Amalia Amoedo presenta Fundación Ama Amoedo Residencia Artística (FAARA) en Uruguay 2021

La coleccionista Amalia Amoedo presenta la “Fundación Ama Amoedo Residencia Artística” (FAARA),

un programa de residencias para artistas, en José Ignacio, Uruguay.

Amalia Amoedo creó la Fundación Ama Amoedo con la intención de ayudar de forma perdurable y sostenida al ecosistema del arte

Latinoamericano, expandiendo la visibilidad en todo el mundo. La institución busca formalizar las acciones que Amalia ha estado realizando desde hace más de dos décadas. Como una extensión, FAARA ofrece a los artistas de América Latina más vías para desarrollar y enriquecer sus prácticas creativas.

Abriendo sus puertas en el verano de 2021, FAARA es una residencia cuyo propósito es ofrecer un espacio de investigación, trabajo y reflexión creativa, bajo la forma de un retiro en la naturaleza durante seis semanas en José Ignacio.

En esencia, FAARA surge del deseo de contribuir e introducir un espacio de inspiración que se adapte a cada proceso creativo y modalidad de trabajo. Los seleccionados tendrán acceso a espacios para vivir y trabajar en Casa Neptuna, participarán en un programa de actividades diseñado para apoyar su investigación y recibirán una subvención para apoyar sus esfuerzos artísticos. Al final de la residencia los seis artistas de cada edición participarán en una exposición grupal en Miami, en el marco de Miami Art Week 2022.

Los artistas residentes participarán por invitación y serán seleccionados por destacados curadores internacionales con experiencia en el arte latinoamericano. El Comité de Selección inaugural está integrado por Magalí Arriola, Directora del Museo Tamayo en Ciudad de México, Inti Guerrero, Director artístico de Bellas Artes Projects en Filipinas y tutor del programa de Estudios Curatoriales de KASK en Bélgica, y Aimé Iglesias Lukin, Directora de Americas Society en NYC).

Amalia Amoedo, fundadora de FAARA, dijo: “Los artistas de América Latina están en el centro de todo lo que hago. Estoy emocionada de crear la Fundación Ama Amoedo y de lanzar nuestra primera iniciativa: FAARA.

Durante mucho tiempo ha sido uno de mis sueños poder proporcionar una plataforma para que los artistas latinoamericanos se alejen de sus rutinas diarias y tengan un tiempo y espacio para pensar y crear sin distracciones.

José Ignacio es un lugar de inspiración y contemplación para mí, y estoy muy feliz de compartir esto con lxs artistas seleccionados. Gracias a Aimé, Inti y Magalí por seleccionar a los artistas inaugurales: Liliana Angulo Cortés, Andres Bedoya, Adriana Bustos, Noé Martínez, Sofía Gallisá Muriente y Marcela Sinclair, y espero que el tiempo en Casa Neptuna sea productivo y transformador. ”

FAARA tendrá lugar en Casa Neptuna, en José Ignacio, Uruguay. Diseñada por el artista argentino Edgardo Gimenez cuyo espacio se adapta a las diversas necesidades de lxs artistas. El nombre Neptuna es una variación femenina del nombre del dios romano de los mares, Neptuno, y una oda al hermoso paisaje marino de José Ignacio. A través de los colores vibrantes de su estructura exterior y un diseño que enfatiza el paisaje circundante, Casa Neptuna está destinada a incitar el pensamiento creativo. Como explica Giménez, “quería que la casa fuera un lugar de libertad. Un lugar donde tenés derecho a ser creativo. ”

El programa de FAARA es curado y dirigido por Violeta Mansilla, quien trabajó en colaboración con Edgardo Giménez y con el Comité de

Selección 2021. Al mismo tiempo, coordina las actividades y la programación diaria de la residencia.

La primera edición de FAARA que comienza en noviembre de 2021 dará la bienvenida a las artistas Sofía Gallisá Muriente (b. 1986, Puerto Rico) y Marcela Sinclair (b. 1972, Argentina). La práctica artística de Gallisá.

Muriente explora múltiples acercamientos a la documentación, profundizando la subjetividad de narrativas históricas y examinando archivos formales e informales, imaginarios populares y la cultura visual. Su trabajo ha sido exhibido en Whitney Biennial 2019, Queens Museum, ifa-Galerie Berlin, Museo de Arte Latino American de Buenos Aires (MALBA), y CCA Glasgow. Sinclair es artista y docente, frecuentemente explora temas de desplazamiento y geometría a través de prácticas que incluyen dibujo, escultura, instalación e intervenciones de sitio específico Ha creado piezas para el Ministerio de Cultura, Centro Cultural General San Martín, arteBA Fundación, y Fundación PROA. Su trabajo ha sido exhibido en colecciones públicas y privadas de Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, España, Estado Unidos, Italia y Alemania.

En 2022, Liliana Angulo Cortés (b. 1974, Colombia), Andres Bedoya (b. 1978, Bolivia), Adriana Bustos (b. 1965, Argentina), y Noé Martínez Flores (b. 1986, México) serán parte de la segunda y tercera edición de FAARA. Angulo Cortés ha trabajado buscando contribuir a las luchas de las comunidades afrodescendientes utilizando estrategias colectivas, procesos de investigación-creación y una práctica artística crítica. Su práctica artística abarca múltiples medios: prácticas performativas, tradiciones culturales, reparación histórica y trabajo colaborativo con organizaciones sociales.

Bedoya trabaja enlazando su historia personal con la de la región andina de Bolivia. Su trabajo oscila entre la historia y el presente, la temporalidad y permanencia, la decadencia y renovación, y las prácticas culturales formales e informales. Bustos desarrolla un discurso narrativo basado en reflexiones sobre la opresión social, política y religiosa en una interpretación no lineal de la historia. Su trabajo aborda temas como el colonialismo y sus efectos, la mirada patriarcal sobre la feminidad, el tráfico de drogas y personas, el racionalismo versus el pensamiento mágico, censura y represión. La obra de Martínez surge de su historia personal haciendo uso de herramientas etnográficas y repasando la historia de los pueblos indígenas de América.

Sobre Fundación Ama Amoedo

Fundación Ama Amoedo ha sido constituida para ser la plataforma desde la cual ejecutar en forma más estructural las diversas acciones que Amalia Amoedo viene realizando a nivel personal desde hace más de dos décadas. Su objetivo es colaborar activamente con espacios e investigaciones que se centren en la inclusión social y en proyectos educativos. Además, intentará estimular la producción artística de las generaciones más jóvenes, elaborando programas para su desarrollo personal y creativo La primera iniciativa de la Fundación es el lanzamiento de la Fundación Ama Amoedo Residencia Artística. En el futuro, la Fundación otorgará becas y apoyo a artistas y artes de América Latina.

Sobre Casa Neptuna

Diseñada por Edgardo Giménez (b. 1942, Argentina), artista, diseñador y arquitecto autodidacta ha sido protagonista de la escena artística argentina desde 1960, Casa Neptuna se encuentra en José Ignacio, Uruguay, un antiguo pueblo de pescadores junto al mar en las afueras de Punta del Este. Concebido para crear un espacio para que los artistas experimenten libremente rodeados de naturaleza. La casa de 139 metros cuadrados está ubicado dentro de un bosque junto al mar e incluye estudios amplios y versátiles, así como espacios privados. Si bien los colores vibrantes del exterior del edificio dialogan con el paisaje circundante, su interior es predominantemente en un tono blanco neutro, creando una atmósfera luminosa y pacífica, para no interrumpir el desarrollo creativo de

los artistas residentes.

Los trabajos arquitectónicos previos de Giménez son “Casa Azul” (1970-72), exhibida en “Transformations in Modern Architecture” (1979) en el Museo de Modern Art, New York; “Casa Colorada” (1976); “Casa Amarilla” (1979-1981); y “Casa de las Columnas de Oro” (1987), Belgrano, Buenos Aires. Su trabajo de pinturas y esculturas ha sido parte de numerosas exposiciones grupales e individuales, incluyendo Museo de Arte de Tigre, Buenos Aires (2018); Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén (2016); Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires (1997); y Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (1987), entre otras. Su trabajo es parte de la colección del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires; Museum of Modern Art, New York; The Metropolitan Museum of Art, New York; Library of Congress, Washington D.C.; Nasher Museum of Duke University, Durham,

North Carolina; Los Angeles County Museum of Art (LACMA); El Museo del Barrio, New York `entre otros.

Sobre Amalia Amoedo

Amalia Amoedo es artista, mecenas y colecciona arte desde hace más de 20 años. Su colección esta formada por obras de artistas emergentes y establecidos en Argentina, América Latina y más allá.

Actualmente es miembro del Comité de adquisición del Círculo Internacional Latinoaméricano del Centre Pompidou, miembro del comité

de Latino Americano y del Caribe del MoMA, miembro del comité Internacional y ex Presidente de la Fundación ArteBA, de la Asociación de Amigos del Moderno (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires), del Consejo Asesor del Presidente del Americas Society (NYC) y de la Academia Gastronómica del Uruguay.

Como artista estudió pintura, escultura e historia del arte con Marcia Schvartz, NicolaCostantino, Miguel Harte, Laura Batkis y Jorge Gumier Maier. Expuso en galerías, museos e instituciones incluyendo el Centro Cultural Borges, el Centro Cultural Recoleta, Galería Belleza y Felicidad, Palais de Glace, Museo Genaro Pérez de Córdoba, Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Santa Fe, entre otros.

Amalia vive y trabaja en Uruguay.