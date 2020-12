¿Qué es la low touch economy y por qué es importante para tu negocio?

La Low Touch Economy, o la economía de Bajo Contacto, son el nuevo status de la sociedad y economía alteradas por la Covid-19. Su principal característica es que hay muy poco contacto (de ahí el nombre), altas medidas sanitarias, nuevos comportamientos humanos y cambios en las industrias.

La expectativa es que las regiones que han establecido políticas de auto aislamiento más estrictas podrían regresar a una normalidad muy parecida a la pre pandémica, a diferencia de aquellos países que no lo hayan hecho. Sin embargo, el contexto socioeconómico de varias regiones dificulta que las personas puedan quedarse en casa, por lo cual se espera que el aislamiento se alargue o la sociedad se acostumbre a la nueva normalidad con medidas como el uso de cubrebocas, mascarillas, caretas, guantes, gel sanitizante y la sana distancia.

La Low Touch Economy llegó para quedarse y definirá las vidas de las personas por lo menos uno o dos años más. Se reflejará en restricciones de viajes, eventos masivos y el aislamiento de grupos vulnerables, como explica la firma de estrategia y diseño de negocios, Board of Innovation en su reporte “The winners of the Low Touch Economy. Cómo las compañías pueden recuperarse y crecer en la nueva normalidad”.

No todo está perdido. Si te estás preguntando ¿cómo adaptarme a esta nueva normalidad? O ¿Acaso debo inventar un nuevo producto o volverme 100% digital? Hay varios pasos que puedes emprender.