. Los atenienses ofrecieron luces de todo tipo, que reflejaban la identidad multicultural de la ciudad en su variedad. Muy pronto, candelabros, linternas de papel chinas y accesorios de lámparas se amontonaron y fueron impermeabilizados, cableados y ensartados, creando un dosel brillante y acogedor sobre la calle.

Al tiempo que se invitó a la gente de Atenas a donar sus viejos artefactos de iluminación, los artistas Giorgos Kez y Cristina Chevis pintaron murales en las paredes del barrio, con el fin de transformar esta calle abandonada del centro de Atenas, en un espacio hogareño.

Se llevó a cabo una gran fiesta inaugural para encender las luces de la instalación, mientras que algunas otras acciones se han realizado a posteriori. Aunque “Bajo una luz diferente” fue una intervención temporal, creó un nuevo destino urbano al cambiar el carácter de todo el vecindario y, como resultado, la instalación está en el lugar hasta ahora.

El lúgubre callejón se transformó así en un paseo popular, atrayendo a curiosos transeúntes que afrontaron la sorpresa urbana con la cabeza en alto y sonrisas de asombro. La restitución del tráfico peatonal hizo la vida de los residentes más segura, reduciendo significativamente los comportamientos desordenados en el área. Se generó un sentido de orgullo local y propiedad de esta obra de arte “común” dentro de la comunidad local. Pronto, SynOikia Pittaki fue cubierto por los medios internacionales, recomendado por las guías de viajes como un espectáculo cultural contemporáneo y se convirtió en uno de los lugares más queridos y fotografiados de Atenas. Desató el florecimiento de nuevos negocios en tiendas vacías y el retorno de habitantes al barrio y movilizó actividades comunitarias como la pintura mural.

Seis meses se convirtieron en seis años

Aunque inicialmente se planeó permanecer en Pittaki Street durante seis meses, la instalación terminó sobreviviendo seis años, gracias al componente comunitario y al trabajo de mantenimiento que fueron cubiertos por las compañías de producción que usaban Pittaki Street como escenario de rodaje urbano. Sin embargo, a pesar de la presión de la comunidad sobre la Municipalidad de Atenas para que ‘adopte’ oficialmente la instalación (a través de solicitudes regulares, recolección de firmas, votos positivos en el consejo local, etc.), la Municipalidad no proporcionó los recursos para apoyar más trabajos de mantenimiento y no pudo asumir la responsabilidad del mantenimiento eléctrico y la responsabilidad cívica de la instalación a largo plazo. Al mismo tiempo,

La falta de perspectiva a largo plazo puso fin a la instalación

El abuso del valor simbólico del proyecto para la ganancia privada molestó a la comunidad local y la falta de recursos para la restauración técnica provocó el mal funcionamiento de la instalación de iluminación, lo que generó problemas de seguridad. Con el fin de evitar fenómenos de mayor desintegración estética e instrumentalización política del proyecto, se organizó una discusión abierta en la calle Pittaki en junio de 2018, invitando a las partes interesadas y habitantes a discutir los puntos muertos enfrentados. A pesar de la amplia cobertura mediática del tema, esta última convocatoria pública no resultó en una solución práctica para la sostenibilidad a largo plazo de la instalación. En agosto de 2018, las personas que habían creado SynOikia Pittaki en 2012 asumieron la responsabilidad de apagar las luces Pittaki para siempre y desinstalar el colorido dosel.

……………………………

El estudio Beforelight conceptualiza, diseña y aplica el arte y el diseño de la luz, en un esfuerzo por fomentar la experiencia colectiva del público con la luz natural o artificial. Siguen un proceso que tiene en cuenta la especificidad del lugar, junto con el uso innovador de dispositivos de iluminación antiguos y nuevos, una de las muchas razones por las que las personas aprecian su trabajo.

……………………………

Atenas transmite simultáneamente vulnerabilidad y resiliencia. Hay modernización, pero también resistencia. Es una ciudad con muchas capas, única en la forma en que lo antiguo y lo nuevo coexisten. Con estructuras que datan de miles de años erguidas en el corazón de la ciudad, una historia complicada y una reciente crisis financiera paralizante, tiene, además de su patrimonio excepcional y primera opción al visitar la ciudad, una escena gastronómica vibrante para explorar, una vida nocturna agitada y nuevos museos como el de la Acrópolis o la Fundación Stavros Niarchos para descubrir.

Cualquiera que dedique algo de tiempo y esfuerzo a descubrirla será bien recompensado.