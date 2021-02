Más allá de las SmartCities: cómo crear una ciudad atractiva para ciudadanos talentosos.

“Las ciudades son la creación física más importante jamás construida por la humanidad”, según José Antonio Ondiviela, PhD, autor del Observatorio mundial de ciudades atractivas [ DESCARGAR AQUÍ ] , un documento técnico de su tesis Más allá de las ciudades inteligentes: cómo crear una ciudad atractiva para talentos los ciudadanos.

Como en anteriores revoluciones industriales, la cuarta, marcada por la robótica y la inteligencia artificial, necesitará mucho talento. Por ello, el experto y conferencista indica que la mayoría de ciudades están ahora inmersas en una competencia global para atraer y retener el talento de millones de millennials, que están decidiendo qué ciudades les permitirán vivir y desarrollar todo su potencial.

“MAGNETISMO” vs “RENTABILIDAD” DE LA CIUDAD

Pero, ¿qué hace que una ciudad sea atractiva para los ciudadanos talentosos? Según un estudio de las 140 ciudades más atractivas del mundo, basado en estudios internacionales utilizando decenas de indicadores, la Dra. Ondiviela ha intentado modelar este tema. No solo para ayudar a los ciudadanos a elegir la mejor ciudad del mundo, sino también para que los gobiernos de las ciudades puedan intentar crear sociedades más prósperas, innovadoras, justas y humanas.

La conclusión es que lo que hace que los ciudadanos elijan una ciudad sobre otra, es similar a un proceso de compra, con dos componentes fundamentales: el emocional y el racional. Al primero lo denomina “Magnetismo de la ciudad (‘me gusta, me siento cómodo, me enriquece, me inspira’)”, que se establece en la identidad de la ciudad (pasado), su dinamismo (presente) y su estrategia de futuro. Se refiere al componente racional como “Rentabilidad de la ciudad (‘tiene buenos servicios, el bienestar es alto, el costo de vida es asequible’, etc.)”.

EL “CONTRATO DE CIUDADANÍA”

Es precisamente dentro del componente tangible de la Rentabilidad de la Ciudad, donde el autor coloca lo que denomina el “contrato ciudadano”. Se trata de un contrato implícito en el que “la ciudad nos ofrece una serie de servicios, beneficios y oportunidades de desarrollo -como gobernabilidad, educación, empleabilidad, conectividad, salud / servicios sociales, sostenibilidad ambiental, cultura / turismo, movilidad, urbanismo y seguridad! – a cambio de nuestra contribución al proyecto común de la ciudad ”, dice. Hay varias facetas en esta última aportación, no solo pagar impuestos o tener un poder adquisitivo diferente, sino también “nuestra generación de riqueza, ideas, creatividad, competitividad, valores, experiencia, cocreación, desarrollo de la ciudad e impulso para alcanzar su futuro metas”.

Ondiviela cree que este contrato de ciudadanía es lo que los millennials están evaluando ahora antes de decidir emigrar en busca de mejores oportunidades. Sin olvidar por supuesto el costo de vida en cada ciudad y el componente emocional, el magnetismo, que también es importante.

UN EQUILIBRIO ENTRE LOS COMPONENTES EMOCIONAL Y RACIONAL.

El Dr. Ondiviela cree que, para elegir la ciudad ideal para cada uno de nosotros, los habitantes de los centros urbanos deben revisar sus contratos de ciudadanía. “Deberíamos preguntarnos si merece la pena vivir en una ciudad concreta si estamos pagando un precio elevado (en términos de poder adquisitivo neto final después de impuestos y coste de vida) en comparación con los servicios que obtenemos, si pudiéramos ir a otra ciudad y realmente realizar todo nuestro potencial ”, argumenta. Y no solo eso. No podemos esperar que una ciudad ofrezca servicios, beneficios y oportunidades para todos si no la construimos todos. En este sentido, nos anima a pensar “qué podemos hacer nosotros también por la ciudad, qué podemos generar para mejorar las cosas y contribuir al desarrollo de la ciudad, en definitiva, cómo podemos ser cocreadores de la ciudad”.

En cuanto a las ciudades, la experta alienta a los respectivos gobiernos a esforzarse por hacerlas más atractivas y no desanimarse por el tiempo que tardan las transformaciones necesarias, a establecer los cambios con todas las partes y a girarlos en torno a tres ejes: urbanismo, humanismo y tecnología. A modo de comparación, les insta a pensar en las ciudades como “una casa que queremos vender o, mejor aún, como una casa que queremos alquilar a ciudadanos talentosos. Para ello, necesitaremos incluir en esa casa los elementos más apreciados para que ese talento pueda vivir, alcanzar el máximo bienestar y desarrollar todo su potencial, y todo ello con un coste de vida razonable. El Magnetismo de la Ciudad sería la propia casa. La Rentabilidad, los servicios disponibles en esa casa,

UNA APLICACIÓN PARA CONOCER LA CIUDAD QUE MEJOR SE ADAPTA A TUS PREFERENCIAS

Como parte de su investigación, este consultor de Smart Cities de la UNESCO y la Unión Europea ha desarrollado una aplicación para que los usuarios descubran qué ciudades se adaptan mejor a sus expectativas y preferencias, a partir de su estudio de las 140 ciudades más atractivas según diversos estudios internacionales. La aplicación está disponible tanto para iOS como para Android y es fácil de usar para garantizar su accesibilidad. También se actualizará de forma periódica para adaptar los indicadores y búsquedas de los usuarios cada año.

José Antonio Ondiviela, PhD. es Investigador y Pyme de Smart Cities en la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid). También es Ejecutivo de la Industria de Europa Occidental – Ciudades y Regiones en Microsoft. Puede descargar su documento técnico aquí .

Extraído de la tesis doctoral: “Más allá de las SmartCities: creando ciudades atractivas para ciudadanos talentosos”. Nov2020. Universidad Francisco de Vitoria (Madrid, España). Basado en artículo: Ondiviela García, JA (2020). Más allá de las SmartCities: cómo crear una ciudad atractiva para ciudadanos talentosos.

Fuente: Tomorrow City