Artech House, el nuevo espacio inmersivo debajo del Chelsea Market de Nueva York

En el sótano debajo de la explanada principal del Chelsea Market, en Nueva York, en lo que alguna vez fue la enorme sala de calderas de ese edificio histórico, se abrió un nuevo espacio de exhibición, el primer lugar permanente en la ciudad dedicado exclusivamente al arte digital. Se llama Artechouse, y es un “experimento de realidad sinestésica” alucinante que involucra más de 300 millones de imágenes que cubren las paredes y el piso, uno de los destinos y experiencias artísticas más singulares, un espacio innovador para exhibiciones de arte inmersivas e interactivas dedicadas a proporcionar las plataformas más avanzadas para artistas que empujan el género y experimentan con tecnologías emergentes y nuevas formas de expresión creativa. La antigua sala de calderas mantendrá muchas de sus características arquitectónicas sorprendentes, conectando su pasado histórico con un uso nuevo y creativo.

La pieza inaugural fue Machine Hallucination de Refik Anadol, y la tecnología detrás de ella, según el sitio web, “la plataforma de arte tecnológicamente más avanzada del mundo”, utilizando un sistema de proyección láser de 150 megapíxeles de resolución 16K. Definitivamente es increíble, especialmente cuando las cosas realmente comienzan a volar, como si el mundo se inclinara sobre uno, o si se estuviera en una especie de cueva que se derrumba alrededor, pero de una manera hermosa. Es muy Inception de alguna forma.

Machine Hallucination utiliza muchas imágenes de los movimientos y estilos arquitectónicos de Nueva York, y pretende establecer conexiones entre el pasado y el presente de una manera nueva e interesante.

La instalación utiliza proyección láser, L’ISA Immersive Hyperreal Sound e inteligencia artificial para crear un lienzo digital en movimiento en las paredes, el piso y el techo del espacio. La experiencia de 30 minutos incorpora unas 300 imágenes de edificios y espacios de Nueva York recopiladas de diferentes fuentes.

Esta visualización abre un diálogo único para los asistentes sobre el uso de datos. Cada ciudad puede ser un destino para el tipo de obra de arte de tecnología avanzada que presenta Artechouse.

“La gente ya no quiere ser espectadores pasivos”, dijo. “Quieren involucrarse con el arte de una manera diferente y real”.

A partir de febrero de 2021 es el turno de la muestra ” Propiedades geométricas: un viaje audiovisual inmersivo a través de las dimensiones fractales ” es la primera exposición individual del trabajo del artista holandés Julius Horsthuis que llega a Nueva York. Anteriormente, su trabajo ha sido presentado en Manchester by the Sea y a través de colaboraciones con artistas musicales como ODESZA, Meshuggah y Birds of Paradise. Él usa fractales para crear realidades alternativas similares a la ciencia ficción usando arte visual y gráficos en movimiento, y son un verdadero viaje, por decir lo menos.

Pero no es solo lo que sucede en la sala: la pieza de bucle dura unos 20 minutos, luego comienza de nuevo inmediatamente, por lo que si desea tomar un descanso en algún momento, hay una barra en el nivel superior que sirve sorprendentemente deliciosos “cócteles sin alcohol de realidad aumentada”, lo que básicamente significa que si descarga la App Artechouse y apunta su teléfono a su bebida, el espacio a su alrededor cobra vida (virtualmente).

Desde el lanzamiento de su primera ubicación en Washington, DC en 2017, luego en Miami y ahora en Nueva York, ARTECHOUSE se ha convertido en una institución de primer nivel que apoya el arte digital innovador, inmersivo e interactivo.

Tanto la instalación como el complemento de la app de los cocktails son una creación de Sandro Kereselidze y Tati Pastukhova, un dúo de marido y mujer, conocido por exhibir instalaciones que utilizan tecnología interactiva y crear programas que se pueden usar en eventos.

Kereselidze, que proviene de una familia de artistas, es originario del país de Georgia y ha vivido en Washington durante 25 años. El hombre de 43 años comenzó en eventos de arte cuando él y Pastukhova fundaron Art Soiree en 2009, una compañía que destacó a los artistas locales a través de eventos de arte local, festivales y eventos de remodelación de vecindarios. Kereselidze dijo que siempre ha querido crear algo que “pueda ser recordado durante los próximos 100 años”, lo que llevó a la fundación de Artechouse.

“Siempre soñamos con tener nuestro propio espacio donde pudiéramos curar el arte que sentíamos que sería innovador de la época y la época”, dijo Kereselidze. “Queríamos tener un espacio donde la audiencia pueda conectarse con artistas que usan la tecnología como medio principal”.

Desde entonces, el espacio de Washington ha atraído a más de 500,000 personas a exhibiciones de temporada con boletos como “In Peak Bloom”, en torno al Festival Nacional de los Cerezos en Flor de este año, que contó con cinco instalaciones digitales y de medios mixtos creadas por mujeres artistas.