KIT, la cocina en clave de mobiliario del Estudio La Agencia gana Premio Oro en el German Design Award 2021 (Alemania)

GERMAN DESIGN AWARD

El German Design Award es el premio más antiguo de Alemania, impulsado por el consejo Alemán del Diseño.

Para ser premiado con este galardón, una empresa o estudio sólo puede recibirlo en caso de que haya sido galardonado anteriormente con un premio nacional o internacional de diseño.

EVALUACIÓN DEL JURADO:

Statement of the jury

“The kitchen furniture, made of high-quality materials and well-designed down to the last detail, is pleasantly light and flexible despite its functionality. As a result, it is a perfect supplement to a minimalist furnishing style. The functions are cleverly conceived and were perfectly integrated in the strictly rectilinear, timelessly plain design.”

