Se abrirá el primer tramo del nuevo parque lineal de 10 millas de Miami

La primera sección de The Underline , un parque lineal de 10 millas largamente esperado en Miami , se abrirá el 16 de noviembre.

La pasarela está diseñada por la misma firma que supervisó la ahora famosa High Line de la ciudad de Nueva York y está regenerando los espacios debajo del Miami Metrorail como un destino para excursionistas urbanos y amantes del arte.

La primera fase en abrir es el Brickell Backyard, un segmento de media milla de largo que se extiende desde el río Miami hasta SW 13th St. Esta sección del Underline tendrá un escenario con sistema de sonido, una cancha de baloncesto, gimnasio al aire libre, un jardín de mariposas, plaza, mesas de juego para damas y ajedrez, e instalaciones artísticas. También se instaló una mesa de comedor de 50 pies, con capacidad para 50 personas, aunque el espacio será limitado durante la pandemia de coronavirus para cumplir con las reglas de distanciamiento. El espacio ha sido plantado con vegetación autóctona.

Brickell Backyard, la sección más al norte de The Underline , está abierto a caminantes y ciclistas y tiene espacio para clases de yoga, proyecciones de películas y conciertos. Esta área representa aproximadamente el 5% de la distancia total de The Underline, pero abarcará 120 acres a lo largo de 10 millas cuando se complete, lo que se espera que tome al menos cinco años. El Underline se extenderá entre el río Miami y la estación Dadeland South, proporcionando un espacio verde muy necesario para los habitantes de la ciudad.

¿Cómo surge la idea de crear The Underline?

El metro de Miami cuenta con dos líneas que tienen 40 kilómetros de extensión y 23 estaciones. Como se trata de un sistema de transporte construido en altura, dispone de espacio libre bajo su infraestructura que en ciertos tramos se aprovechó para construir una ciclovía.

La fundadora de Friends of The Underline, Meg Daly, se rompió ambos brazos en 2013. Como no podía conducir y tuvo que ir a fisioterapia, tomó Metrorail cerca de su casa y caminó por debajo de las vías del tren hasta su destino. Incluso en julio, no sintió calor a la sombra de las vías. También notó lo ancho que era el pasillo y que ella era la única persona que lo usaba. Meg se dio cuenta de que el terreno podía utilizarse como un parque lineal y un sendero urbano.

El plan maestro se basó en los siguientes objetivos:

_ Crear un corredor multimodal que fomente todos los modos de transporte.

_ Establecer un corredor verde basado en vegetación nativa

_ Proporcionar nodos para la programación.

_ Tener amenidades recreativas

_ Mejorar las intersecciones para mejorar las condiciones de seguridad y la conectividad.

_ Conéctarse a la red de senderos más grande

_ Desarrollar pautas para el desarrollo orientado al tránsito

_ Utilizar The Underline como plataforma para el arte público