Por qué es importante el reconocimiento del Premio Pritzker al estudio Lacaton-Vassal

El hecho de que el mayor honor de la arquitectura haya distinguido a esta pareja habla de un cambio de perspectiva que aplaude lo singular y acompaña la evolución, pero a su vez de una cierta autocrítica que por el espejo retrovisor ve cómo tradicionalmente se ha distinguido a la arquitectura del espectáculo, ignorando el 90% restante de lo que se ha construido en el mundo y dejando de lado los desastres energéticos, los problemas urbanísticos, las inversiones millonarias y la incoherencia social que trae aparejada la construcción de edificaciones cuyo fin primero es el impacto visual per se. En otras palabras, el anuncio de Tom Pritzker no hace más que dar paso a una arquitectura concebida como reactivación de comunidades, que utiliza estructuras en desuso para modernizarlas a través de una asignación inteligente de recursos sostenibles acordes a las necesidades de las personas. Esa es la arquitectura de valor que se requiere para franjas de público mucho más amplias que los modelos idílicos que colman las revistas. Haciéndonos de las palabras del propio Lacaton: “La arquitectura no debe ser demostrativa o imponente, sino algo con la capacidad de sostener silenciosamente la vida que tendrá lugar dentro de ella”.

House in Bordeaux (ph Philippe Ruault)

El diálogo que Lacaton-Vassal propone entre lo antiguo y lo nuevo amplía el ecosistema arquitectónico, alargando la longevidad de las construcciones y creando espacios que respetan el entorno. Las utopías modernistas de mejorar la vida de muchos se revitalizan a través del trabajo de este estudio que, desde su fundación en 1987, responde a las emergencias climáticas, ecológicas y urbanísticas de los tiempos que corren. “Ya sea por motivos sanitarios, políticos o sociales, es necesario crear un sentido de colectividad. Como cualquier sistema interconectado, ser justo con el medio ambiente y con la humanidad, es ser justo con la próxima generación. Lacaton y Vassan son radicales en su delicadeza y audaces en su sutileza, equilibrando un enfoque respetuoso pero directo del entorno construido”, comentó Alejandro Aravena, presidente del jurado del Premio Pritzker, integrado por otros grandes referentes de la arquitectura como Barry Bergdoll, Deborah Berke, Martha Thorne, Wang Shu y Stephen Breyer.