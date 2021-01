Tutto Deco: gráfica, vegetales y objetos, esenciales para el alma de los proyectos

_ ¿Cómo se actualizan en tendencias y se diferencian de lo que hay en el mercado?

De forma constante nos empapamos de todo tipo de información, tratando de captar tendencias y visualizar siempre lo que se viene. Creemos que la belleza se engrandece cuando tiene su pata funcional. Nos esforzamos por importar y crear productos atractivos que sean “usables” para nuestros clientes y potenciales clientes. Priorizamos y tenemos muy en cuenta las necesidades y opiniones de nuestros clientes, muchos de ellos profesionales con mucha trayectoria y conocimiento.

_ ¿Cuál es el producto estrella?

Cuando comenzamos con Tuttodeco los primeros productos importados fueron las plantas artificiales. Captamos un problema que no estaba pudiendo ser resuelto en cuanto al uso del verde en espacios comerciales con poca luz, en los que no se contaba con el personal, tiempo o presupuesto para mantenimiento y demás. Tenemos muy claro que lo natural es insustituible pero que también hay espacios en los que es imposible que sobrevivan y sin embargo el uso del verde genera enormes beneficios estéticos como en el aporte de calidez tanto en espacios de trabajo como en locales gastronómicos, comerciales, etc. Sin embargo, descubrimos connotaciones muy negativas referentes al vegetal artificial; “si se ve muy trucho no me gusta”, “muy artificial queda feo”, era lo que escuchábamos reiteradamente cuando nos dedicamos a investigar el tema. Por este motivo teníamos muy claro que lo que debíamos importar tenía que ser de muy buena calidad, tanto a la vista como al tacto. Creemos que en parte lo hemos logrado ya que en varios casos clientes nos han dicho que las han llegado a regar.

Nos llevamos una enorme sorpresa cuando vimos que los clientes que llegaban a nosotras no eran solo empresas sino también domicilios particulares que estaban felices de poder poner plantas artificiales que se vieran y sintieran naturales. Es sin duda nuestro producto estrella.