Las 12 instalaciones de arte público que dejó noviembre en Nueva York 

En plena víspera festiva, la ciudad de Nueva York inauguró doce nuevas instalaciones al aire libre para disfrutar sin tener que preocuparse demasiado por el distanciamiento social. Desde la escultura de Medusa ubicada frente al juzgado criminal de la ciudad hasta una gran tienda de bolsas de plástico en el Times Square, vale la pena iniciar este recorrido virtual para conocer las últimas exhibiciones artísticas que tuvieron lugar en el mes de noviembre.

1. Escultura de Medusa frente al Tribunal Penal de Nueva York

Una escultura de Medusa sosteniendo la cabeza de Perseo fue revelada en Collect Pond Park, frente al Tribunal Penal del condado de Nueva York en el bajo Manhattan. La obra de dos metros de alto está realizada en bronce y destinada a cuestionar la representación de Medusa en la mitología griega y reimaginar una narrativa invertida. La escultura original fue elaborada por Garbati en 2008, aunque fue 10 años después que se viralizó en redes sociales en el marco del movimiento Me Too, convirtiéndose en un símbolo de resistencia para las mujeres. Según los organizadores de la escultura, Medusa con la cabeza de Perseo ha sido colocada deliberadamente al otro lado de la calle del Palacio de Justicia donde se encuentran “casos de abuso de alto perfil, incluido el reciente juicio de Harvey Weinstein”.

2. Prospect Park Bandshell

Prospect Park Alliance y Bric se asociaron con NYC Parks para crear un proyecto de arte público en el festival Prospect Park Bandshell. La obra de arte ofrece un mensaje de resistencia, perseverancia y alegría, celebrando y uniendo a la comunidad en tiempos difíciles. La instalación es una extensión de Brooklyn Hi-Art!, el colectivo de artistas de Brooklyn, en el que se busca reimaginar los espacios públicos desocupados con nuevos propósitos alternativos y resaltar las luchas por la equidad racial y el trabajo aún por hacer. La exposición permanecerá hasta mayo de 2021.

3. Light of Freedom en Madison Square Park

Light of Freedom es un proyecto de arte al aire libre en el que una antorcha se llena con una campana gastada por el tiempo. Un heraldo de la libertad destinado a reflejar el actual clima político turbulento en el país durante una época de pandemia global y muchas protestas. La antorcha, inspirada en la mano de la Estatua de la Libertad, simboliza la luz de la democracia.

4. Ziggy en Water Street

The Downtown Alliance, organización que administra el distrito de Mejoramiento Comercial del centro-bajo de Manhattan, instaló Ziggy, una estructura de acero con cuerdas de múltiples colores diseñada por el estudio Hoy de Sousa y ubicada en el Water Street. También se prevé la instalación de un nuevo proyecto, Out-of-Office, que reformulará el nuevo entorno de trabajo mediante la combinación de espacios y escritorios en varios diseños, proporcionando un entorno de oficina al aire libre en tiempos de pandemia.

5. Plastic Bag Store en Time Square

The Plastic Bag Store es una obra del artista y director Robin Frohardt que cuenta con miles de productos esculpidos a mano a partir de plásticos desechados de un solo uso. Los estantes están llenos de productos como carnes, cigarrillos, artículos de tocador, dulces y tortas, entre otros; todos creados con diferentes plásticos. El mensaje: cómo la sobreabundancia de desechos plásticos que dejamos atrás podría ser malinterpretada por las generaciones futuras.

6. Mural de Shantell Martin en Rockaway Playground

La galardonada artista Shantell Martin debutó con su mural de casi 5 mil metros cuadrados en el patio de recreo de Seaside “Big Yard” en Waterside Children’s Studio School. El mural consiste en líneas interconectadas icónicas y monocromáticas con un estilo de dibujo característico de Martin que forma textos e imágenes para revitalizar y embellecer el vecindario. “Debido a la escala, hay múltiples formas de experimentar la pieza. Lo que tienes sobre el terreno es muy diferente de la experiencia que tienes desde una perspectiva superior en la que puedes ver cómo las líneas, las palabras y los rostros realmente interactúan entre sí”, dijo la artista. “Se trata de descubrir y permitir que las personas interactúen con él de la forma en que naturalmente se sientan inclinadas”.

7. CoVIDA en Roger Morris Park

“CoVIDA – Homenaje a las víctimas de la pandemia” es una nueva instalación de arte público al aire libre de la reconocida artista Andrea Arroyo, cuyo trabajo examina temas de justicia social y en esta ocasión honra a quienes fallecieron debido al COVID-19. La obra destaca la resiliencia de la comunidad en el rostro de una pandemia mundial y muestra aprecio por los trabajadores esenciales en primera línea. La instalación está compuesta por figuras aladas estilizadas para representar el concepto universal de libertad, la silueta del paisaje urbano para celebrar la curación de la ciudad y guirnaldas de flores como en el tradicional Día de Muertos de México.

8. Estatua Madre Cabrini en Battery Park City

Una nueva estatua diseñada y creada por los escultores Jill Burkee-Biagi y Giancarlo Biagi honra a Santa Frances Xavier (Madre) Cabrini, la primera ciudadana estadounidense en ser santificada por la Iglesia Católica Romana. La escultura está ubicada justo al sur de South Cove en Battery Park y se enmarcará en un proyecto de otras cinco obras de mujeres distribuidas por la ciudad de Nueva York.

9. Esculturas Jim Rennert en el Distrito de los Teatros

Dos esculturas de más de 25 mil metros de altura del artista Jim Rennert, cuyas obras tratan los desafíos físicos y psicológicos del competitivo mundo corporativo, se exponen en el Distrito de los Teatros desde este noviembre. Walking the Tightrope y WTF se crearon utilizando temas atléticos para expresar conceptos con los que todos lidiamos cuando nos ganamos la vida. “Una vez que has pensado en grande y luego has encontrado una perspectiva de dónde encajas, a veces puedes tener un momento WTF. Y en 2020, WTF parece describir cómo nos sentimos todos al lidiar con este año “, dijo Rennert.

10. Table Manners en Times Square

La serie Midnight Moment de Time Square Arts, la exposición de arte digital más grande y duradera del mundo que se exhibe en Times Square, presentó su instalación de arte más reciente: Table Manners de la artista Zina Saro-Wiwa. La proyección en la pantalla muestra a personas de la región del delta del Níger que consumen sus comidas con las manos mientras miran directamente a la cámara del artista durante los videos. Estos videos se presentan como una celebración de la comunidad, la tradición y un acto colectivo de memoria. El trabajo de Saro-Wiwa es sin duda confrontativo, lo que aumenta la conciencia sobre los problemas socioeconómicos y políticos que enfrenta la región productora de petróleo de Nigeria. La artista dijo: “Mi esperanza es que la gente pueda unirse, distanciada socialmente por supuesto, y comunicarse no solo con la gente de Ogoniland y Port Harcourt en Nigeria, sino también entre ellos. Mirarnos a los ojos y simplemente ser “.

11. AfroPick en Elmhurst Sculpture Garden

La marmolización afroamericana es una serie de esculturas de guerrilla al aire libre creadas por la artista Yvonne Shortt. El diseño de esta escultura se basa en púas de más de 5 mil años, talladas por primera vez en madera y piedra en África, con dientes de metal. La pieza de Elmhurst Sculpture Garden muestra el camino hacia la libertad desde el sur hasta Nueva York y hasta Canadá. El rostro fragmentado de la escultura simboliza el trauma colectivo de los afroamericanos.

12. Gran arco de calabaza

Un arco gigante de 500 calabazas, ubicado en el Seaport Disctrict de Manhattan a lo largo del East River, es el punto de encuentro para turistas y locatarios que buscan una bella sesión de fotos de otoño. Hay pequeñas calabazas amarillas, grandes naranjas y calabazas blancas, decoradas con hojas y ramas entrelazadas. Por la noche, todo se torna más mágico cuando el arco se ilumina con un brillo naranja intenso.

Fuente y créditos fotográficos: untappedcities.com