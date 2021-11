Un recorrido entre castillos milenarios, conventos y bodegas, para disfrutar La Toscana con los cinco sentidos

No se puede pensar en un recorrido por Italia en general o la Toscana en particular sin visitar una bodega..o dos. Pero no cualquiera, sino ejemplos increíbles que maridan la alta tecnología, paisajismo, arquitectura y concepto de experiencia.

Las bodegas de la Toscana ofrecen la experiencia de la región vinícola perfecta. La zona no solo contiene algunas de las denominaciones más famosas de Italia , como el nuevo Val d’Orcia DOC, Vino Nobile di Montepulciano, Brunello di Montalcino y Chianti Classico, la región está absolutamente llena de orgullo, amor por la tierra y un inmenso alegría de compartirlo con los demás. Puee complementar el tour con clases personalizadas de cocina donde aprenderá a elaborar pasta o pizzas perfectas, mientras degusta unvino y charla con locales.

La mejor manera de ver toda la región a su propio ritmo es alquilar un automóvil, construir un itinerario relajado, asegurar reservas anticipadas y avanzar lentamente de bodega a bodega, de región a región, aprendiendo sobre el vino, el terruño y la pasión. detrás de la elaboración del vino en cada lugar.

Mientras que muchas de las bodegas de Chianti son pequeños negocios familiares, Antinori es todo lo contrario, una bodega impresionante, escondida bajo tierra y oculta desde la ruta, que bien vale la pena visitarla.

Después de conducir hasta la puerta de guardia, se le dan instrucciones sobre dónde estacionar y cómo llegar, lo que incluye subir una enorme escalera de caracol hasta el nivel superior del edificio.

Ofrecen cuatro recorridos y experiencias de degustación diferentes y únicas, si bien la mejor manera de hacer una degustación es almorzar en su restaurante, Rinuccio 1180, ubicado en la parte superior del edificio con una vista fantástica.