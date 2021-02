Artemide, las lámparas italianas que se convirtieron en un ícono del diseño contemporáneo

No son muchos los objetos que logran trascender el tiempo de la mano de su identidad artística. Pero cuando eso sucede, acaban transformándose en verdaderos símbolos de diseño que combinan funcionalidad y creatividad en su justo equilibrio.

Las lámparas de la firma italiana Artemide, una de las máximas líderes mundiales del sector de iluminación de alta gama, no solo destacan dentro del sector residencial y profesional sino también como objetos de culto que han formado parte de importantes exposiciones en museos de arte moderno como el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna de Roma, el Victoria and Albert Museum de Londres y el Centre Georges Pompidou de París.