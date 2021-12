¿Qué tipo de inversiones necesita y promueve Uruguay?

¿Cuáles son hoy en día las oportunidades de inversión que presenta Uruguay a los extranjeros que se instalan en el país?

Tal es la pregunta que nos han formulado más de una vez, y esta, hemos decidido ampliar la respuesta, con ayuda de referentes en el tema y algunas ideas de nuestros lectores.

Algo de contexto:

El Presidente uruguayo flexibilizó en el último año las condiciones que deben cumplir las personas físicas extranjeras que deseen tributar en el país y Uruguay tiene al respecto, una política de puertas abiertas.

El plan del presidente Luis Lacalle Pou para atraer inversores extranjeros y familias argentinas que se muden a residir -y consumir- en territorio uruguayo está dando resultados concretos, pese a las restricciones que impuso la pandemia con cierre de fronteras, ahora abiertas.

El plan además, busca atraer a unos 100.000 extranjeros -con el foco puesto en los argentinos- para encarar uno de los grandes desafíos históricos que ha tenido Uruguay: su estancamiento demográfico.

Para eso, el gobierno dictó el Decreto N° 163, del 11 de junio, que estableció dos nuevas causales para adquirir la residencia fiscal; luego se aprobó la Ley Nº 19.904 del 18 de setiembre que amplió el plazo de “vacación fiscal” (“Tax Holiday”) de 5 a 10 años para exonerar tributos (o pagar otro impuesto de tasa menor); después se dictó el Decreto N° 268 del 7 de octubre que amplió el Régimen General de Promoción de Inversiones, y finalmente se promulgó la Ley Nº 19.937 que ofreció beneficios fiscales a los extranjeros ya instalados en el país.

Según el abogado Federico Fischer, de la consultora “Andersen Tax & Legal”, que trabajó en los cambios legislativos del año pasado para fomentar estos casos, “el real estate sigue siendo un fuerte atractivo y el otro caso se da en los agronegocios, tanto para ampliar inversiones como para iniciar proyectos”.

La consultora Andersen ha realizado un informe donde resume las exigencias para obtener la residencia fiscal en Uruguay, entre las que figura, comprobar la compra de inmuebles por un valor de U$S 390.000. La persona deberá además, permanecer en territorio uruguayo al menos 183 días al año y realizar inversiones que ocupen mínimo a 15 personas.

Uruguay viene siendo destino de estas personas y desde octubre de 2014 hasta comienzos del 2021 unas 59.866 personas tramitaron la residencia en el país.

La migración argentina está compuesta principalmente por empresarios y profesionales de clase alta o media alta que no solo objetan cómo su gobierno ha respondido a la pandemia. También cuestionan su manejo de la economía y la injerencia cada vez mayor del Estado en la vida y el sector privado. Por ejemplo, con la aplicación de un “supercepo” que limita fuertemente el acceso a dólares, tanto de personas como de empresas. Tal es el caso de empresarios como Manuel Antelo, Marcos Galperín, fundador y CEO de Mercado Libre, la empresa más exitosa de Argentina.

Según información del Ministerio de Relaciones Exteriores, en 2020, 10.349 personas tramitaron la residencia, con una mayoría absoluta de los argentinos, que hicieron 6.792 de los trámites. Esto marca un aumento de casi 350% con respecto a 2019, año en que solo 2005 argentinos hicieron los trámites. Ese año, la comunidad más nutrida fue la de venezolanos.

Esta tendencia marca desde ya un buen momento para las inversiones en el país, cuyos atributos de estabilidad política, institucional, financiera con grado de inversión, de cumplimiento de acuerdos y condiciones más allá de la rotación de gobiernos son activos codiciados y diferenciales en la región.

………………………….

Desde la agencia de promoción de exportaciones Uruguay XXI, el Gerente de proyectos de inversión, el Ec. Alvaro Brunini, conversó con nuestro medio al consultarlo sobre las tendencias de inversiones o nichos de necesidades que se visualizan en esta nueva dinámica de negocios:

_ Hay dos tipos de negocios que se promueven e instalan en Uruguay: aquellos que son para consumo interno o en nuestro territorio, tal es el caso de retail o realestate, y aquellos destinados a exportaciones. En cualquiera de esos casos, Uruguay, además plantea la ventaja como mercado chico de poder validar negocios con inversiones y riesgos moderados, para, de tener éxito, poder escalarlos a otros mercados mayores posteriormente.

En estos últimos hay un abanico importante y novedoso en muchos casos :

AGRONEGOCIOS

_ Hay una fuerte demanda en el sector de Agronegocios y alimentos: allí el desafío es salir de los commodities o ampliarlos a la generación de bienes con mayor valor agregado.

_ Transformación mecánica de la madera para el sector forestación

_ Nicho en la construcción de madera con el desarrollo de la tecnología CLT (Madera contralaminada)

_ Industria alimenticia: Apuntando a ser proveedores de la fuerte industria alimentaria brasilera.

_ Startups de desarrollo de diferentes tecnologías para apoyo del sector agropecuario.

LOGÍSTICA Y FARMA

_ Cannabis medicinal: ser pioneros en la apertura en el marco regulatorio y financiero trajo empresas europeas y americanas a invertir en el rubro. El desafío es no quedarse en la producción primaria y avanzar en mayor valor agregado aplicado en cosmética. (En esta nota repasamos algunas marcas globales protagonistas de ese auge) En la medida que otros paises vayan regulando la producción, se irá perdiendo ese factor de prioridad que tuvimos y deberemos avanzar a otro nivel de oferta de producto.

SERVICIOS

TECH y FINTECH

Uruguay está bien posicionado para aportar sí acá servicios especializados de alto valor agregado, en software y fintechs, permitiendo la instalación de negocios globales.

Empresas como el unicornio DLocal que han alcanzado cotizaciones millonarias en NYSE, o la firma Genexus que posee varias filiales y clientes globales son algunas de las puntas de lanza de un contingente cada vez mayor de empresas y startups en ambos rubros.

Otras alternativas se dan en el desarrollo de zonas francas, o centros de servicios compartidos y en este caso, la instalación de ellos en el interior del país permitiría descentralizar actividades de la capital.

Al respecto, Brunini menciona que Uruguay XXI pone en contacto a un pool de empresas locales inscriptas en un registro, con potenciales inversores extranjeros. En ese caso suele firmarse un acuerdo de confidencialidad y no se detallan todos los nombres de registrados pero si el interés del potencial inversor existe, y el filtro de la Agencia avala la vinculación, evoluciona a negociaciones directas. Como ejemplo además, menciona un llamado abierto a inversores interesados en el área de la Administración de Puertos ANP para operador del Puerto de Capurro, u otro de inversor para Caputto, la planta citrícola que fue a concordato hace unos meses.

Uruguay ofrece un ambiente muy favorable para la instalación de empresas de diversos sectores de la economía tanto en su modalidad greenfield como por medio de Fusiones y Adquisiciones. Fondos de inversión y empresas extranjeras deciden instalarse en el país mediante la modalidad de F&A o por medio de inversiones en proyectos del Estado.

El país presenta oportunidades de inversión en proyectos concretos en diversos sectores: agronegocios, industria manufacturera, retail, real estate, e infraestructura, entre otros. Estos proyectos corresponden a empresas en funcionamiento que buscan reestructurarse o ampliar operaciones, ideas y proyectos de inversión, empresas en dificultades, o proyectos licitados por el Estado donde se busca que el privado realice una inversión o gestión.

Puede chequearse información de empresas disponibles para evaluar inversiones en este link

…………………………….

La Ec. Gabriela Castro Fontoura, especialista en asesorar empresas extranjeras, en su mayoría británicas, en mercados latinoamericanos, establece una diferenciación en cuanto a rubros o nichos que hacen falta en Uruguay. Al respecto, cita que puede haber necesidades no satisfechas en varios ámbitos pero no por ello lo recomendaría hacia el inversor en el sentido de que la economía de escala de nuestro país no permite la viabilidad de determinados negocios si no se complementa con acceso a otros mercados externos.

Allí puede haber una coincidencia con Brunini en cuanto a seleccionar el tipo de inversión e ir eventualmente por aquellas que se desarrollan acá por facilidades de infraestructura o tecnologías pero que se exportan a otros mercados para hacerlas escalables.

Consulta a la audiencia

Por otro lado, a nivel micro, se consultó a nuestros lectores sobre detección de necesidades como usuarios y los resultados fueron variados, completando unas 100 respuestas (algunas reiteradas) en diversos rubros y canales.

Servicios generales

_ Alquiler temporal de insumos tecnológicos.

_ Coworks de especializaciones. Por ejemplo gastronomía, áreas audiovisuales, etc. con sus instalaciones e infraestructura replicada.

_ Aprovechar la base del Plan Ceibal y replicar lo que se hace y muy bien en liceos como el de la localidad de Míguez (reconocidos en diversas instancias como en concursos de la Nasa) relacionado a entrenamiento lúdico de los chicos en proyectos de robótica.

Economía plateada:

_ Hay un nicho ampliamente emergente y con posibilidades exponenciales en la economía plateada. En ese sentido hemos reseñado varias aristas en esta nota y el BID Lab ha venido promoviendo instancias de apoyo a proyectos en esta área. Una de ellas puede ser la construcción y gestión de edificios residenciales con amenities para mayores relacionadas a temas sociales, deportivos y de servicios de salud asociados. Además, la atención a estas personas permite el desarrollo de una miríada de trabajos altamente cualificados, incluyendo investigación en teleasistencia o cuidado robótico, y otros de menores requerimientos formativos, como la provisión de servicios domésticos de atención que reduzcan la carga para el sector de la salud y las familias.

Algunos servicios y áreas de oportunidad:

_ Servicios y productos financieros (mejora de acceso, soporte de digitalización, inversiones para adultos mayores, Hipotecas inversas, preparación de funerales, herencias, testamentos).

_ Infraestructura de servicios (casas inteligentes, viviendas compartidas, ciudades sin barreras, atención de zonas rurales, asistencia en tareas domésticas).

_ Turismo (fomento de contraestacionalidad para usufructuar a mejores precios de viviendas temporales).

_ Alicia Haber propone Educación terciaria de gran nivel con Maestrías y Doctorados exigentes y competitivos a nivel internacional en todas las disciplinas.

Orlando Dovat, Presidente de Zonamérica, también va por la línea de la educación y propone ponerla en el centro de las propuestas, integrando desarrollo tecnológico con institutos de desarrollo de Software, todo en idioma inglés.

Además, y relacionado a infraestructura vial, traer tecnología constructiva para poner en forma ágil, puentes en la Interbalnearia, y eliminar los semáforos.

El Dr. Washington Abdala, actual embajador de Uruguay ante la OEA sugiere investigar actividades con beneficios entre países del Mercosur. También considerar servicios tecnológicos, audiovisuales y apoyo a capacidad agroexportadora. También logística y servicios turísticos, a los qué hay que estirar en el tiempo y desestacionalizar.

Área Punta del Este

_ Un prestador de salud con características premium en cuanto a infraestructura, hospitalidad, diferencial, personalización, tecnología y expertos en distintas áreas.

_ Lugares tipo garden center que reúnan equipamiento para espacios exteriores, jardinería y cafetería de especialidad, o tea room, todo en uno.

_ Servicios de mantenimiento de viviendas por suscripción o precios moderados.

_ Una red de ATM eficiente y de cobertura transversal. (Vía Mercedes Van Rompaey)

_ Transporte público desde Jose Ignacio al puerto o a Punta Ballena.

_ Servicio de comidas para freezer o para llevar originales y con productos naturales, a un precio razonable.

Cultura

_ Válido para todo el país: Publicación online o app que reúna los eventos de espectáculos, conciertos, eventos sociales, artísticos, hotelería, restaurantes, museos todo consolidado en uno. (N de la R: Ministerio de diseño ha presentado ese concepto al MEC en el 2021 y se ha desestimado por ahora la idea por temas presupuestales) .

Retail / Servicios

_ Zapatería moderna, Opticas modernas, Tiendas de tapicería y telas de diseño variado. (Acá es donde eventualmente tallaría la escala del mercado: sin dudas hay un público que lo reclama pero al ser tan de nicho, arriesgan sostenibilidad del negocio).

_ Peluquerías abiertas los domingos. Las hay en shoppings pero generalizarlas o aumentar opciones.

_ Talleres mecánicos donde dejes el auto para reparar el viernes de tarde y retires el lunes de mañana.

Infraestructura y servicios urbanos

_ Trenes de pasajeros privados, con buen nivel de servicio y tecnología. La conectividad al centro del país al no haber servicios aéreos, además, aumenta la brecha social y económica de la capital con respecto al resto del territorio.

_ Servicio de transporte especial de y hacia el aeropuerto de Carrasco desde varios puntos claves de la ciudad y alrededores.

_ Tranvía eléctrico / Shuttle Ciudad Vieja – Puente de Carrasco- Aeropuerto – Ciudad de la Costa.

_ Aparts Hotels de buen nivel en Pocitos y Punta Carretas.

_ Baños públicos, de acero, autolimpiantes, higiénicos. Al salir, se lavan íntegramente solos.

_ Promoción de congresos internacionales: se requieren salas y hoteles equipados con tecnología y buenos servicios.

_ Gestión eficiente e infraestructura moderna de establecimientos penitenciarios.

Economía circular

_ Plantas de reciclaje de cubiertas, plásticos, etc., desde ladrillos a asfalto para calles.

_ Plantas transformadoras como la Plastikgas, que convierte residuos plásticos en combustible no contaminante de 102 octanos, cuyo primer prototipo a está operativo en Ecuador. (Vía Roberto Vázquez).

………………………………

El Lic. Walter Gerstein agrega que el desafío no sólo puede ser introducir cosas nuevas sino mejorar actuales para llevarlas a otro nivel de desarrollo o valor agregado, o hacer sustentable algo, haciéndolo rendir para muy poca gente. Recuerda una cita de Ruben Rada: “Los uruguayos no somos malos, sólo somos pocos”.