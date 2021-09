Montevideo City Football Academy: el complejo deportivo que presume una ecuación diferencial en el fútbol uruguayo

Sobre el eje divisorio se encuentra la entrada al predio, el parking y el Training Center. La construcción está diseñada en una sola planta de 70 metros de largo por 16.5 de ancho, y contiene todos los servicios de soporte a la actividad futbolística (vestuarios, anexos de duchas con diverso tipo de baños para recuperación muscular, gimnasio, comedor), con la particularidad de que allí también conviven las oficinas del sector administrativo, una sala de conferencias y un consultorio médico.

El proyecto plantea un corredor central que conecta las áreas de frente y fondo, continúa con un patio intermedio a cielo abierto con barbacoa y remata con un edificio de instalaciones de unos 210 metros cuadrados. La incorporación de tecnología moderna y comodidades, tanto para deportistas como para entrenadores, es una de las principales virtudes del proyecto; fortalezas que también se repiten en las canchas, adheridas a los estándares internacionales más exigentes basados en requerimientos de calidad internos del grupo City y de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Para conocer algunos pormenores del proyecto, Ministerio de Diseño se reunió con parte del equipo que llevó adelante la gestión y el proceso de obra en Gómez Platero: Andrés Rico (AR), gerente de Gerenciamiento de Obra y Licitaciones, coordinador del proyecto; Álvaro Villar (AV), jefe de equipo de Proyecto Ejecutivo; y Arturo De los Santos (AS), gerente de Anteproyecto.

El diálogo entre grupo City y Gómez Platero comienza a fines de 2019 con la propuesta de construir un complejo deportivo con academia, que tras varios meses de intenso trabajo acaba concretándose en una obra sin precedentes a nivel de centros deportivos, con una inversión que supera los tres millones de dólares entre canchas y soporte edilicio.

¿En qué plazos se concibió la obra desde la elaboración del proyecto hasta la inauguración del complejo?

AR: Sobre fines de 2019 Montevideo City Torque invitó a Gómez Platero a participar junto con otros estudios en la propuesta del complejo deportivo de la academia. Fueron convocados dos estudios nacionales y un tercero internacional. En enero de 2020 se nos adjudicó el proyecto y comenzamos a trabajar el 1 de febrero de ese año. Durante el primer mes, se hicieron los proyectos de las canchas. Para esto contamos con la colaboración del ingeniero Salvador Inverinizzi, referente de Uruguay en canchas de césped natural y artificial. Luego, se comenzó con los movimientos de tierra de las canchas. Si bien el anteproyecto prevé siete canchas, en esta etapa solo se ejecutaron cinco. De estas solo una es de césped sintético con certificación FIFA. Las otras cuatro son de césped natural, dos están dispuestas en formato tablet (dos canchas apareadas para entrenamiento, que conforman un cuadrado y pueden ser utilizadas en distintos sentidos) y las otras dos son de los más altos estándares internacionales. Durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo, se trabajó en el proyecto de arquitectura, que luego se licitó y fue adjudicado a la empresa Insur. La obra empezó el 1 de julio de 2020 y se entregó el 28 de febrero del 2021 en las fechas acordadas. Se entregaron las cinco canchas y el complejo deportivo. La cancha sintética estuvo pronta en diciembre. Obviamente, las canchas naturales tienen un ciclo biológico distinto entre ellas según sus especificaciones.

AV: Desde el comienzo hasta la etapa final hubo intercambio permanente con todos los técnicos del grupo City desde Manchester y Londres, para que el proyecto respondiera a los parámetros de identidad del grupo. Hubo etapa de ajuste del anteproyecto con el cliente, tanto desde Uruguay como desde UK. Empezamos el proyecto edilicio en marzo de 2021 y entregamos el APL (apto para licitar) a fines de abril. Luego, generamos el APC (apto para construir) para una correcta ejecución y licitación de obra, que entregamos en mayo. El APL son todos los recaudos necesarios para una correcta licitación, la cual se realizó entre ocho empresas reconocidas de plaza. En el lapso de la licitación se realizó el APC, que implica una coordinación más fina para una correcta ejecución de la obra.

¿La pandemia afectó el cronograma propuesto inicialmente?

AR: No, si bien hubo que sortear algunos inconvenientes y siempre era algo que estaba latente, por suerte no influyó en el cronograma propuesto. Quizá lo único, hoy ya no tan novedoso, fue que tuvimos que hacer toda la coordinación por conferencia porque algunos técnicos que se suponía viajaran desde Manchester no lo pudieron hacer por la pandemia.

AV: Nos tomó justo en el inicio del proyecto, pero cumplimos con plazos previstos y el equipo trabajo muy bien en modalidad home office. Esto era algo nuevo para nosotros, pero la verdad que dio excelentes resultados tanto a nivel interno como en la comunicación con los técnicos de UK.

¿Qué innovación implica para Uruguay un proyecto de este porte?

AR: Que realmente se diseñó todo un layout exclusivamente para un complejo deportivo de alto nivel. Desde el día uno estuvimos en contacto con los responsables de arquitectura de Manchester City. Todo pasaba bajo la mirada de ellos y había conferencias regularmente. Todo fue aprobado por el departamento técnico del City Group, tanto en Manchester como en Londres. Fuimos haciendo un proceso en paralelo con ellos. Esta obra de alguna forma replica pautas de diseño globales del City Group.

AV: No teníamos en Uruguay centros deportivos de esa índole, es un inversión importante y pocas veces vista. Es un complejo para formativas y primera división de punta y de primer nivel.

AS: Yo creo que la innovación más importante que hicimos en este proyecto fue el núcleo central, el que junta las áreas compartidas de la cafetería y el gimnasio con el patio. Esto no estaba pedido y lo inventamos. Además, está equipado con un parrillero y tiene algunas dependencias técnicas que hacen que se convierta en un lugar multipropósito que puedan usar los propios deportistas. Es el lugar de entrada de las canchas, de acceso a las instalaciones, es el desdoblamiento del programa interior en sus espacios interiores. Podes hacer una reunión familiar, una fiesta, una reunión de entrenamiento, una reunión para compartir y mirar ejemplos, como suelen hacerse en todas estas instalaciones deportivas. La idea es que sea un lugar de representación de la comunidad deportiva.

Una de las particularidades de este complejo es que en él convive el plantel principal con el juvenil y el staff administrativo. ¿Cómo esto condiciona a la hora de pensar la dinámica de los espacios?

AV: La parte administrativa se encuentra al frente del edificio. Pero una vez que pasas el área administrativa, recepción y demás, el edificio se divide en dos grandes alas que en la parte posterior se vuelven a unir en una sala conjunta de musculación, gimnasio y área de comedor, que luego da al patio central común. El uso que se va a dar al espacio condiciona la propuesta que lo ordena. La propuesta divide al edificio sobre un eje central, hacia un lado están todos los locales destinados a las formativas y del otro lado del edificio está todo lo que refiere a la primera división.

AS: La parte más interesante de esto para mí, de este masterplan, además del rendimiento, la posición de las canchas y todas esas cosas, tiene que ver con lograr esa combinación entre el equipo de primera división y la academia, los chiquilines, que como son de todas las edades, son ellos y sus familias. Es una comunidad deportiva. Es una instalación que el principal público que recibe es el deportista, pero también su familia y también eventos de competición. En todas las opciones que manejamos el edificio estaba formando parte de ese eje longitudinal, separando justamente el territorio de las divisiones juveniles del territorio de primera división. Después que hicimos ese análisis de cancha, de posiciones, fuimos derecho al proyecto. El primer anteproyecto que hicimos fue luego lo que se hizo, sufrió cambios mínimos. Si bien tiene una estructura central de circulación, la primera y las inferiores funcionan de forma muy separada. El cliente durante el proceso canceló el acceso desde la espina. Las inferiores vienen por afuera por eso el edificio se equipó con pérgolas, circulaciones a cubierto que, además de proteger todas las aberturas, funcionan como una circulación techada que luego se extendió hasta llegar al patio. Con la experiencia que tuvimos en otras oportunidades, como cuando hicimos el masteplan de Los Céspedes, nos dimos cuenta de que las distintas divisiones suelen funcionar de forma muy separada. El primer equipo siempre es muy restrictivo, creo que también lo utilizan en términos aspiracionales para el desarrollo de los jóvenes deportistas. Llegar a primera es todo un trabajo. Cuando Torque hace un edificio nuevo, 0 km, sin distinciones para la primera frente a las juveniles, está construyendo una cultura deportiva de integración, de sinergia, de alianza, de compartir aprendizajes, experiencias que creo que es muy positiva. La sede es una sede compartida y eso creo que fue otro acierto muy estratégico del proyecto.

¿Qué aspectos se han incorporado para favorecer un funcionamiento eficiente del edificio?

AV: Que la Academia tuviera un funcionamiento eficiente era una intención del City Group. En ese sentido, el agua para los vestuarios es calentada mediante colectores solares. Además de ser una intención del club esto también fue un requerimiento de la Unidad Reguladora de Servicios de Agua y Energía (URSEA). Hay un tema importante en el riego de las canchas para las que se extrae agua de pozo. El impacto del riego en el mantenimiento de la infraestructura es muy importante y por eso se hace a través de agua de subsuelo. Depende del clima y el tipo de pasto, pero se necesita mucha agua. También, cuenta con sistemas de eficiencia energética en la iluminación y cargadores eléctricos para vehículos.

¿Con qué tipo de tecnología de avanzada cuenta el complejo?

AV: Cuenta con una estructura metálica con panelería, lo cual es un revestimiento y forma de construcción rápida, muy eficiente. Es importante decir que la tecnología de las canchas es de primer nivel mundial tanto la cancha de césped natural como la de sintético. A la cancha sintética, por ejemplo, vino un técnico de FIFA a hacer la certificación correspondiente, que es muy minuciosa. Se replicaron las instalaciones que usa el City Football Group a nivel mundial con todos los estándares de calidad del club, lo que implica un gran salto para las instalaciones de un club uruguayo.

¿Cómo se fue definiendo la estructura y la estética de la academia? ¿Estuvo acotada a lineamientos de Manchester o se pudo proponer desde aquí?

AV: Fue todo hecho con lineamientos de Manchester para mantener una estética que el Grupo City utiliza en todos sus centros deportivos en el mundo. Lo que se busca es que cuando alguien vaya a algún centro deportivo de ellos en cualquier parte del mundo note que es del City. Y por eso todas sus academias tienen una línea estética específica. El interiorismo responde a las necesidades definidas por el Grupo City. Hubo lineamientos a nivel proyectual y a la hora de definir materialidades y había una estética a la cual atenerse, pero con cierta libertad, la propuesta formal es del estudio.

AS: La imagen de edificio puesta en el medio cuando te acercas por camino de los Aromos, en cualquiera de las dos dimensiones, aparece como una pieza que funda el centro del complejo. Es el baricentro del equipamiento deportivo, los jugadores toman la sede como el punto de anclaje. Entran ahí, se cambian, visten y salen a las canchas. Estas instalaciones están en el centro del predio conformado un eje, no solo atendiendo aspectos funcionales sino aspectos simbólicos. La comunidad deportiva de Montevideo City Torque se representa justamente en ese lugar de encuentro y es donde el edificio equipa el uso.

¿Se trabajó con proveedores nacionales?

AR: La cancha de césped sintético es un suministro de la empresa Domo que tiene componentes que vinieron de Portugal, Italia y Paraguay. Tiene varios componentes, el shock pack, el césped sintético, el caucho y estos vinieron de los tres países mencionados anteriormente. Toda la estructura metálica y la panelería exterior fue de procedencia China, el resto fueron suministros nacionales.

¿Qué lugar ocupa la zona exterior/verde en un proyecto de este estilo?

AV: Hay un fuerte componente verde que es brindado por las canchas en sí mismo, son el gran elemento. El resto es terreno natural sembrado de césped más una línea de árboles contra el camino los Aromos.

AS: El lugar más importante del proyecto para mí es el patio, que en realidad es un espacio exterior adentro del edificio, una ventana pasante donde vos mirar a la primera y mirar a las inferiores. Eso estaba ya en la primera presentación y se mantuvo hasta el último momento del proyecto y me parece que es el centro cívico de la institución. Eventualmente, podés tener un evento con los padres, invitar a la comunidad que hay en torno a la institución a participar, es un lugar de reunión. No queríamos que el edificio te dejara afuera, queríamos que te equipara con flexibilidad. Y obviamente está pensado como una plataforma de expansión de las actividades. Es como un lugar de representación y es el centro vacío de todo un campus deportivo, te ponés ahí y estas en el medio del terreno.

¿Qué se proyecta en la segunda etapa de obra?

AV: Dentro del predio de actuación está prevista la obra de las canchas seis y siete. También está prevista la obra de un edificio de instalaciones que incluye un área de depósito y la vivienda para el equipo de seguridad y el canchero, cuya cáscara se construyó, pero quedó vacía por dentro por cuestiones presupuestales.