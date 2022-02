Laura Bardier, de Este Arte: “El desarrollo del mercado del arte debe ser esencialmente parte de una estrategia económica y política del país”

Con sus siete ediciones, la feria ha logrado posicionarse como uno de los eventos culturales más importantes de la región. ¿Qué tiene Punta del Este que, siendo un balneario de pequeñas dimensiones y escasa población, logra convertirse en un nicho interesante y con propuestas variadas para la comunidad que aprecia el arte?

La escala humana de Punta del Este permite una proximidad con grupos de personas que tienen intereses en común en forma natural. Desde el principio tuvimos el estímulo y el aliento de personas privadas que quieren que este tipo de proyectos, interesantes y de calidad, pasen en Uruguay y en Punta del Este. Este Arte es un proyecto internacional, pero con raíces locales. Lo que hemos logrado en pocas ediciones se debe a que hemos demostrado seriedad, profesionalismo, compromiso y pasión en todo lo que hacemos. Y, cuando uno hace las cosas bien, la gente lo reconoce, nos busca y nos apoya. Creo fuertemente que las cosas funcionan mejor cuando uno trabaja en sinergia y en armonía con la comunidad, y eso es algo que hemos logrado en Punta del Este. Hemos trabajado mucho en invitar y reunir a personas interesantes e involucradas con la cultura y el arte. Es un proceso natural pero no casualidad. Y el éxito de Este Arte es también gracias a esas personas que muy generosamente han abierto sus puertas, su tiempo y su disponibilidad.

¿Cómo transitaron desde Este Arte el alejamiento del público en tiempos de pandemia?

Decidimos volver al corazón de Este Arte. Generar contenido y compartirlo con el público ha sido, desde el 2015, uno de nuestros objetivos principales. Y, específicamente, para fomentar la opinión critica y la critica de arte, desarrollamos un proyecto extremadamente interesante: Este Journal, una revista de arte en línea para la difusión del pensamiento crítico con un enfoque serio, lúdico y radical. Con Este Journal, Este Arte continua con su labor hacia la democratización de la cultura y la profesionalización de las artes visuales en la región, apoyando galerías, artistas, curadores y críticos de arte. Cada capítulo de Este Journal está dedicado a una galería participante y cuatro de sus artistas. Cada artista presenta dos obras recientes. Y, a través de textos críticos y curatoriales, enlaces de prensa, reproducciones de las obras y videos de las exposiciones, profundizamos en la obra y el proceso creativo de cada artista. Con el objetivo de incentivar la critica de arte, invitamos a periodistas y curadores independes a producir materiales originales especialmente realizados y pensados para Este Journal.

Black Gallery – Francisca Maya – Serie Geométricos

¿Se puede vivir/apreciar/disfrutar el arte desde la virtualidad?

Absolutamente, el arte pertenece al mundo de las ideas y no exclusivamente al mundo material. Y las ideas se generan y circulan de muchas maneras, también en forma digital. La experiencia física de ver y percibir las obras en el espacio, involucrando todos los sentidos suma toda una serie de apreciamientos que no son posibles en lo virtual. La iluminación natural o artificial especifica, los olores específicos de ciertos lugares, los sonidos ambientales, el convivir la experiencia con otras personas, son todos elementos que contribuyen a observar y descubrir una obra en toda su amplitud.

¿Cómo ve el mercado del coleccionismo del arte pospandemia?

Como en todo momento de cambios radicales veo una serie de evoluciones que se aceleraron y otras transformaciones que rápidamente sucumbieron a los desafíos del momento. Dadas las dificultades de transporte y viajes, en estos momentos se ve un retorno a lo local y regional en todo el mundo, que, en mi opinión, es en su mayor parte temporáneo.

La Pecera – Magalí Milkis – Por eso la gallina es el disfraz del huevo

¿Cómo ha variado su propio concepto del arte y la logística para organizar esta exposición en transición hacia la nueva normalidad?

Sinceramente, no demasiado. En Este Arte veníamos trabajando remoto desde la primera edición. Al yo vivir en New York y tener parte del equipo en Uruguay, otra parte en Argentina y otra en Suiza, las comunicaciones y el trabajo preferia siempre se desarrolló en forma virtual. La feria misma tampoco creo que necesita grandes ajustes, ya que nunca fue un proyecto masivo, siempre priorizamos los encuentros reducidos, en forma distendida y al aire libre.

¿Cómo se redibuja una experiencia de exposición y muestra en este contexto?

Tomando todas las precauciones del caso e incrementando flexibilidad mental.

Creo que lo más importante es ser empático, entender que todos estamos en esto, que todos estamos viviendo tiempos de cambios y entender que nos afecta a todos, pero no siempre por igual. Es esencial respetar los tiempos de los demás y considerar que cada uno vive las dificultades en forma diferente. Y, esa actitud, en este caso, se refleja en que buscamos soluciones excepcionales para las galerías que participan, que seguimos apoyando las pequeñas empresas culturales y de proveedores que nos vienen acompañando desde los comienzos. La situación que estamos viviendo es una oportunidad de apoyar aun más acciones y proyectos de uruguayos que merecen visibilidad y espacio de diálogo.

¿Cuáles son las novedades de la feria para esta edición?

Como siempre, cada año Este Arte es diferente. Para nosotros, la constancia es el cambio, es la evolución, es la continua evolución hacia el futuro. Demostrando una vez más el éxito de Este Arte, muchos de nuestros expositores regresan y reanudan su compromiso con Uruguay y las artes visuales uruguayas. Algunas de las galerías extranjeras que volverán a presentarse en 2022 son: Galería Mario Cohen (São Paulo), Zielinsky Contemporary Art + (Barcelona), Herlitzka + Faria (Buenos Aires), Karla Osorio Gallery (Brasilia, São Paulo) y Reginart Collection (Ginebra), que presenta, en esta oportunidad, artistas con una trayectoria inigualable para el devenir del arte del siglo XX como Joan Miró (España, 1893-1983) y Claude Viallat (Francia, 1936). Además, esta última consigue traer a Uruguay por primera vez la obra de Renate Graf (Australia), una fotógrafa que nos ofrece una visión del mundo a través de la literatura, la imaginación y la imagen. Algunas de las galerías extranjeras que se presenta por primera vez en 2022 son: Cosmocosa (Buenos Aires), Todd Merrill Studio (Nueva York), que nos acerca una selección de obras en cerámica de Maarten Vrolijk (Países Bajos, 1966), y Molly Hatch (Estados Unidos, 1978), en donde la belleza está en los detalles, y en las formas simples y orgánicas que se aproximan a la vida cotidiana. También se suma la galería de mayor trayectoria en Argentina, Ruth Benzacar (Buenos Aires), que propone potentes artistas argentinos ofreciendo un punto de vista no hegemónico, una nueva forma de ver y comprender el mundo: Tomás Saraceno (1973) reconocido mundialmente por sus esculturas flotantes e instalaciones interactivas que promueven las conexiones entre la ecología social, mental y medioambiental; Liliana Porter (1941), quien explora nuestra relación con la realidad, la representación y el tiempo; y Max Gómez Canle (1972), que trabaja desde la pintura un relato abierto, inconcluso y en constante movimiento. Indisputablemente la presencia de galerías internacionales ha sido siempre una prerrogativa de Este Arte, pero el estímulo y el empoderamiento de las industrias creativas en Uruguay es el objetivo crucial del proyecto. Y, en ese espíritu, no puedo dejar de mencionar los proyectos uruguayos que nos acompañan una vez más. La Galería Piero Atchugarry (Pueblo Garzón, Miami), Galería Sur (Punta de Este), Black Gallery (Pueblo Garzón), Del Paseo (Punta del Este, Lima), Diana Saravia Gallery (Montevideo) y La Pecera (Punta del Este), que plantea una serie de artistas que destacan por su uso del color, que desde el punto de vista de El Color Pharmakon (López Lage) no son los más habituales y característicos en el arte uruguayo, que nos tiene más acostumbrados a una paleta sombría. Así presenta la obra de Martín Pelenur (Uruguay, 1977), Magalí Milkis (Argentina, 1979) y Juanito Conte (Uruguay, 1982), entre otros. Además, como siempre, nos acompaña y apuesta a Este Arte la Xippas Galleries (París, Ginebra, Montevideo), que introduce por primera vez el trabajo de los artistas ingleses Gilbert and George, conocidos por su apariencia y manera distintivas y altamente formales en las artes escénicas, y también por sus obras de arte basadas en fotografías de estilo gráfico en colores brillantes. El enfoque de Gilbert y George hacia el arte siempre ha sido antielitista. Adoptando el lema “arte para todos” pretendían ser relevantes más allá de los estrechos confines del mundo del arte.

Ruth Benzacar – Tomas Saraceno Biosphere17

¿Qué opina del arte en formato NFT? ¿Tienen contemplado incluirlo?

La burbuja de los NFTs es un trend mediático que nace de una necesidad de empresas financieras que utilizan la tecnología blockchain. No se genera de un movimiento artístico, social o cultural. Ciertamente, los fenómenos sociales que generan las modas me resultan siempre muy curiosos e interesantes. Con respecto a Este Arte, nuestro trabajo es en servicio a la comunidad artística. Si hay interés por parte de los artistas en producir trabajos NFTs, si hay interés en las galerías participantes en presentar trabajos digitales que utilizan la tecnología blockchain, y si hay interés en los amantes del arte en apreciar y adquirir NFTs, ¡absolutamente los presentaremos!

Está preparando junto a MACA – Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry un programa de videoarte que luego se llevará a cabo en Miami. ¿Bajo qué lineamientos hizo la curaduría y qué se espera de este tipo de acciones?

El proyecto especial de Este Arte con el Festival ARCA IFF es resultado de ese espíritu de sinergia y colaboración que compartimos con muchas personas del ambiente. Mercedes Sader, directora de la Black Gallery, que a participado de Este Arte desde hace años, me invitó a curar la sección de arte y cine. Y tomé la invitación como una excusa para ampliar la red del festival y extender ese espíritu de colaboración internacionalmente. Aproveché para invitar a colaborar en la presentación a Andrea Bellini, director del Centre d’ Art Contemporain, de Ginebra, que organiza un festival de imagen en movimiento. Juntos seleccionamos una serie de obras, comisionadas por el Centre d’ Art Conntemporain desde el 2014 al 2021, y que fueran de interés para el público de Uruguay. Ha sido un proceso extremadamente divertido y un placer trabajar con el equipo de ARCA IFF y con Andrea Bellini. Las obras presentadas son trabajos originales, por primera vez en Sudamérica, y de altísima calidad artística.

¿Cómo se inserta Uruguay en el circuito de comercialización de obras de arte a escala internacional?

El mercado del arte es una parte del sistema del arte. En otros países europeos o latinoamericanos, los incentivos de gobierno son esenciales. Por ejemplo, en Colombia, la feria de arte es un proyecto propiedad de la Cámara de Comercio de Bogotá, y nace de una visión económica de desarrollar las estructuras artísticas. La famosa feria Art Basel es propiedad de la Intendencia de la ciudad de Basilea en Suiza, y fue un proyecto nacido hace más de 50 años para promoción turística de la ciudad. El desarrollo de un mercado depende también del interés regional y a nivel país y necesita de una visión colaborativa a largo plazo con acciones independientes de temas partidarios. Debe ser esencialmente parte de una estratégica económica y política del país. Para incrementar el comercio de obras de arte uruguayo a nivel internacional es necesario que todos los agentes que trabajan en la investigación, producción, promoción y comercialización de productos culturales lo hagan colaborativamente.

¿Qué tres artistas emergentes recomendarías al público de Ministerio de Diseño seguir?

¡Esta es la pregunta más difícil! La contesto de otra manera, invito al público de Ministerio de Diseño a visitar la feria y que nos cuenten cuáles son, en su opinión, los artistas emergentes a seguir usando el hashtag #FavsESTEArte en las redes.

Fotografías: ©Este Arte