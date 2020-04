Wuhan, el lado hi tech de una potencia en China Central

La mayoría del resto del mundo no había oído de Wuhan hasta estos días y cuando lo hizo, lo asociaba a un pueblo tradicional chino, con escasa infraestructura, anclado en el pasado, lleno de mercados carentes de higiene.

Lugares donde se comercializan animales vivos de hecho sí existen, así como grandes desequilibrios sociales, pero también hay una cara contrastante, con miras al futuro intentando no solo reformular la imagen del país sino su posicionamiento geopolítico global.

El contraste con esa imagen decadente comenzó a aflorar al trascender la noticia de que el gobierno estaba construyendo allí un hospital para 1.000 camas en un tiempo récord de seis días, lo cual lograron y al pasar la demanda pico, también desmontaron con igual rapidez. El desafío superó a un evento similar en el 2003, en oportunidad de la epidemia de SARS en Beijing que se logró en una semana.

Wuhan es de hecho un centro industrial, financiero, universitario y hub de transportes de China central con 11 millones de personas, arquitectura de vanguardia y polos industriales, a años luz de la percepción a la distancia (geográfica y de falta de información).

En su evolución, además, Wuhan fue destruída y levantada varias veces en el correr del siglo pasado. Luego de varios cambios, la ciudad ha demostrado su capacidad de recuperarse de desastres, lo que no deja de ser esperanzador en estos días.

Repasamos en esta nota algunas de sus características, historias, edificios e instalaciones más relevantes para ayudar a dimensionar mejor este nuevo jugador global.

A 800km de Shangai, o un viaje de cuatro horas en tren de alta velocidad hacia el oeste, se encuentra Wuhan, considerada como el centro político, económico, financiero, comercial, cultural y educativo de China central. Tiene una dinámica de cambio y crecimiento vertiginosos, combinando tradición y modernidad como signo de los tiempos de transición hacia el siglo XXI.

Se trata de la ciudad más potente en cuanto a su economía, universidades y polos industriales, especialmente vinculados al procesamiento del acero, en el marco de una estrategia denominada “Made in China 2025” instalada por el gobierno con el objetivo de reinventar y posicionar la industria local con valores agregados de tecnología de avanzada y know how, atrayendo capitales y talento.

Yellow Crane Tower

Contexto general: Modernización nacional y plan “Made in China 2025-2050”

Las autoridades chinas se han trazado como meta el impulsar y reestructurar su industria, como manera de conseguir un avance sostenido en la cadena de valor.

Desde que el país inició su travesía hacia la modernización siempre tuvo conciencia de que en algún punto tendría que convertirse en una economía más sofisticada, con Xi Jinping como líder absoluto (que ha eliminado los plazos en el poder de la constitución, con lo que no se sabe hasta cuándo mantendrá el poder), inaugurando una nueva etapa política y social en China.

En función de ese objetivo, se elaboró el programa nacional “Made in China 2025”, que se constituye como el primer paso para avanzar hacia una ambición de marca mayor: superar a Estados Unidos, Japón y Alemania, para transformarse en una gran potencia tecnológica de aquí a 2049, año en el que se celebra el centenario de la República Popular China.

Estrenado en 2015, el plan inspirado en la “Industria 4.0” de Alemania, establece objetivos prioritarios, que incluyen la innovación, la integración de las tecnologías de la información, el desarrollo de una industria más sustentable y la reestructuración del sector manufacturero.

Algunos reportes indican que China estará en posición de utilizar más de mil fondos estatales para llevar a cabo la primera etapa del plan HC 2025. Aunque no existe una cifra determinada, algunas estimaciones indican que ya se han garantizado 807 mil millones de dólares para el despliegue del proyecto. La diferencia es significativa si se compara, por ejemplo, con el símil alemán de industrias avanzadas “Industria 4.0”, que apenas reunió la cifra de 200 millones de euros.

El proyecto identifica los sectores clave donde se debe fijar la atención, prioridad y esfuerzos públicos. Las 10 industrias elegidas incluyen: 1) tecnologías de la información, 2) maquinaría de control numérico, 3) equipo aeroespacial y aeronáutico, 4) equipo marítimo y embarcaciones tecnológicas, 5) equipo ferroviario de alta tecnología, 6) vehículos inteligentes y de bajo consumo energético, 7) equipo eléctrico general, 8) investigación de nuevos materiales, 9) biomedicina y aparatos de alto desempeño médico y 10) equipo tecnológico agropecuario.

Mientras esta iniciativa toma velocidad queda en evidencia que otro de sus fines es la creación de campeones nacionales. China cuenta ya con experiencia en esta labor no solamente con empresas industriales, sino también en sectores más sofisticados. Por ejemplo, el trío empresarial conocido como BAT (compuesto por Baidu, Alibaba y Tencent) fue creado y desarrollado en una mezcla afortunada de acciones públicas y privadas. Actualmente, el BAT ya figura dentro de las empresas de tecnología más exitosas del mundo compitiendo directamente con los colosos Google, Apple, Facebook y Amazon. Pero de forma más importante, China utiliza hoy al BAT para impulsar sus objetivos en sectores clave como la inteligencia artificial, el big data y la industria robótica. Recientemente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología instó a estas compañías a abrir sus plataformas para permitir que otras empresas nacionales puedan avanzar en sus respectivos objetivos tecnológicos.

El proyecto naturalmente enfrenta obstáculos inherentes a la dimensión del programa. La falta de recursos humanos especializados y la asignación ineficiente de los fondos (muchas veces perjudicada por la corrupción de los gobiernos municipales) son solamente algunos de los apuros a ser resueltos por los especialistas en Beijing. Pero aun y si el programa es medianamente exitoso, sus repercusiones tienen implicancias profundas alrededor del mundo, definiendo la geopolítica de las primeras décadas de este siglo.

En este contexto si para fines de Junio la economía china no repunta, Xi Jinping podría enfrentar desafíos políticos y económicos sin precedentes incluyendo tasas de desempleo de dos dígitos, en la primera recesión oficial desde 1976

Hé aquí alguna de las causas por las cuales este avance preocupa al mundo en general y a la administración de Donald Trump en particular que ha sido categórica en resaltar las irregularidades que conlleva el despliegue del proyecto imponiendo nuevos aranceles a millares de productos chinos dentro de la nueva guerra comercial. Washington también ha rescatado herramientas como la aplicación de estándares de seguridad para las adquisiciones chinas de empresas americanas de tecnología.

Wuhan

La ciudad que a principios del siglo pasado supo ser capital del país, cuenta hoy con tres zonas de desarrollo nacional, cuatro parques de desarrollo científico y tecnológico, más de 350 institutos de investigación, 1.656 empresas de alta tecnología, numerosas incubadoras de empresas e inversiones de 230 empresas Fortune Global 500.

Existen industrias listadas en Hubei vinculadas tanto al procesamiento de componentes eléctricos, industria farmacéutica y biomédica, además de las de manufactura vinculadas al procesamiento de acero para autopartes. Algunas de ellas: Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine, Wingtech, San’an Optoelectronics, Techsem, Yingtong Telecommunication, FiberHome Telecommunication, Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co., Ltd., Corning Display Technologies o Wuhan Fingu.

Estas empresas producen componentes para semiconductores, módulos ópticos y equipamiento para equipos de comunicación y LEDs entre otros.

Educación

Siendo sede de un centenar de universidades y múltiples institutos notables de educación superior, incluida la Universidad de Wuhan, que ocupó el tercer lugar a nivel nacional en 2017 y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, cuenta además de su población residente, con 500.000 estudiantes provenientes de todo el mundo, muchos de los cuales son absorbidos al terminar los estudios a su órbita empresarial o a su pujante industria siderúrgica y fábricas de automóviles locales y extranjeras como GM, Nissan, Renault, Peugeot, Citröen, DS, y Honda.

Universidad de Wuhan

Universidad de ciencia y tecnología / Instituto de energía

Optics Valley es el epicentro de esa filosofía y del crecimiento del desarrollo de la economía. Inicialmente era un cluster de empresas de emprendedores y actividades innovadoras pero con el tiempo se transformó en un pilar similar a Silicon Valley en los Estados Unidos, alojando incubadoras, empresas tecnológicas y de fin tech.

Optics Valley Square

Optics Valley Square

Calidad de vida

Entre 2007 y 2017 la economía local se cuadruplicó, mientras que el PBI aumentó de 35.000 RMB en 2007 a 135.000 en 2017.

Sus pobladores de avanzada edad se levantan tempano y acuden a los parques públicos para hacer Tai chi o Guangchang Wu, un baile popular u otras formas de ejercicio, ya que además de torres, rieles e industrias, el parque del East Lake con 33km2 es el mayor de ciudad china alguna y paseo obligatorio para locales y visitantes. Las autoridades tienen grandes ambiciones para este lugar, no solo crear una ciudad del futuro pero también sustentable y con buena calidad de vida, construyendo sobre tradiciones con visión de futuro.

Zonas francas industriales y transporte

En confluencia de dos modelos económicos, China es reconocida por ser impulsora de zonas francas (áreas geográficas delimitadas del territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior) desde el año 1978, cuando el gobierno intentaba herramientas para activar economías deprimidas o con amplios desequilibrios sociales, sectorizándolas según rubros

Un ejemplo de ello es Donghu New Technology Development Zone, también llamado Optics Valley, establecido en 1988 para promover el desarrollo de tecnologías de punta, especialmente las vinculadas a fibra óptica.

Otras zonas son Wuhan Export Processing Zone y Biolake.

La primera, de manufactura, logística y producción, que atrae conglomerados como Dongfeng-Citroën la segunda destinada a la industria farmacéutica e investigación biomédica.

La relación entre Francia y Wuhan puede rastrearse allá en época de dinastía Quing, cuando Hankou era un centro comercial marítimo con estrecha relación con países eurpeos. A fines del siglo XIX, la ciudad fue de las pocas en China abierta a concesiones francesas. Ahora hay más de 100 compañías de ese país que han invertido en la ciudad y planifican expandirse, 30 de las cuales están dedicadas al sector automotriz y han invertido más de 5 billones de RMB.

En otro rubro, Francia a través del Pasteur Institute ha inaugurado en enero de 2018 el único laboratorio AP4 (categoría 4 en nivel de bioseguridad permite a los biólogos manipular virus altamente peligrosos como el Ébola, SARS, o H5N1.

Más allá de las teorías conspirativas que circulan relacionadas a que el virus pueda haber sido una fuga de este tipo de instalaciones, ciertas voces a nivel global han expresado preocupación sobre la transparencia de producirse problemas cuando el gobierno no permite total libertad de expresión.

Esta estrategia comercial, junto a un nivel superior de infraestructura en transporte, accesibilidad y movilidad hacia todos los puntos cardinales, contrarresta el ser precisamente una ciudad central, en desventaja frente a Shangai y otras litorales.

Hablando de transporte, Wuhan es un importante centro de ferrocarriles, carreteras y autopistas que cruzan la ciudad y se conectan con otras ciudades importantes.

Estación de trenes de Wuhan

Lo sorprendente en cuanto a su movilidad urbana es que inauguró su primera línea de Metro en 2004, y ya tiene nueve funcionando, (y otras tantas en construcción) lo que da una idea de lo que es conocido como “China speed”.

La historia de la República moderna de China comenzó en Wuhan, en la revuelta de octubre de 1911 donde se destituyó a la dinastía Quing, aboliendo la monarquía.

En realidad, Wuhan en la provincia de Hubei, es la unión de tres ciudades, separadas por dos ríos. Al sur del Yangtsé se encuentra Wǔchāng y al norte, separadas por el río Han, Hànyáng y Hànkǒu.

Fueron unificadas cuando el gobierno mudó la capital desde Guangzhou en 1927.

Bajo ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, fue bombardeada al final de ésta, pero emprendió su reconstrucción con renovado vigor después del término de las hostilidades. Frecuentemente ha sido azotada por inundaciones provenientes de las crecidas del Yangtze, lo que ha sido controlado en gran parte después de la construcción de la represa de las Tres Gargantas, la mayor del mundo, ubicada a corta distancia.

Fue saqueada por rebeldes Taiping en 1850 y por tropas Qing en 1911, bombardeada por los japoneses en 1938 y por los americanos en 1944, lo que da una idea de la resiliencia y capacidad de crecimiento y adaptación de esta población.

En esta publicación especial, mostramos una veintena de proyectos espectaculares de arquitectura e interiorismo, muchos de ellos con numerosos premios internacionales y firmados por estudios globales de arquitectura. En todo caso, revelan el nivel del lado opuesto de esos mercados tradicionales:

Un ejemplo de ello son las numerosísimas obras del Estudio con sede en Hong Kong One Plus Partnership liderado por dos mujeres, Virginia Lung y Ajax Law que han sido galardonadas con 660 premios internacionales. Si: sesiscientos sesenta. En 15 años de trayectoria, casi 1 por semana. Acá una muestra de lo que hacen, interiores, potentes, con elementos reiterativos, pero siempre diferentes para salas de cine y espectáculos que en Wuhan abundan.