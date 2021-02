Evelyn Politzer – Una artista local que conecta el campo uruguayo con las tendencias en Miami

¿De dónde viene su pasión por el arte?

Yo soy la primera artista declarada en mi familia y me tomó muchos años definirme como tal. Creo que esta faceta de artista textil la heredé de mi madre que bordaba como si estuviera pintando, usaba la línea de los hilos para dibujar en el lienzo.

¿En qué momento y por qué decide dejar la abogacía para dedicarse al arte?

Decido dejar la abogacía cuando me voy de Uruguay por razones familiares. Antes de eso siempre realicé actividades vinculadas al diseño pero como hobby. Desde el momento que me fui de Uruguay dejé la abogacía y sentí que esa fue la segunda oportunidad que tuve para hacer lo que verdaderamente me apasionaba, que es tanto el diseño de interiores y de productos como el arte. Una vez instalada en Nueva York fui a Parsons School of Design donde estudié Diseño de Interiores. Hoy, estoy finalizando un Master Fine Arts in Visual Arts en Miami International University of Art and Design.

¿En qué sentido su formación como abogada le brinda herramientas útiles para gestionar su propio emprendimiento?

La educación integral que obtuve por haber cursado Abogacía y Escribanía en Uruguay me ha acompañado toda la vida. La Universidad de la República formaba ciudadanos uruguayos y globales, responsables y abiertos. Eso me ha servido para reinventarme y poder captar oportunidades.

¿Cuál es el concepto en el que se basan sus obras y cuáles son sus principales características?

Mi obra artística está constantemente evolucionando. En los últimos cuatro o cinco años, me focalicé en el tema del medio ambiente. Miami, donde vivo desde hace 20 años, es una ciudad en la que hay muchos fenómenos climáticos, desde huracanes con lluvias en forma horizontal, hasta sequías que obligan a conservar cada gota de agua. Me pareció que desde el arte podía y debía ayudar a la toma de conciencia sobre la temática ambiental. Otro tema con el que trabajo muy a menudo es el de la concientización sobre el cáncer de mama. Todos los años en octubre muestro alguna obra con relación a este tema. Y ahora mi obra está tomando un camino diferente… Un camino hacia la abstracción.

¿Qué encuentra de especial en el universo natural que inspira sus trabajos?

Siempre digo que el universo natural es el arte por excelencia. No hay ningún artista, por excelente que sea, que pueda igualar a la naturaleza. Yo solo trato de protegerla y mostrar su belleza.

¿Cuáles son los materiales más presentes en sus obras?

Me expreso a través de materiales blandos, en especial los naturales. Utilizo algodón, lino y seda, pero mis materiales favoritos son las lanas uruguayas. La variedad de colores y matices son infinitos, son un sueño hecho realidad para cualquier artista o diseñador. Nunca ningún material podría igualar la tintura hecha a mano en Uruguay, la suavidad de la lana Merino o la textura de la Corriedale.

¿Cómo es el proceso de selección de materiales a distancia?

¡Siempre digo que los materiales me eligieron a mí! Una vez que tocás la lana uruguaya, el amor es para toda la vida. Utilizo mucho los materiales de Malabrigo Yarn y Manos del Uruguay. Felizmente, ambos tienen presencia en USA con mucho éxito. Tienen una calidad excelente, buen precio y una infinita variedad de colores. Para mí el disfrute empieza cuando elijo los materiales, es parte de toda la experiencia creativa.

¿Trabajar con materia prima uruguaya es una forma de seguir conectada a sus raíces?

Sí, me siento en conexión con mi pasado. De niña iba en auto por el interior y veía las madejas de lana teñidas a mano colgadas al sol.

¿Cómo es el proceso de creación de sus obras?

Muchas veces encuentro inspiración en los materiales. Otras veces trabajo intuitivamente. Y otras es puramente conceptual, hay algo que quiero decir y me expreso a través de varias técnicas. Junto con los materiales formamos un buen equipo para transmitir el mensaje. También trabajo por encargo, me gusta trabajar en equipo con arquitectos, diseñadores, curadores de arte y otros artistas. En este caso me gusta el proyecto que hice para el Aeropuerto Internacional de Miami. Trabajé durante seis meses con la curadora de la Galería de Arte del MIA Airport y además de exponer mi trabajo me dio mucho orgullo mostrar las lanas uruguayas de Malabrigo Yarn a más de 10 millones de pasajeros que pasaron enfrente a la exposición. En otros casos, he trabajado con arquitectos y diseñadores de interiores para obras específicas como luminarias tejidas de 5.5 metros de largo hasta cabeceras de camas superelaboradas que hacen las veces de obras de arte.

Sus obras incluyen muchos simbolismos, ¿existe un camino acertado de interpretación o queda a libertad del espectador?

Es cierto que cada espectador mira la misma obra de arte con diferentes ojos. Pero lo que quiero transmitir es un mensaje positivo, de esperanza, con un toque de belleza. Así como yo juego con los colores, las sombras, las formas y el tamaño, el espectador también debe jugar con su imaginación para poder interpretar libremente las obras.

Ha llevado sus exposiciones a grandes ciudades como Nueva York, Washington DC y Miami, ¿sueña con exponer en Uruguay algún día?

Sí, me encantaría poder exponer en Uruguay algún día. Sería un gran sueño hecho realidad. Yo sigo sintiéndome muy uruguaya en todo sentido. Imagínate qué interesante sería el camino de los materiales que uso, que tienen su origen en el campo uruguayo, si después de que yo los trabaje en Estados Unidos pudieran regresar a su tierra de origen, transformados y convertidos en arte.

¿Cómo es la gestión y financiación del trabajo de un artista?

El trabajo de artista rara vez es financieramente rentable. Pero por otro lado no puedo no ser artista, es mi necesidad de crear y producir, el motor que me mueve todas las mañanas cuando me despierto. Por suerte hoy en día los artistas trabajan junto con muchos otros profesionales de rubros tan variados como la ciencia y la producción de casi todo lo que consumimos. En estos últimos años participé de proyectos diseñando artefactos de iluminación, hasta campañas publicitarias para moda tejida donde quieren incorporar el arte al tejido.

¿Qué significó para usted el reconocimiento del premio The Ellies en octubre de 2020?

El premio The Ellies es otorgado por Oolite Arts Organization con el lema de “Help artists help themselves” y me fue brindado por el proyecto llamado “Threads of Resilience” para organizar exhibiciones de arte textil. La primera exhibición fue para celebrar los 100 años del voto femenino en Estados Unidos. Este reconocimiento ha sido un gran honor para mí en particular y para el arte textil en general.

Durante la pandemia creó FAMA, ¿cuál es la esencia de esta plataforma?

FAMA corresponde a Fiber Artists-Miami Association creada con el fin de promover el arte textil. Junto con otras dos artistas textiles fundamos FAMA y nunca nos hubiéramos imaginado que iba a tener tanto éxito. Actualmente, contamos con más de 50 miembros. La esencia de esta plataforma es el poder del grupo y la diversidad de sus integrantes, creo que en esto se basa el éxito. Otro propósito de FAMA es el de educar por medio de workshops a los integrantes del grupo textil y a cualquier persona interesada en aprender sobre ese rubro.

Ha participado de varios proyectos comunitarios desde su formación de artista. ¿Qué tan necesario es el apoyo colectivo dentro de esta comunidad?

El trabajo comunitario ha sido siempre parte de mi formación educativa. Acá en Estados Unidos el trabajo voluntario es muy común y metafóricamente el tejido hecho en comunidad también tiene muchas similitudes, el de formar punto por punto el tejido social y ayudar a personas y causas que lo necesitan.