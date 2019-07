La felicidad en formato de verano danés

Pero el ranking de felicidad que elabora la ONU no necesariamente está relacionado a esto sino a evaluar o medir cómo un Estado proporciona bienestar a sus ciudadanos, mejora su calidad de vida y vela por sus derechos.

Copenhague tiene edificios antiguos que conviven con experimentos arquitectónicos relevantes. Cuna de la escuela de diseño que ha sabido generar talentos relevantes especialmente en arquitectura, diseño industrial y textil, su paisaje urbano, comercial y doméstico, así como la imagen de sus habitantes tiene una elegancia discreta, un énfasis en diseño de cada detalle, sin excesos, todo en la justa medida y eficiente al 100%, casi una síntesis de la máxima de Dieter Rams “Good design is as little design as posible”.

MOVILIDAD / TRANSPORTE

Una de las cosas que más llama la atención al llegar a la ciudad es el relativo silencio que reina incluso en calles transitadas. Es así que los autos y transporte colectivo son mayoritariamente eléctricos lo cual redunda en una disminución considerable de ruido ambiente, sumado a una educación cívica sublime que anula casi las bocinas, gritos o cualquier tipo de contaminación sonora innecesaria.

La ciudad es predominantemente llana y extendida, con sus sendas de tránsito perfectamente ordenadas aunque sin límites físicos entre ellas, sólo de señalización. De esa forma conviven los peatones en veredas, y la calzada dividida entre transporte colectivo, autos y taxis, y sendas especiales y omnipresentes de gran velocidad para bicicletas y monopatines. Para los turistas estas sendas son las que dominan los locales que pasan volando hacia sus trabajos o actividades, no importa la edad, acarreando herramientas, útiles escolares, deportivos o de trabajo. Puede verse gente mayor, niños con sus padres, adolescentes en grupo, padres o amigos compartiendo carritos tipo side cars o con acoplados en su frente. El chef René Redzepi del restaurante Noma en la introducción de un libro sobre Copenhague, comenta que jamás toma un auto cuando está en su ciudad y de hecho la bicicleta es un bien esencial para llegar a cualquier punto de la ciudad, aún en invierno.

Hay múltiples sistemas colaborativos de transporte: desde Bicis de Uber, Lime, o Donkey Republic todas disponibles a través de apps, alquiler de bicicletas en locales de la ciudad, y autos para compartir también accesibles desde aplicaciones.

Además, existe un eficiente transporte público de ómnibus y Metro muchos de los cuales especialmente en el barrio de Orestad son de pocos vagones, eléctricos, insonoros, sin chofer, climatizados, con la particularidad de que tienen pocos asientos y mucho espacio para ingreso con bicicletas, coches de bebés o minusválidos: la inclusión social y accesibilidad urbana en su máxima expresión. Las estaciones son uniformes, de diseño contemporáneo y eficiente en señalización y prestaciones.