Por qué su oficina empieza a parecer un bosque

La oficina moderna comienza a parecerse más a un Rainforest Cafe que a un lugar de trabajo. La nueva sede de Amazon.com Inc. en Seattle tiene 40.000 plantas. En la costa, todos los pisos de la oficina de Samsung en San José es un jardín. Alibaba Group Holding quiere que todos los empleados en su lugar de trabajo de Hangzhou no estén a más de un minuto a pie de un espacio verde al aire libre.

En un intento por mantener a los trabajadores felices, productivos y, lo más importante, en la oficina durante el mayor tiempo posible, las empresas han acudido en masa a todo tipo de tendencias de diseño a lo largo de los años. La última década fueron barriles y mesas de ping-pong; ahora la madre naturaleza está de moda.

La tendencia, llamada “biofilia”, se basa en la idea de que los seres humanos tienen una conexión innata con la naturaleza. “Lo vemos como volver a lo que nuestros cuerpos y cerebros necesitan”, dijo Ryan Mullenix, socio de diseño de NBBJ, la firma de arquitectura que trabajó en la nueva oficina de Amazon. Es como Paleo, para la oficina.

Debido a que el desierto es nuestro hábitat natural, dicen los defensores de la biofilia, nos sentimos más a gusto allí que en una oficina estéril. La investigación ha encontrado que las oficinas equipadas para parecerse más al mundo natural conducen a empleados más felices, saludables y productivos. “Cuando miras un árbol, eres más inteligente”, explicó Daniel Skiffington, asociado senior de NBBJ.

Otra forma de verlo: si tenemos que estar atrapados dentro todo el día, sin un minuto para salir y tomar un poco de aire fresco, ¿por qué no hacer que nuestro tiempo en la oficina sea lo más agradable posible?

Mucha gente prefiere la luz del día y las plantas a la oscuridad y la formica. “Todos los días deseo que un pequeño meteorito atraviese el techo de nuestro edificio por la noche para que entre algo de luz solar”, dijo Martin Bate, analista de BNSF Railway Co. Bate trabaja en una fábrica reconvertida con luz natural limitada. “Ciertamente no somos vampiros, así que ¿por qué no tenemos ventanas?”

Crear un lugar de trabajo lleno de naturaleza no es tan simple como comprar varios miles de helechos. (Amazon contrató a un horticultor a tiempo completo para su espacio hiperverde). En su nueva oficina, la corredora de seguros con sede en Carolina del Norte Jackson Sumner & Associates instaló View Dynamic Glass, una ventana “inteligente” que reduce el deslumbramiento y el calor de la luz solar. No importa qué tan brillante o caliente brille el sol, la empresa puede mantener las ventanas despejadas para permitir la entrada de luz natural durante todo el día.

Jackson Sumner también cuenta con una cascada de 26 pies de altura que lanza iones al aire y usa luces con tonos más suaves que una bombilla fluorescente estándar. Su agua con pH balanceado se filtra a través de tuberías de cobre y se despoja de cualquier químico potencialmente dañino.

Los edificios saludables han ido en aumento durante al menos algunos años. En 2014, dos ex socios de Goldman Sachs Group lanzaron el Well Building Standard, un conjunto de pautas para diseñar edificios que hagan que las personas sean más felices, saludables y productivas. (Piense en la certificación LEED, pero cambie el ambientalismo por la salud y el bienestar). Los lugares de trabajo que tienen aire limpio, un énfasis en la transitabilidad y alimentos saludables, y cumplen con una serie de otros criterios en siete categorías, pueden obtener la certificación Well Building. El International Well Building Institute enumera 545 edificios de oficinas en todo el mundo que califican.

Muchas oficinas no lo han implementado al 100%, pero han tomado prestados elementos del estilo de vida de un edificio saludable.

Las ventanas View Dynamic Glass se han instalado en más de 400 empresas, incluidas FedEx y Delta Air Lines. Los muros de plantas ya son habituales en las oficinas en estos días. Algunas empresas incluso han ajustado la circulación de aire en sus espacios de trabajo para compensar los “compuestos orgánicos volátiles” en el aire. Otros han expresado interés en tener un aviario en el lugar, dijo Mullenix de NBBJ.

Como muchas tendencias de diseño de oficinas, gran parte de esto se hace en nombre de la productividad. Numerosos estudios apuntan a los beneficios de los espacios naturales. Las plantas hacen que los trabajadores sean más productivos, según un estudio internacional. Otro descubrió que los niveles de cortisol son más altos en espacios con luz natural limitada.

Los estudiantes de la escuela primaria obtuvieron 20 puntos porcentuales más en las pruebas cuando se sentaron en aulas con iluminación natural. Y los estudios han relacionado el aire viciado de la oficina con una menor productividad.

No todas las oficinas tienen que verse como una jungla para obtener los beneficios esperados. Aaptiv, una empresa de tecnología con sede en la ciudad de Nueva York, tiene alrededor de 20 plantas distribuidas en su oficina abierta de un piso.

“Lo hace sentir más relajado y un poco más pacífico”, dijo Jake Ludwig, coordinador de producción en el departamento de audio de Aaptiv. “Es Nueva York, es un poco gris. Es bueno tener mucho más verde alrededor “.