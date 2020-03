No son vacaciones, sino la oportunidad para hacer una diferencia

Sí, es una suerte de escenografía de ciencia ficción, uno casi esperaría ver pasar a Will Smith con su perro patrullando las calles, mientras poblaciones enteras tienen la insólita oportunidad de desacelerar, pensar, descansar, en lo más parecido a que el tiempo se haya detenido. Porque los tiempos propios casi siempre se miden con respecto a otros eventos externos y de pronto el que todo el mundo tenga la agenda parada al mismo tiempo cobra una dimensión que sorprende, abruma y desafía a todos por igual. ¿Quién alguna vez no deseó que el tiempo parara? Bueno, ese día llegó, y ¿cómo le sacaremos partido a esa singularidad? Es aquí donde se probará la real dimensión de las cosas, y de las personas, de los líderes y de quienes hacen la diferencia con muy pocos recursos o su talento. Es aquí donde se probarán las prioridades de los gobiernos donde la salud pública no suele tener los recursos necesarios o los mecanismos para que pueda estar al alcance de todos como derecho, pero en una catástrofe como esta se espera que lo esté. Es aquí donde se verá la solidaridad, la dimensión humana o la generosidad y entrega de muchos ante la mezquindad y egoísmo de otros.

Seguramente algunas cosas cambien o se aceleren, como la digitalización y automatización de las ciudades e infraestructuras, el concepto físico de las oficinas, la importancia de los materiales que garanticen asepsia, las áreas necesarias de ventilación en los proyectos, las aplicaciones y las plataformas que permiten educación, ocio, información en formatos digitales.

Sin dudas es la oportunidad para hacer una diferencia también, como personas, como países y como humanidad entera. Cuando termine habrá que reiniciar la vida y quienes hayan aprovechado ese reloj parado para evaluar y cultivar afectos, gestiones, relacionamientos con amigos, parientes, empleados, compañeros, referentes y la vida y el universo en general serán parte de la solución y no del problema.

Planificación, estudio de producto/empresa/servicio/talento, de la competencia, relevamientos internacionales, implementación de nuevos sistemas de gestión o evaluación, estudio de tendencias en el rubro para mejorar, reorganización de grupos de trabajo, detección de fallas e implementación de mejoras, acciones de marketing, imagen y comunicación, presencia en redes, medios digitales y físicos, mensajes, instalaciones físicas (¿son ahora tan relevantes como antes?, ¿Cómo pueden adaptarse a nuevos tiempos?) y muchas tareas más, pueden perfeccionarse en esta época de veda, no importa la escala del protagonista, desde alguien que puede perder su empleo (como se reformula o sale a buscar otras opciones) a emprendedores, pequeños negocios o grandes firmas.

Ya lo dijo alguien:

“La mejor manera de predecir el futuro es crearlo”