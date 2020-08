¿Los nuevos fabricantes de carne a base de plantas? Las grandes empresas cárnicas

Tyson, Smithfield, Perdue y Hormel han lanzado alternativas de carne, llenando los estantes de los supermercados con una variedad de hamburguesas a base de plantas, albóndigas y nuggets de pollo.

Más allá de la carne y los alimentos alternativos, las empresas que comparten una inclinación por el compromiso de proteger el medio ambiente, dominan el mercado relativamente nuevo de comida vegetariana que se ve y sabe como carne.

Pero con las hamburguesas y los embutidos a base de vegetales cada vez más populares y disponibles en restaurantes de comida rápida y supermercados en todo Estados Unidos, un nuevo grupo de compañías ha comenzado a fabricar carne sin carne: los conglomerados de alimentos y productores de carne que más allá de la carne ofrecen otras opciones como diversificación y atención a consumidores y tendencias.

En los últimos meses, las principales compañías de alimentos como Tyson, Smithfield, Perdue, Hormel y Nestlé han lanzado sus propias alternativas de carne, llenando los estantes de los supermercados con hamburguesas, albóndigas y nuggets de pollo a base de plantas.

La carne de origen vegetal, que antes era en gran medida el dominio de veganos y vegetarianos, se está convirtiendo rápidamente en un elemento básico de la dieta de más personas, ya que los consumidores buscan reducir su consumo de carne en medio de las preocupaciones sobre sus efectos en la salud y su contribución al cambio climático .

En los últimos cinco meses, el precio de las acciones de Beyond Meat que tiene entre sus accionistas a Bill Gates y a Leonardo DiCaprio, se ha disparado y el acuerdo de Impossible Foods (cuyo slogan es “Grill your burger, not the planet” (Asa tu hamburguesa no el planeta) para proporcionar Whoppers a base de plantas en Burger King ha provocado que una ola de cadenas de comida rápida prueben productos similares.

Impossible foods se ha centrado en ventas a restaurantes mientras que Beyond meat lo ha hecho a supermercados.

Los analistas proyectan que el mercado de proteínas basadas en plantas y alternativas de carne creadas en laboratorio podría valer hasta $ 85 mil millones para 2030.

A modo de ejemplo, las acciones de Beyond Meat subieron un 600% desde su salida a bolsa y desde principios del año 2020, y al 11 de marzo, han aumentado un 15,98%. A pesar de ello la empresa aún no es rentable, lo cual es habitual en startups en las primeras fases de ejercicio.

Ahora, en los supermercados de los Estados Unidos, los compradores pueden encontrar carne y pollo de origen vegetal que se venden junto con los productos cárnicos envasados ​​que han comido generaciones de estadounidenses.

“Hay una demanda creciente”, dijo John Pauley, director comercial de Smithfield, uno de los mayores productores de carne de cerdo en el país. “Seríamos tontos si no prestáramos atención”. En septiembre, Nestlé lanzó Awesome Burger, su respuesta a las empanadas sin carne de Beyond Meat and Impossible Foods. (“Sentimos que es un producto increíble”, dijo una portavoz de Nestlé). Smithfield comenzó una línea de hamburguesas, albóndigas y salchichas a base de soja, y Hormel comenzó a ofrecer carne molida a base de plantas.

También hay opciones combinadas: una carne sintética que cae en el área gris entre la Beyond Burger y un corte de carne de res. Tyson está presentando una hamburguesa de carne y vegetales. Y Perdue está vendiendo prductos híbridos, mezclando aves de corral con “nutrición vegetal” en forma de coliflor y garbanzos.

Muchos partidarios de las alternativas sin carne han elogiado los nuevos productos como una señal de que la carne a base de plantas ha ganado una amplia aceptación.

“Cuando empresas como Tyson y Smithfield lanzan productos cárnicos a base de plantas, eso transforma el sector de la carne a base de plantas de un nicho a una corriente principal”, dijo Bruce Friedrich, que dirige el Good Food Institute, una organización que aboga por los sustitutos de origen vegetal. “Tienen canales de distribución masivos, tienen bases de consumidores entusiastas y saben lo que la carne debe hacer para satisfacer a los consumidores”.

Pero el surgimiento de estas empresas cárnicas en el mercado de proteínas de origen vegetal también ha provocado sospechas e inquietud entre algunos activistas medioambientales, a quienes les preocupa que las empresas puedan apropiarse del nicho, absorbiendo startups más pequeñas o simplemente utilizando hamburguesas de origen vegetal. para desviar la atención de otras fechorías ambientales .

“Esa es una preocupación legítima”, dijo Glenn Hurowitz, quien dirige la organización de defensa ambiental Mighty Earth. Durante años, las grandes compañías petroleras compraron nuevas empresas de energía limpia y esencialmente las cerraron, señaló.

“Es cierto que hacer inversiones modestas en proteínas de origen vegetal es algo legítimamente bueno para estas empresas”, dijo Hurowitz, pero “no equilibra por completo toda la contaminación que están causando”.

Muchas de las principales empresas de alimentos comenzaron a invertir en carne de origen vegetal u otras alternativas veganas hace años. Pero el ritmo se ha acelerado en los últimos meses.

“Todo el proceso de principio a fin se llevó a cabo en menos de un año”, dijo Justin Whitmore, vicepresidente ejecutivo de Tyson para proteínas alternativas. “Escuchamos al consumidor y tenemos la capacidad para movernos rápidamente”.

Las hamburguesas vegetarianas han estado en los estantes de las tiendas durante décadas, pero las empresas solo ahora están desarrollando productos vegetarianos que intentan igualar la experiencia de comer carne real, utilizando ingredientes como proteínas de garbanzos y soja transgénica.

Pat Brown, director ejecutivo de Impossible Foods, ha descrito durante mucho tiempo el proyecto de crear carne falsa como un imperativo medioambiental. “Todos los aspectos de la industria de alimentos de origen animal son mucho más perjudiciales para el medio ambiente e ineficaces en cuanto a recursos que cualquier sistema basado en plantas”, dijo. Brown incluso ha fijado una fecha límite: eliminar los productos animales del suministro mundial de alimentos para 2035.

No todos sus nuevos rivales son tan idealistas. Su objetivo no es cambiar la industria cárnica en nombre de la sostenibilidad. Es principalmente para ganar dinero.

“Somos una empresa cárnica, ante todo”, dijo Pauley, el funcionario de Smithfield. “No vamos a disculparnos por eso”.

Una portavoz de Tyson, el mayor productor de carne de Estados Unidos y creador de una nueva línea de nuggets de pollo a base de plantas, lo expresó de manera más directa. “En este momento”, dijo la portavoz, Susan Wassel, “realmente se trata de la oportunidad de negocio”.

Algunas de las principales empresas de alimentos, incluidas Tyson y Smithfield , tienen sus propios objetivos de sostenibilidad. El mes pasado, Nestlé anunció un conjunto de iniciativas ambientales destinadas a reducir su huella de carbono, incluido un enfoque en productos de origen vegetal. Pero por increíble que sea, Awesome Burger de la compañía, no pretende cambiar fundamentalmente la forma en que comemos .

“Creemos en la diversidad”, dijo Benjamin Ware, gerente de abastecimiento responsable de Nestlé. “Los productos basados ​​en agentes animales seguirán teniendo un lugar en el futuro, con todos los buenos aspectos nutricionales”.

Eso no es necesariamente un problema para el futuro de la carne sin carne. Cada vez que se agrega un producto a base de plantas al pasillo de la tienda de comestibles es una victoria para el movimiento, dicen muchos defensores, independientemente de lo que motive a la empresa que lo fabricó.

“Lo más importante para la industria de la carne convencional es satisfacer la demanda de los consumidores tanto como sea posible”, dijo Friedrich, director ejecutivo del Good Food Institute. “Ven que una mejor tecnología siempre reemplaza a una tecnología anticuada”.

Aún así, Brown dijo que no tenía planes de colaborar con los principales productores de carne, cuyo poder de comercialización y la infraestructura de la cadena de suministro podrían ayudar a las empresas emergentes basadas en plantas a llegar a más clientes. Dijo que era una “señal alentadora” que tales empresas estuvieran invirtiendo en proteínas de origen vegetal, pero enfatizó que el éxito del movimiento dependía de productos que realmente recrearan el sabor y la textura de la carne.

“Si los productos no son tan buenos, si básicamente son hamburguesas vegetarianas reutilizadas, el daño que nos hace no es la competencia”, dijo. “Está reforzando la creencia de los consumidores de que un producto a base de plantas no puede ofrecer lo que quiere un amante de la carne”.

Por ahora, sin embargo, es demasiado pronto para decir cómo los consumidores responderán a la gama más amplia de opciones, dijo Alexia Howard, analista de Bernstein que rastrea la industria de la carne basada en plantas.

“Inevitablemente, veremos una reducción de la participación de mercado”, dijo Howard. “Pero es quién tiene el mejor producto que finalmente sobrevivirá”.

Beyond Meat no está preocupado. Ethan Brown, el director ejecutivo (y sin relación con su homólogo Patrick O. Brown de Impossible Foods), dijo que el enfoque limitado de la compañía en productos de origen vegetal la diferenciaría de otros proveedores de carne sin carne.

“Si Nestlé, Perdue o Tyson piensan que es una buena idea comprar nuestro producto y aplicar ingeniería inversa, están persiguiendo un fantasma”, dijo. “Hemos pasado de esos modelos a nuevos modelos y nuevas iteraciones”.

En cuanto a las hamburguesas que combinan carne con verduras, agregó: “Nunca he escuchado a un consumidor decirme que quiere un producto mezclado”.

Eric Christianson, director de marketing de Perdue, describió la inversión de la empresa en productos combinados como una simple decisión empresarial. Debido a que tantas empresas producen carne sin carne, dijo, Perdue decidió centrarse en una categoría diferente: carne casi sin carne.

“Existe una oportunidad real de satisfacer las necesidades de sus consumidores principales, su mamá con niños, al traer el pollo que les encanta junto con la nutrición vegetal que necesitan”, dijo el Sr. Christianson. Beyond Meat e Impossible Foods no están interesados ​​en tales compromisos. Pero, de alguna manera, las empresas emergentes de carne de origen vegetal están comenzando a parecerse a las principales empresas de alimentos. Beyond Meat está valorado en casi $ 9 mil millones, lo que lo convierte en un tercio del tamaño de Tyson. “No quiero colaborar con ellos”, dijo Ethan Brown. “Quiero ser ellos”.

Impossible Foods tiene como objetivo expandirse a otros productos de origen vegetal, como pescado sin pescado , y hacer avances en China . A veces, sin embargo, la empresa ha tenido problemas para hacer la transición de una empresa nueva a una empresa importante. Durante el verano, no pudo satisfacer la creciente demanda de sus empanadas, lo que provocó escasez en los restaurantes y obligó a los miembros del personal a trabajar turnos de 12 horas para mantener en funcionamiento las instalaciones de producción de la empresa en Oakland, California. Pat Brown, el director ejecutivo, dijo que Impossible Foods había resuelto ese problema de la cadena de suministro al colaborar con el Grupo OSI, una empresa mundial de procesamiento de alimentos que ha trabajado con marcas de renombre como McDonald’s y Starbucks. Ahora, Imposible está a punto de cuadruplicar su capacidad de fabricación. Y los días de los turnos de fábrica de maratones han terminado. “Todos”, dijo Brown, “estaban felices de ver que esa era llegaba a su fin”.

Fuente: New York Times, Business insider, CBInsights, Bloomberg, fast Company, Reuters, The Conversation.