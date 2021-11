La Arquitectura del Metaverso, ¿Qué es, quién la construirá y por qué es importante?

Es posible que hayas escuchado que Mark Zuckerberg quiere que Facebook se convierta en una compañía tipo metaverso y, a principios de este año, Epic Games, la compañía que desarrolla Unreal Engine, anunció que completó una ronda de financiamiento de mil millones de dólares para respaldar la visión a largo plazo del metaverso. “Metaverse” es definitivamente la palabra de moda más influyente en la escena tecnológica. En este artículo, analizaremos brevemente qué es, quién lo construirá y, lo que es más importante, por qué es importante para los arquitectos y cómo pueden los diseñadores desempeñar un papel clave en esta próxima economía digital.

¿Qué es el metaverso?

Derivado de una novela de ciencia ficción de 1992 “Snowcrash”, el término “Metaverso” fue acuñado por Neal Stephenson como sucesor de Internet y constituye la visión de Stephenson de cómo podría evolucionar un mundo digital en un futuro próximo.

Puedes hacerte una idea de cómo podría ser la vida en el metaverso de películas como “Ready Player One” y “Matrix”, donde cualquier cosa que podamos imaginar puede existir, y podemos conectarnos con el metaverso todo el tiempo para extender nuestras vidas reales con experiencias extraordinarias. Hay muchos artículos que dan varias definiciones y estándares al metaverso, y aquí están dos de mis favoritos: El metaverso: qué es, dónde encontrarlo, quién lo construirá y Fortnite y el estado del Metaverso 2021.

¿Quién construirá el Metaverso?

A diferencia del metaverso centralizado de Oasis en “Ready Player One”, las comunidades tecnológicas creen que el metaverso debería ser un ecosistema abierto e interoperable, no dominado por una sola empresa. Como dijo Mark Zuckerberg: “Con suerte, en el futuro, preguntar si una empresa está construyendo un metaverso sonará tan ridículo como preguntarle a una empresa cómo va su Internet”.

Al mismo tiempo, Roblox y Epic Games, la mayoría de las “acciones de concepto de Metaverso” en la actualidad, también creen que el metaverso debe tener genes descentralizados y evitar ser monopolizado por unas pocas fuerzas. El cofundador de Roblox, Neil Rimer, afirma: “La energía en torno al metaverso vendrá de los usuarios, no de la empresa”. El CEO de Epic, Tim Sweeney, también enfatizó: “Metaverse no proviene de ningún gigante de la industria, sino de la cristalización de la co-creación de millones de personas. Todos hacen lo suyo para el metaverso a través de la creación de contenido, la programación y el diseño de juegos. Las contribuciones también pueden agregar valor al metaverso de otras maneras”.

Durante muchos años, Internet es principalmente un catálogo 2D con hipervínculos, y ahora finalmente comienza a parecer interesante con el potencial de experiencias 3D y cambiará la forma en que trabajamos, compramos, vivimos, ¿cómo pueden los arquitectos desempeñar un papel en la configuración y el enriquecimiento del gran metaverso?

¿Por qué es importante para la Arquitectura?

Panorama general: el auge de la economía digital

El mundo entero está presenciando un cambio importante de la economía real a la economía digital, y la integración de estas dos se ha acelerado drásticamente desde la pandemia mundial.

Hemos visto que varias tiendas físicas cerraron sus puertas, al mismo tiempo que marcas de moda como Balenciaga eligieron estrenar su última colección en un videojuego. Los propietarios de bienes raíces comerciales están luchando porque los inquilinos abandonan las oficinas o reducen su tamaño, mientras que las empresas de videoconferencia como Zoom han tenido un éxito masivo y se han disparado en medio de la pandemia. Nos guste o no, COVID-19 ha cambiado nuestra cultura de trabajo, ha acelerado el auge del comercio electrónico y ha transformado la forma en que operan las empresas. Algunos de los pioneros de las industrias en ser los primeros en construir metaversos son los juegos, la moda, Hollywood y las criptomonedas. No habrá otra opción que unirse al nuevo juego. De lo contrario, no sobrevivirás como empresa.

Lectura extendida: Tim Sweeney, CEO de Epic Game, entrevista sobre la economía del Metaverso.

NFT en el arte: el auge de los activos digitales

Los artículos digitales ya son un mercado de más de $ 10 mil millones, y para que los artículos digitales tengan un valor real y duradero, deben existir independientemente de una entidad que pueda decidir en cualquier momento eliminar o desactivar el artículo. Es por eso que NFT (tokens no fungibles), la última aplicación en tecnología blockchain, llegó a la escena. “No fungible” significa que es único y no se puede reemplazar con otra cosa. Por lo tanto, se entiende que el valor de las NFT certifica la creación del artículo digital como “único”. Y esa creación digital puede ser cualquier cosa, incluida la arquitectura digital. La artista Krista Kim, con sede en Toronto, vendió la primera casa digital respaldada por NFT por más de medio millón de dólares. Esto cuesta más que una casa real en muchas ciudades de América del Norte.

Otra tendencia en el mundo de las criptomonedas es invertir en bienes raíces virtuales. Los bienes raíces basados en blockchain en mundos virtuales han subido de precio como parte del frenesí del mercado NFT que comenzó a principios de 2021. Un parche de tierra virtual en el mundo en línea basado en blockchain Decentraland, se vendió por más de $ 900,000 recientemente. En mundos virtuales como Decentraland, Sandbox, Somnimum Space, la gente puede exhibir sus colecciones de arte NFT, caminar con amigos, visitar edificios y asistir a eventos. Esto puede ser un engaño para mucha gente y la plataforma puede ser prematura, pero definitivamente es un dominio interesante y posiblemente lucrativo para que los diseñadores aprovechen sus habilidades de diseño en el mundo físico y lo extiendan al mundo virtual.

Cambio de modelo de negocio: de consultora a creadora de contenido

Los arquitectos siempre se quejan de que es difícil encontrar buenos clientes que apoyen plenamente sus ideas creativas y paguen las facturas a tiempo. La mayoría de los diseños permanecerán en el papel para siempre, podrían ser rechazados por todo tipo de razones y la mayor parte de la “arquitectura del papel” no tiene valor ya que el cliente no la reconoce. Incluso su diseño tiene la suerte de ser construido, la construcción es notoriamente costosa, requiere mucho tiempo y está llena de incertidumbre. Muchas oportunidades para que lo demanden cuando el proyecto sale mal.

Perdón por la dura realidad, además de todo eso, los arquitectos ya no son el maestro de obras en la sociedad moderna. Los arquitectos actúan como gerentes de proyectos para colaborar con otros consultores, ingenieros, contratistas, clientes, funcionarios gubernamentales para hacer realidad un proyecto y, como otros profesionales que brindan servicios, nos pagan por hora. Como dijo el inversionista Naval, “nunca te harás rico alquilando tu tiempo”. En lugar de proporcionar servicios uno a uno, los arquitectos podrían reinventar el modelo de negocio para proporcionar productos / servicios que se puedan escalar, soluciones que se puedan reutilizar y que puedan beneficiar a millones de usuarios, no solo a un cliente.

Metaverse necesita contenido masivo para entretener a los usuarios. Necesitamos experiencias como parques de atracciones virtuales, cines virtuales, conciertos virtuales, casinos virtuales, escuelas virtuales, conferencias virtuales, lo que sea. Para los arquitectos, el metaverso es un territorio virgen lleno de posibilidades y una utopía sin las limitaciones del mundo físico. Los arquitectos pueden crear diseños únicos respaldados con NFT para las personas a las que les gusta recopilar activos únicos. Los arquitectos también pueden crear activos digitales como ciudades, edificios, muebles, esculturas, nubes de puntos, texturas, etc., y venderlos varias veces a mundos virtuales, juegos y películas. Esto es muy similar al entorno de trabajo que hacen los artistas para un juego o una película. Además de los diseños estáticos, los arquitectos también pueden desarrollar “fórmulas” de diseño que los usuarios pueden modificar los parámetros para generar varios resultados, como el script de saltamontes o los activos digitales de Houdini.

Si bien la arquitectura es un negocio relativamente local, puede proporcionar productos / servicios digitales en todo el mundo. Puede ser difícil encontrar clientes que valoren su diseño en su región, pero es mucho más fácil encontrar usuarios que aprecien su gusto en todo el mundo. Como afirma el libro de los 1000 verdaderos fanáticos, puedes ganarte la vida haciendo lo que amas con un nicho.

No importa lo que hagas, intenta pensar como un creador de contenido, aprovecha tu esfuerzo para lograr un crecimiento exponencial, encuentra tu camino en la jungla digital para promocionarte en diferentes plataformas, llega a los usuarios potenciales con contenido de calidad, manténgalos comprometidos y haz crecer tu bases de usuarios.

Lectura ampliada de Matthew Ball, un capitalista de riesgo.

¿Cómo extender la frontera del diseño al mundo digital?

Entonces, estás entusiasmado con las nuevas oportunidades, pero ¿cómo pueden los diseñadores unirse al juego?

Aprenda de la industria del videojuego

Los juegos son la punta del Metaverso. Los juegos se consideran el mejor portador del metaverso, especialmente los juegos sandbox cada vez más populares, que ahora tienen una forma primitiva del metaverso. Como la serie GTA, Minecraft, Fortnite, etc., todos brindan un alto grado de libertad en la experiencia del juego, muchos juegos también brindan herramientas profesionales para la producción de contenido de expansión Mod de fabricación propia, con el fin de enriquecer el contenido del juego y extender la vida del juego.

Los juegos también son una industria con la que los arquitectos pueden relacionarse mucho. Juegos como SimCity es un videojuego clásico de construcción de ciudades que muchos diseñadores urbanos encuentran inspirador. La construcción de mundos en los juegos es el proceso de construcción de un mundo imaginario y es muy similar al proceso de diseño en la vida real. El artista ambiental convierte el arte 2D creado por el artista conceptual y lo convierte en un entorno creíble en 3D. Las herramientas del oficio son software de modelado 3D con el que los arquitectos están más o menos familiarizados: Blender, 3Ds Max, Maya, ZBrush, Substance Painter, etc., y también motores de juegos como Unity y Unreal.

Aprende algo de programación

-Piensa como un Desarrollador (Software)

El diseño computacional no es un tema nuevo en el campo de la arquitectura. Hemos visto términos como diseño generativo, diseño paramétrico, diseño algorítmico. No quiero discutir las diferencias entre estas terminologías, en general, es una nueva forma de resolver problemas. En lugar de simplemente confiar en la intuición y la experiencia de los diseñadores, los diseñadores abstraen el proceso de diseño, descomponen los grandes desafíos en otros más pequeños, definen los parámetros o restricciones que afectarán los resultados del diseño, iteran los flujos de trabajo y las opciones del diseño y finalmente toman decisiones basadas en los fundamentos analíticos. El pensamiento computacional es la clave para escalar su diseño como un desarrollador de software.

Herramientas como Grasshopper ya están bien adoptadas en el campo de la arquitectura. Es un buen enfoque aplicar herramientas computacionales en su flujo de trabajo de diseño para amplificar el poder de la computación.

Si deseas aprender a codificar, Processing podría ser un buen lenguaje para aprender a programar dentro del contexto de las artes visuales. Python también es un lenguaje relativamente fácil de aprender y tiene una amplia aplicación en análisis / visualización de datos, inteligencia artificial / aprendizaje automático, desarrollo web y otros usos generales.

-Procedimiento de generación de contenido (PCG)

En informática, la generación de contenido procedimental (PCG) es un método para crear datos algorítmicamente en lugar de hacerlo manualmente, generalmente mediante una combinación de activos y algoritmos generados por humanos junto con aleatoriedad y potencia de procesamiento generados por computadora. En gráficos por computadora, se usa comúnmente para crear texturas y modelos 3D (Wiki). La generación por procedimientos se usa a menudo en videojuegos y películas para permitir a los desarrolladores producir mayores cantidades de contenido y la posibilidad de juegos con contenido infinito.

Hay muchos enfoques para generar contenido de forma procedimental, y te animo a que veas una fantástica presentación de Kate Compton en GDC.

Townscraper, uno de mis juegos independientes favoritos, es otro gran ejemplo de PCG. Los usuarios pueden hacer clic al azar y generar hermosas ciudades en función de las limitaciones que tienen los mosaicos, de manera similar a resolver un Sudoku.

Houdini es una gran herramienta cuando se trata de procedimentalismo. Fue diseñado para artistas que trabajan en animación 3D y VFX para cine, televisión, videojuegos y realidad virtual. Houdini reúne estos mundos en una única plataforma poderosa. Lo que realmente separa a Houdini de otros programas de animación 3D es su naturaleza de procedimiento. Houdini tiene un entorno abierto y ofrece secuencias de comandos a través de una variedad de API, pero Python es el lenguaje elegido para la mayoría de los paquetes.

CityEngine es una aplicación de software de modelado tridimensional comercial desarrollada por Esri R&D Center Zurich y se especializa en la generación de entornos urbanos 3D. Utilizando un enfoque de modelado de procedimientos, admite la creación de modelos detallados de ciudades en 3D a gran escala.

-Diseña con Inteligencia Artificial

La IA es un tema candente en la escena tecnológica y hemos visto muchas aplicaciones excelentes en la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural, etc. En el contexto del diseño, la IA se puede utilizar para entrenar el aprendizaje automático a partir del contenido existente para generar contenido nuevo. Entre todas las plataformas de aprendizaje automático, GAN (Generative Adversarial Network) es definitivamente una estrella en ascenso que llama la atención de los profesionales del diseño. Aquí hay algunos ejemplos que encontré inspiradores:

El proyecto de tesis de Stanislas Chaillou utiliza GAN para generar planos de planta de diferentes estilos.

El artista Refik Andaol aplica algoritmos de aprendizaje automático basados en datos para crear entornos abstractos y de ensueño.

El reciente artículo de Simon Fraser University y Autodesk Research refinó GAN para generar diseños de casas automatizados para arquitectos.

El último modelo de la investigación de NVIDIA, con GAN, convierte imágenes 2D en objetos 3D para desarrolladores de juegos, artistas, diseñadores y arquitectos.

New Balance está utilizando Runway, una herramienta de aprendizaje automático fácil de usar para creadores, para diseñar su próxima generación de calzado deportivo.

Última Pregunta: ¿Qué valor pueden aportar los arquitectos al metaverso?

-La crisis de identidad del arquitecto en la economía digital

Los arquitectos ya afrontan la crisis de identidad en el mundo físico. Solíamos ser el maestro constructor, conociendo todos los conocimientos y técnicas de construcción. Sin embargo, en la sociedad industrial moderna, muchas carreras como estructura, mecánica, electricidad, presupuesto, gestión de la construcción se han separado de la disciplina de arquitectura, la parte restante es principalmente creación de formas, visualización, colaboración, etc., carecemos de tecnología e nuestro núcleo central.

“La arquitectura es una profesión que requiere una enorme cantidad de tiempo. El menor esfuerzo arquitectónico lleva al menos cuatro o cinco o seis años, y esa velocidad es realmente demasiado lenta para las revoluciones que se están produciendo”. Dicho por Rem Koolhas, el arquitecto holandés ganador del Premio Pritzker, señaló la deficiencia de la profesión, cómo podría adaptarse a los cambiantes climas sociales y técnicos de hoy. La tecnología está avanzando y los “forasteros” de la tecnología tienen como objetivo refactorizar o revolucionar la industria AEC. De la industria a la academia, tenemos que cambiar para adaptarnos.

Metaverse es un nuevo campo de juego en el que los arquitectos podrían participar junto con otras partes interesadas. Si competimos contra diseñadores o desarrolladores de juegos, ¿qué valor adicional podemos aportar al juego?

-Arquitecto como puente entre el mundo físico y virtual

Durante siglos, los arquitectos lideran la construcción de mundos físicos. Actuando como gerente de proyecto para colaborar con todas las disciplinas para entregar proyectos a los usuarios finales, tenemos una comprensión integral de los proyectos, mientras que los otros consultores tienen más probabilidades de estar familiarizados con solo una parte del panorama general.

Con la tendencia de crear Digital Twin en la práctica en la industria AEC, los arquitectos pueden actuar como puente entre el mundo físico y virtual. Según Autodesk, “un gemelo digital en construcción, ingeniería y arquitectura es una réplica dinámica y actualizada de un activo físico o un conjunto de activos, ya sea un edificio, un campus, una ciudad o un ferrocarril, que reúne diseño, construcción y datos operativos en tiempo real. Los gemelos digitales simulan, predicen e informan decisiones”. Los arquitectos podrían ejecutar simulaciones para crear escenarios del mundo real virtualmente para “probar” edificios no construidos. Un gemelo digital utiliza datos de sensores conectados para contar la historia de un edificio a lo largo de su ciclo de vida. Desde las pruebas hasta el uso en el mundo real. Con los datos de IoT (internet of things), podemos medir indicadores específicos de la salud y el rendimiento del edificio, como la temperatura y la humedad. Un gemelo digital también puede aumentar la experiencia física, imagina que tienes un estadio que solo puede albergar a 20.000 espectadores para un concierto en vivo, pero puedes permitir que millones de usuarios participen en ese evento a través del gemelo digital mientras se tiene una interacción dinámica entre los dos.

Habrá muchas aplicaciones interesantes en el metaverso que albergarán gemelos digitales o escanearán datos como nubes de puntos y fotogrametría de lugares del mundo real. Solo sea creativo para utilizar los activos y seleccionar experiencias e interacciones para ambos dominios.

-Responsabilidad social en el mundo virtual

Los arquitectos son buenos oyentes y comunicadores. Comenzamos escuchando mucho para comprender lo que quieren los clientes y las comunidades. Además de servir a los clientes, los arquitectos tienden a anteponer el impacto social y la responsabilidad al servicio de una comunidad en su conjunto.

La arquitectura es la manifestación y expresión de la cultura. Tratamos de comprender un entorno cultural determinado que involucra lenguajes, memoria de lugar y estilos de vida previos al diseño conceptual. Si bien el metaverso no es específico de una ubicación, los usuarios provienen de diferentes orígenes culturales, y podríamos diseñar metaversos “vernáculos” que estén llenos de variedades e inclusión cultural.

-El valor de la arquitectura

Este es un tema profundo, y solo quiero citar a Rem Koolhas nuevamente: “La arquitectura tiene una pierna en un mundo que tiene 3.000 años y otra en el siglo XXI. Este estiramiento casi parecido al de un ballet hace que nuestra profesión sea sorprendentemente profunda. Se podría decir que somos la última profesión que tiene memoria, o la última profesión cuyas raíces se remontan a 3.000 años y aún hoy demuestra la relevancia de esos largos caminos. Inicialmente, pensé que en realidad estábamos fuera de lugar para lidiar con el presente, pero lo que ofrecemos al presente es memoria”.

La historia es como un espejo que cuando la miramos vemos reflejos nuevos cada vez. “Los valores de la arquitectura” varían a lo largo de la historia. Desde “Estabilidad, Utilidad, Belleza” en la época romana, hasta “Las siete lámparas de la arquitectura (Sacrificio, Verdad, Poder, Belleza, Vida, Obediencia y Memoria)” de Ruskin en el siglo XIX. Desde “Toward an Architecture” de Le Corbusier, que desarrolló las arquitecturas modernas en el siglo XX para descartar la decoración y abrazar la forma pura como el nuevo espíritu de la era industrial, hasta el “Pattern Language” de Christopher Alexander que tuvo un gran impacto en la ingeniería de software … ¿ Tenemos que definir los nuevos valores de la arquitectura en esta era digital? Esta es una pregunta abierta para mis queridos lectores. Cuanto mejor podamos definir e implementar el valor de la arquitectura, mejor podremos diseñar un gran metaverso inmaterial.

El Metaverso se está desarrollando y evolucionando. Queridos compañeros arquitectos, ¿están listos?