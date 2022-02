¿Cómo se transforma una ciudad en inteligente? El ejemplo de Tequila y la planificación estratégica del uruguayo Federico de Arteaga

_ ¿Cómo resumirías tu camino profesional desde graduarte en Uruguay a instalarte como referente en Tequila? ¿Cuánta gente trabaja hoy en la parte macro de gestión de ese proyecto?

_ Mi formación en Uruguay fue de Ingeniero Agrónomo en la Facultad de Agronomía y una Maestría en Business Administration en la Universidad Católica del Uruguay. En México hice un Doctorado en Responsabilidad Social, Innovación y Sostenibilidad en la Universidad Anáhuac. En el año 2003 me vine a México y trabajé en el Centro de Estudios Latinoamericanos (CEMLA) y después en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID Lab). En Bid Lab fui el team leader del proyecto Ruta del Tequila donde tomé contacto con Grupo JB y me invitaron a ser Director de Planeación Estratégica del Proyecto Tequila. Hoy trabajan en el proyecto unas 10 personas de distintas profesiones.

_ Tu perfil es amplio en cuanto a formación y capacitación, no sólo directamente en Smart Cities. ¿Dirías que para liderar este tipo de proyectos es preferible una personalidad generalista o especialista?

_ Es un tema de estrategia, sería en estos términos especialista en ser generalista, pero la realidad es que la formación que me viene desde la agronomía es en sistemas y en complejidad que permite tener una visión amplia y relacionando diferentes temáticas.

_ ¿Qué organismo es la referencia en auditorías y experiencia en ciudades inteligentes a nivel global? Hay una sola referencia o cuáles dirías que son las principales si hay que seguir actores relevantes y referentes en estos temas?.

_ Hay varios organismos en los temas de Smart Cities o Destinos Inteligentes. Mi referencia es la Secretaría de Turismo de España (SEGITTUR) cuya metodología se basa en una normativa consistente. Hay varios referentes, pero pocos lo manejan en forma sistémica sino que presentan soluciones puntuales y lo que se precisa es lo holístico. En SEGITTUR se complementa la inteligencia no tecnológica que es el 80% de la inteligencia de una ciudad y el 20% que es la tecnológica.

_ Has dicho que “El principal desafío es la credibilidad y que la gente te elija” y “Atrás de la priorización viene la inversión”. En el caso de Tequila, la vocación turística se fundó en su actividad industrial, fortaleciéndola o dándole otra arista de consumo y storytelling. Establecer esas prioridades de decisiones implican conocer el lugar y decidir sobre rumbos, pero cuando la economía está más atomizada en opciones, ¿cómo se decide un sesgo en cuanto a tema y en cuanto a unanimidad entre interlocutores?

_ Los proyectos se hacen desde el impacto y el resultado hacia atrás, desde la visión, no promediando ni sopesando cosas. Lo que importa es el sentido de pertenencia de la gente, una buena gobernanza, inversiones, un proyecto a largo plazo con credibilidad y que haya a corto plazo beneficios tangibles para la gente. La gente no trabaja con abstracciones sino con realidades. En la medida que todos los grupos de interés vean que hay algo de beneficio para ellos, los proyectos maduran.

Hay que tener una estrategia maestra, conocer la ciudad y su escala y tener un sentido de su complejidad económica de la zona. No existen unanimidades, el análisis pasa porque cada actor económico entienda el lugar que le corresponde en esa estrategia, los tiempos de maduración de su negocio en ese sistema y lo que ese sistema hace por toda la ciudad y su gente. Las ciudades deben tener modelos de prevención y modelos de negocio que generen bienes públicos, privados, de responsabilidad social y de convivencia.

_ Has expresado que “Un destino no tiene mas turistas por ser inteligente pero se quedan mas tiempo cuando ven que es más eficiente y las cosas funcionan.” ¿Cómo diseñas el mix de las actividades y sobre todo cómo lo implementás y lo comunicás?

_ Una ciudad debe se interesante para la gente que la visita, debe tener algo único, en el caso de Tequila están los íconos de la mexicanidad: charro, mariachi y tequila. Es la esencia de la mexicanidad. El sistema estratégico debe generar producto turístico, servicios eficientes, digitalización, conectividad para que los visitantes cuenten con todo lo que precisen para quedarse el tiempo que quieran, debe tener diversidad en restaurantes, cultura y tradiciones puestas en valor.

Sin opciones la gente no se queda, sin cultura y diversión tampoco. Debe haber una estrategia de comunicación y RRPP del destino y otra de los agentes económicos, sumado al boca a boca y la reputación, todo debe ser coherente estratégicamente.

_ Hay ciudades como Songdo en Korea, denominadas como inteligentes que no funcionan para la vida cotidiana o no tienen la vibra y el contenido de otras. Tu haces hincapié en que en las Smart cities son 80% inteligencia no tecnológica, y seguramente es la razón para lograr equilibrios que lo hagan sostenible. ¿Puede decirse que esa vibra se logra con contenido y experiencias (espacios públicos bien diseñados, arte, cultura, gastronomía, arquitectura de valor patrimonio etc ) para generar ese storytelling e intercambios?

_ Tal cual. El diseño es de ciudades para la vida, con espacios públicos, urbanismo táctico, cultura, sorpresa, las dos inteligencias y la gente, el caos y la vida hacen una ciudad. Hacer ciudades burbuja es otra cosa, no tienen sex appeal o como dirían en México no tienen chile.

_ ¿Cuales fueron los aciertos y cuales los errores del proceso? ¿Cuáles otras ciudades fueron modelos de referencia en ese proceso?

_ El error principal fue haber tenido soluciones tecnológicas fuera de la escala de la ciudad, la otra haber priorizado la tecnología y no haber pensado desde el inicio en la interoperabilidad y las economías de escala. Los aciertos: el dominio de la escala de la ciudad, su personalidad y vocación que la teníamos clara, la gobernanza que le dio validación estratégica. Además, tener claro el horizonte temporal y geográfico para madurar la ciudad y la estimación de la financiación para lograr resultados. También es de destacar el sentido de pertenencia de la gente que entendió que todo esto ponía en valor su ciudad. La ciudad en la que nos miramos fue Santander en España, la pionera y con una gestión de su alcalde y alcaldesa excelente.

_ Frente a preguntas de cómo alteró la pandemia los objetivos has respondido que no se alteró la estrategia sino que se manejó como variable. Sin embargo cuando uno traza objetivos a tan largo plazo en contextos y tendencias cambiantes, puede requerir cambios de rumbo. ¿Fue así o siempre estuvo clara la vocación y eventualmente se cambiaron sólo las tácticas para lograrlo?

_ Los sistemas son dinámicos, la vulnerabilidad es la esencia de los riesgos. La estrategia maestra estaba clara, las estrategias de soporte pueden cambiar y las tácticas también. Pero teníamos las herramientas de cálculo de la capacidad de carga, urban analytics, la información por Big Data y la gobernanza para tomar las decisiones informadas.

_ Asumiendo que el concepto de implementación de protocolos para convertirse en ciudad inteligente sea exportable y aplicable en otros destinos, para el caso de ciudades mucho más diversas en economías o densas en población, ¿cómo se gestionan y de qué tratan esos 400 indicadores requeridos para cumplir la denominación y cómo se auditan sin aumentar procesos burocráticos. ¿Cómo se hace la transición de burocracia tradicional al análisis eficiente de big data sin distraer lo importante de lo urgente?.

_ Estrategia sistémica en la complejidad. Si no nos damos cuenta que estamos en la era de la complejidad no vamos a entender lo que pasa. No es un tema que sea exportable es que sea intrísecamente necesario y que la ciudad, el pueblo te lo pida. Es de abajo a arriba no al revés. Es la gente, ya sea residentes, turistas, empresarios, intendentes, pero que el destino tire de tí, no al revés. SEGITTUR está armando una Red de Destinos Turísticos Inteligentes en Latinoamérica, para difundir lecciones aprendidas y mejores prácticas de España a Latinoamérica, que el conocimiento tácito pase a explícito en forma que a Lationoamérica con flexibilidad le sirva. El gran tema es capacitación y conocimiento.

_ Para medir, instrumentar, auditar, analizar y prevenir se requiere personal mucho más especializado, Las decisiones son más complejas y requieren especialistas. ¿Cómo se convierte el status quo de una alcaldía o la oficina de transformación de procesos para estar a la altura de ese compromiso y exigencia de un gobierno digital a nivel de RRHH? Asumo debe ser algo transversal y vertical, desde educar en enseñanza inicial en tecnologías a incluir economías colaborativas, pero cómo se ordena e implementa?

_ Es el reto. Que la gente se capacite en complejidad y sistemas y no lo estamos. No es tema de tecnología o ciberseguridad o urbanismo, es complejidad el gran tema y en eso hay que capacitar, al menos para los decisores públicos y privados. Prevenir, gestión de riesgos que antes no eran sistémicos y ahora son. Es otra capacitación.

_ José Cuervo tiene 250 año de tradición pero ha mirado al futuro con esta implementación. ¿Cuánto del know how necesario para posicionar y hacer crecer una empresa globalmente es similar al de posicionar una ciudad en el siglo XXI? Ese conocimiento puede tener que ver con gestión comercial, de producción, logística, etc. pero por ejemplo también puede influir el inventar el cocktail Margarita e imponerlo globalmente…

_ Están relacionados: una ciudad en el siglo XXI es local y Cuervo es global. La relación es que las dos deben ser locales en su esencia y globales en su función. A Tequila debe llegar el mundo y Cuervo debe estar en el mundo. Más que el cocktail Margarita, Cuervo tiene los tequilas más sofisticados del mundo anclados en la tradición y en la modernidad. 250 años de tradición y 250 años de visión.

_ La empresa José Cuervo como principal motor de Tequila Inteligente está claro se beneficia de los resultados, pero ¿cómo se mide y se sienta el precedente para otras empresas en el sentido de comparar cómo hubiera sido el resultado si en vez de comprometerse en un proyecto de largo aliento de este calibre se hubiera invertido en publicidad tradicional para su producto? ¿Está estudiado ese escenario alternativo? ¿Alguna vez se contempló a nivel operativo o financiero o simplemente se decidió como estrategia de mayor valor agregado social complementario?

_ En realidad son empresa diferentes. José Cuervo es la empresa tequilera más antigua del mundo y el proyecto Tequila Inteligente lo implementa el Holding Grupo JB. Obviamente los beneficios existen, a nivel de Responsabilidad Social, de reputación, de sostenibilidad y de venta de producto, pero de vuelta, es un sistema. Son dos cosas complementarias, un legado de la familia, con la actividad comercial y la magia que se potencian. La sostenibilidad como estrategia maestra implica buscar beneficios en lo social, económico, ambiental e institucional. La estrategia fue de sostenibilidad global.

_ La tecnología va más rápido que las normativas y legislaciones. ¿Nunca hay conflicto en la instrumentación y aceleración de integración tecnológica con respecto a marcos legales que acompañen en la operativa de los organismos de gobierno y la prestación de sus servicios?

_ Siempre hay conflicto. Hay que estar atentos sobre todo en lo que tiene que ver con la privacidad de los datos y la seguridad de la gente que se conecta. La prevención, el análisis de tendencias y las alianzas con los diseñadores de políticas e instrumentadores es un tema de consulta permanente.

_ En escenarios donde las tecnologías mutan y cambian todo el tiempo, ¿cómo se eligen las que permiten trascendencia para lograr procesos o resultados o cómo se diferencian las que vienen para quedarse y evolucionar de lo que es una burbuja?. Ejemplo: Miami o Medellín están usando billeteras electrónicas de tokens para intercambiar servicios entre la municipalidad y los habitantes. Ahora viene la moda de los NFTs, por ejemplo: ¿cómo se experimenta o se intuye si algo necesariamente es funcional a los objetivos y suma valor o no lo es?.

_ Son niveles diferentes, lo que es importante son las plataformas fundacionales en base a las necesidades de la ciudad, seguridad, conectividad, servicios y gobierno digital en tiempo real. Las miles de aplicaciones, tokens y demás shows tecnológicos ya son más de las empresas que de las ciudades. Como bien se dice, la clave es ver la funcionalidad a la ciudad y que contribuyan a los modelos de negocios y de prevención. Cualquier innovación puede tener lugar en una ciudad y cada grupo de interés debe propiciar su espacio, su innovación y sus herramientas. La ciudad no se modela como tal con cada novedad que surge.

_ Los proyectos que triunfan en forma sostenible requieren multiples frentes e interlocutores, unir sector público, privado, academia e industria. Para integrarlos se supone debe mostrárseles un proyecto que los beneficie a todos, que jueguen roles definidos, y que trasciendan gobiernos. ¿Cómo se logra esa gobernanza en forma sostenible y eficiente?

_ Con credibilidad, un proyecto a largo plazo e inversiones. Además con alianzas que respalden el proyecto y con voluntad política expresa. Lo anterior complementado con la gobernanza, es decir, con todos los grupos de interés comprometidos, haciéndolo público e invirtiendo, ya sea en cash o en especies. Y con resultados tangibles y comunicados a corto y largo plazo.