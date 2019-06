¿Por qué importa el equipamiento urbano?

Las ciudades son entes vivos que se transforman a velocidades variadas: en algunas surgen barrios enteros de la nada en pocos años, en otras, las transformaciones son de escala mucho más pequeña, pero no por ello menos significativas.

Montevideo ha tenido cambios importantes en la última década, si bien todo a escala del mercado, la ciudad y por supuesto, del aparato público que lo hace posible. Algunos casos con mayor éxito que otros y como ejemplos positivos puede citarse la reforma de las marquesinas y señalización de 18 de julio que permite apreciar la rica arquitectura que flanquea la principal avenida de la ciudad, así como la actualización de su alumbrado y la instalación de cámaras de seguridad. Un ejemplo de plaza muy bien resuelta, pensada para varios usos y detallada en terminaciones e instalaciones, usada intensivamente es la Gral Seregni.

Al respecto, hay aún un enorme camino a recorrer para consolidar y devolverle una fracción de la vida que supo tener antes del auge de apertura de shopping centers en áreas descentralizadas. Un ejemplo de ello es iluminación de fachadas, ordenamiento de vendedores ambulantes y equipamiento urbano como quioscos y paradas de ómnibus. Al respecto, estas son piezas urbanas, repetidas hasta el cansancio en todo el territorio que merecen definitivamente una atención de la que carecen.

Otros temas vinculados a lo vial y movilidad urbana como las bicisendas son un punto alineado con tendencias internacionales pero que se encuentran en transiciones cuando la infraestructura de transporte urbano no tiene la calificación que sustituya en muchos casos elegirlo frente al auto particular. Ello resulta en falta de estacionamientos y complicaciones de tránsito, agravadas con obras como la del corredor Garzón que con inversiones multimillonarias no sólo no resolvió problemas sino que los agudizó.

Fomentos a construcción de estacionamientos en ciudad vieja y centro que se están implementando van en esa dirección hacia una ciudad para los peatones, que sin dudas es una tendencia global y supimos empaparnos conceptualmente del tema en ocasión de la visita del urbanista danés Jan Gehl en el marco de un plan de revitalización urbana del bid que se desarrolla en varias ciudades de Latinoamérica. Gehl trabaja tiene una trayectoria de 50 años trabajando con el leit motiv de “cities for people” . Su visión ha sido probada con éxito en ciudades alrededor del mundo desde Copenhague a Nueva York

Según Gehl: “Cada vez que pones un ladrillo en cualquier parte, manipulas la calidad de vida de las personas. Si sólo haces forma, es escultura, pero se convierte en arquitectura si la interacción entre la forma y la vida es exitosa”.

Aún así, la metodología de Gehl no está reservada solo para los técnicos y arquitectos sino que en ella es crucial la mirada ciudadana, la observación de usos y costumbres, las necesidades, tiempos y factores que afectan a los usuarios.

Un punto crítico en ese concepto urbanístico de apropiación de la gente de las áreas públicas es darles justamente calidades espaciales que los atraiga y mantenga y no solo supongan lugares de paso. Para ello el equipamiento que se dispone en ellos es no solo una herramienta para mejorar la experiencia sino también para ordenar conductas a nivel de ciudad y plasmar visiones sobre la misma.

El plan general de la Ciudad Vieja está de hecho alineado con esa política.

Algunos de sus consejos a la hora de intervenciones urbanas:

_ Hacer de la vida pública el eje del diseño urbano

_ Diseñar experiencias multisensoriales

_ Impulsar que el transporte público sea equitativo y eficiente

Pero lograrlo implica un compromiso no solo con metodologías y visiones sino con profesionalización e intervención de equipos multidisciplinarios, cada uno actuando desde el rol que domina.

SOBRE LA PLAZA ZABALA DE MONTEVIDEO

Debido a la intervención de la IM en las últimas semanas donde se instalaron “estaciones de descanso” en el perímetro de la Plaza Zabala en la Ciudad Vieja de Montevideo, nos surgen las siguientes reflexiones que planteamos acompañadas de alternativas posibles en el tema.

_ Si se desea experimentar en temas de equipamiento urbano y “democratización del uso del espacio público” ¿por qué no se hace en un espacio que le falten esas características pero no en el más calificado y democrático de la ciudad?

_ Los “Pocket parks” o este tipo de intervenciones suelen darse en espacios que realmente lo necesitan y adolecen de falta de bancos o verde, y se nos ocurren muchísimas áreas de la ciudad que se beneficiarían de esas acciones, no en este punto donde son mayores los perjuicios que los beneficios.

_ Si no hay presupuesto para el cuidado de la plaza parece una medida de administración cuestionable de recursos el proveer ahora un jardinero para los bancos agregados en el perímetro y seguir dejando la plaza sin el mantenimiento adecuado.

_ No es que en una plaza de estilo francés sean necesarios los bancos de estilo francés exclusivamente. Pueden ser buenos los contrastes, sólo sería adecuado algo realmente pensado y de buena calidad y factura de diseño y ejecución, y lo instalado está lejos en cuanto a materiales, y terminaciones de serlo. Algo moderno y bien diseñado puede estar muy bien (se adjuntan ejemplos a continuación).

_ La obra que inicialmente iba a requerir de elevación de calzada y no se hizo resultó según trascendió en una inversión de 400 mil dólares para 15 estaciones de trabajo, lo cual parece excesivo a todas luces y genera dudas en cuanto al proceso en sí. Hay infinitos ejemplos de productos de equipamiento urbano de nivel internacional que no será porque no había presupuesto disponible. Estudios y marcas globales con diseños relevantes darían mucho más valor que algo a todas luces no realizado con las referencias, garantías y calidad que merece el espacio.

_ Está muy bien seguir los lineamientos de Jan Gehl para la ciudad pero eso debe ir acompañado de mejoras en el transporte y acccesibilidad a distintas zonas que estamos lejos de tener. Mientras tanto, las transiciones son difíciles pero debería trabajarse en hacerlas más amables, no más controvertidas.No puede actuarse con la premisa de que “la gente se acostumbra” porque esos bancos no tienen calidad acorde al espacio en que se insertan y es peligroso sino en lo personal como país acostumbrarse a lo mediocre.

_ Alrededor de la plaza hay comercios, locales y viviendas que requieren accesibilidad con coches, para mudanzas, traslado de personas con movilidad reducida que no parecen ser tenidas en cuenta con lo que la premisa de “democratizar la ciudad” estaría en el extremo opuesto cuando se obstruye el acceso a la propia vivienda o a los comercios para su correcta operativa, sin mencionar situaciones de emergencia que requieran el paso y despliegue de bomberos, ambulancias y otros vehículos.

EQUIPAMIENTO URBANO DE CALIDAD: DEFINICIÓN Y VENTAJAS

El mobiliario urbano es el conjunto de objetos y piezas de equipamiento instalados en la vía pública para varios propósitos entre los que se incluyen bancos, papeleras, barreras de tráfico, buzones, bolardos, baldosas, adoquines, paradas de transporte público, cabinas telefónicas, quioscos, entre otros.

Ventajas:

_ Aporta calidad a la experiencia que se quiere promover en el espacio

_ Constituye una herramienta potente de identificación local por forma o concepto, diferenciable de cualquier otro a nivel global.

_ A nivel turístico constituyen piezas memorables y a nivel local colaboran con el sentido de pertenencia y apropiación.

_ Implementado en forma generalizada en la ciudad, supone un factor de identidad país

_ Habla del respeto y consideración hacia el usuario y hacia la arquitectura que lo rodea.

_ Resolución y planifiación hasta el más mínimo detalle en cuanto a proyecto, ejecución y mantenimiento.

A nivel global, muchas de las ciudades que disfrutamos en viajes o elogiamos por las experiencias que en ellas se desarrollan, poseen equipamiento de calidad que usualmente se divide en tres opciones: llamados a concurso que incluyen propuestas de diseñadores locales (un ejemplo de ello pueden ser las paradas de ómnibus con estética Niemeyer de San Pablo, diseño de Indio da Costa o las sillas BKF reformuladas en hormigón, presentes en Recoleta y la Av 9 de julio entre otras, además ed la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Bs As obra del estudio Doberti y Rimoldi), las adquiridas a empresas reconocidas del rubro a nivel global (Ejemplo JC Decaux, Santa & Cole o Estudio Cabeza) o las diseñadas por los arquitectos que actúan en el proyecto macro (Ejemplo Highline, Estudio Diller Scofidio Renfro)

(Refugios peatonales en San Pablo, diseño Indio da Costa)

Highline (Estudio Diller Scofidio Renfro)