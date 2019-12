Paula Herrero: el elogio de la reflexión en cada proyecto

Una lámpara cualquiera pero enfocada al muro de manera distinta, un despliegue de objetos en la cantidad justa, y el equilibrio perfecto de funcionalidad, arte, estética y calidez gritan una capacidad de ambientación solvente y entendida, apelando a know how y no a marcas, lugares comunes o efectos especiales de estruendo.

Atravesada por múltiples influencias, viajera curiosa, Paula participó en el año 2014 en la Glenn Murcutt Master Class en Riversdale, New South Wales, Australia.

Paralelamente a su obra proyectual, está abierta a distintos tipos de colaboraciones y asociaciones, y se desarrolla en el campo de la reflexión y el pensamiento sobre temas de arquitectura, diseño y habitat.

Fue convocada en el año 2016 a conformar el comité editor de la plataforma wideonline.com.ar. Hoy es además Directora Editorial de WidePrint.