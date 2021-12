Margo: experiencia de marca, made in Uruguay

“Made in Uruguay, stock always available for immediate delivery” (“Hecho en Uruguay, disponible para entrega inmediata..siempre”).

Ese fue el rótulo que llamó la atención a compradores de la renombrada tienda Anthropologie en una feria de indumentaria en Nueva York, hace algunos años, que derivó en negociaciones para concretar la presencia de la diseñadora uruguaya Margo Baridón en sus puntos de venta, físicos y online.

Hoy en día Margo vende sus piezas a mercados, además de USA a Paraguay, Argentina, Costa Rica, Panamá y otros, y es el resultado de una trayectoria signada por talento, foco y perseverancia.

Paulina, su madre y musa inspiradora, fue quien la introdujo al mundo del arte, los museos y los diseñadores de moda; y quien cuenta la anécdota que ya desde chiquita desvestía a las barbies y con incredulidad la veía plegar y cortar papel higiénico para despojarlas de su imagen habitual para personalizarlas con mucho más impacto, tal como hace con sus clientas hoy en día.

Conocí a Margo Baridón hace diez años, cuando me llamó la atención en una tienda recientemente inaugurada, un set de collares con una presentación y estética que no se parecía a nada de lo usual en nuestro mercado. En esa época, Margo estudiaba diseño de modas, que luego continuó con otro título de administración de empresas, y la cápsula de accesorios “Fashion Box” fue parte de su tesis de graduación. En esa época, a sus veintipocos años, ya se ponía al hombro un proyecto ambicioso y debía gestionar el diseño, selección de piezas, logística de puntos de venta, packing, administración y hasta lo entregaba en persona, caja dorada rígida con moño negro, en mano. Varias de esas piezas que no perdí oportunidad de adquirir, hasta hoy en día se conservan en mi vestidor, acompañando looks de todas las épocas y siempre tienen la virtud de ser receptores de comentarios y halagos de interlocutores, donde sea que me encuentre.

Años después, ya con un foco claro en el diseño de indumentaria, partió en dos oportunidades para realizar cursos de verano en la escuela de diseño Central St Martin´s en Londres y especialmente en la KADK de Copenhague de donde volvió con un concepto claro para una colección que utilizaba telas impresas con fotografías de arquitectura moderna inspiradora.