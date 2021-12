Kelp Blue, la firma holandesa que planta bosques submarinos de algas gigantes para salvar el planeta

Kelp Blue es una sociedad comercial fundada por Daniel Hooft en febrero de 2020. Su sede se encuentra en Zeist, Países Bajos, sumando una subsidiaria con sede operativa en Luderitz, Namibia.

En la costa africana, (elegida por la riqueza de nutrientes de las corrientes marinas) la firma desarrolla una granja de algas a gran escala, las cuales se recolectan para producir productos alternativos agroalimentarios, bioestimulantes y textiles. Aunque su eficiencia va mucho más allá de sus derivados.

El proyecto que apuesta a la escalabilidad y el potencial económico de las algas, recibió recientemente un compromiso de inversión total de aproximadamente U$S 60 millones de Climate Fund Managers y Eos Capital.

Actualmente emplea a 12 empleados a tiempo completo, 5 empleados a tiempo parcial y 4 pasantes. El equilibrio de género es 50% femenino, 50% masculino. Su misión es “revitalizar los océanos cultivando bosques de algas gigantes”.

¿Cuál es el problema?

Por año, la humanidad utiliza recursos naturales 1,7 veces más rápido de lo que la Tierra puede renovarlos. Por el bien de nuestro futuro, esto debe cambiar. Se deben encontrar alternativas rentables, a largo plazo y ambientalmente sostenibles para restaurar el equilibrio del planeta.

¿Por qué el Kelp es una respuesta?

El Kelp gigante es uno de los organismos de más rápido crecimiento en el planeta y es muy adecuado para su uso en una gama de productos, desde productos farmacéuticos / neutracéuticos de alta calidad hasta fertilizantes, alimentos para animales, suplementos dietéticos y textiles. El crecimiento del mercado para los productos de algas marinas existentes, así como el uso de derivados de algas gigantes para desplazar las alternativas que dañan el medio ambiente, ayudará a restablecer el equilibrio planetario; El cultivo de algas marinas no requiere fertilizantes, pesticidas, tierra ni agua dulce. Pero lo que es más importante, tiene la capacidad de extraer más CO2 que los bosques terrestres al tiempo que impulsa la biodiversidad marina y mejora las poblaciones de peces.

El Kelp gigante es el alga más grande y la más grande de todas las algas marinas. Vive en aguas frías y claras donde forma grandes y densos bosques de algas que proporcionan hábitat para miles de otras especies marinas. Aunque se parece a una hierba alta, no son una planta sino un alga marrón y es parte del gran reino de la vida conocido como Protista. La mayoría de los protistas son organismos unicelulares, pero el kelp gigante es una especie compleja y es el protista más grande del mundo.

Dado que no es una planta, no tiene raíces pero en cambio, obtiene todos los nutrientes necesarios directamente del agua y se adhiere al fondo rocoso mediante una estructura conocida como retención. Sin embargo, al igual que las plantas, las algas gigantes recolectan la energía del sol a través de la fotosíntesis y no se alimentan de otros organismos. Esta especie es una de las de más rápido crecimiento en el mundo. Una vez que un alga gigante individual llega a la superficie del mar, continúa creciendo horizontalmente, flotando en grandes esteras que dan sombra a la columna de agua y al fondo del mar. Para permanecer erguido, cada hoja de alga gigante (hoja) incluye una vaina llena de gas que flota. Varios individuos que crecen juntos pueden crear bosques densos que son un ecosistema importante en zonas templadas, zonas costeras donde viven. Varias especies comen algas gigantes, y se sabe que las poblaciones fluctuantes de erizos de mar púrpura juegan un papel en la formación y destrucción del bosque de algas. Se sabe que varias especies de tiburones, peces óseos, langostas, calamares y otros invertebrados viven en o cerca de los bosques de algas.

Los seres humanos usan algas gigantes como alimento y usan químicos derivados de esta especie como componentes en varios otros productos. Sin embargo, rara vez se extrae de los bosques naturales y, en cambio, a menudo se cultiva en operaciones de acuicultura. Su rápida tasa de crecimiento y los medios naturales de generación de energía (del sol) la convierten en una especie ideal para crecer en estas granjas marinas.

Datos curiosos sobre las algas gigantes

Las algas gigantes crecen hasta 30 m en promedio, pero pueden alcanzar longitudes de 53 m en condiciones ideales.

Crecen a una tasa promedio de 28 cm por día, y hasta 61 cm por día en condiciones ideales.

Las algas marinas en descomposición que se hunden en el fondo marino proporcionan alimento a los animales en las profundidades marinas.

Las nutrias marinas se envuelven en algas gigantes para evitar que se alejen flotando mientras duermen.

¿Por qué Kelp Blue?

El modelo puede crecer rápidamente en diferentes mercados ayudando a cambiar el curso de múltiples industrias de ser ambientalmente dañinas a ser ambientalmente positivas.

Las algas gigantes retienen grandes cantidades de CO2 en los sedimentos oceánicos. Para siempre.

De esto se trata el carbono azul. En pocas palabras, el carbono azul se refiere al carbono que capturan los ecosistemas costeros y oceánicos del mundo. Y la razón por la que es tan importante es porque las estrategias de carbono azul son vitales para reducir la huella de carbono del mundo. Son esenciales para mitigar y revertir el cambio climático.

Desafíos:

No existe un banco público de semillas de Macrocystis, por lo que Kelp Blue ha tenido que trabajar con socios de todo el mundo para recolectar de manera sostenible las esporas de los lechos de algas silvestres y transportarlas de regreso a los Países Bajos, donde Hortimare luego optimiza el sistema de incubación y la técnica de siembra de Kelp Blue para llegar a ser predecibles y rendimiento constante. Comparten toda la información necesaria para que la granja sea un éxito. Esto es beneficioso para ambas partes. Hortimare obtiene datos y conocimientos cada vez más confiables para poder desarrollar un cierto estándar y Kelp Blue puede traducir sus hallazgos en una operación predecible.

Como ocurre con todas las innovaciones, el mayor desafío es sintetizar una gran idea en una historia comprensible e identificable. Kelp Blue busca cultivar bosques de algas gigantes a una escala que nunca antes se había hecho.

Beneficiarios: Planeta – eliminación de carbono Ocean Health – desacidificación del agua Biodiversidad: creación de hábitat Comunidades costeras – empleo Comunidad agrícola: los bioestimulantes proporcionarán una alternativa respetuosa con la naturaleza a los fertilizantes químicos. ………………… Kelp Blue ha diseñado una estructura innovadora para permitir el cultivo de algas gigantes en alta mar. Pero fuera de estas estructuras, las algas “bebé” deben poder crecer a pesar de las duras condiciones de la costa. Para aumentar sus posibilidades de supervivencia en mar abierto, las plántulas de algas marinas se cultivan en un criadero, en un entorno artificialmente controlado. Se utiliza un criadero para germinar esporas de algas marinas y para cultivar los gametofitos y esporofitos de las algas marinas posteriores antes del despliegue en el mar de las plántulas de algas marinas en la estructura similar a una raqueta. Sin el criadero, las posibilidades de éxito de la granja de algas gigantes serían muy bajas. La cuantificación de los servicios climáticos de los bosques de algas cultivadas no se conoce completamente. La Kelp Forest Foundation cofinanciará una investigación centrada en la medición independiente y transparente de los servicios ecosistémicos de las granjas de algas gigantes (secuestro de CO2, desacidificación de los océanos, aumento de la biodiversidad y las poblaciones de peces, etc.). Esta investigación se compartirá públicamente y ayudará no solo a crear conciencia sobre esta poderosa solución basada en la naturaleza, sino que también atraerá a los futuros productores de algas marinas y a los responsables políticos para que ayuden a escalar esta solución.

