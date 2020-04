La arquitectura del film coreano “Parasite”

El productor Lee Ha-jun revela sus secretos.

La afinada sátira social del director surcoreano Bong Joon-ho, “Parasite” ha dado la vuelta al mundo en gran parte gracias a su casting estelar, un inmaculado diseño de escenografías y un sensacional twist en el tercer acto.

Por si fuera poco, una de las sorpresas más relevantes ha pasado desapercibida para gran parte de la audiencia: la residencia donde se filmó fue construída desde cero para la película, algo que tomó por sorpresa a la mayoría de la audiencia y fue revelado sólo después de la première de Cannes.

Lee ha comenta como fue concebido y ejecutado el ambicioso plan arquitectónico.

“En muchos films coreanos, menos de la mitad de las tomas tienen lugar en los sets de filmación, pero en los últimos tiempos ello ha ido en aumento. Parasite comenzó con muchas conversaciones con el director que luego evolucionaron a presentaciones en simulaciones 3D y modelados antes de construir el set, teniendo además en consideración el movimiento del elenco y las cámaras.

El concepto general que penetra en el observador y en los cuales está articulado el film es la verticalidad que desciende infinitamente desde los niveles superiores hacia los inferiores y la casa sigue la misma estructura.

En las numerosas escaleras la densidad de los espacios va cambiando, hay muchas capas de interpretación superpuestas.

“Tengo muchos amigos arquitectos y he hablado con ellos para inspirarme, ya que el set es el 80% de todo el film. La intención era justamente que no se percibiera como un set, con lo cual intentamos cubrir todos los detalles. De hecho decidimos no dar a conocer que era algo previamente armado con la intención de facilitar una inmersión mayor en la película. Finalmente en Cannes permitimos que la verdad saliera a la luz, pero hasta ese momento nadie lo imaginaba”.

Fuente: The Spaces