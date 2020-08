Grisanti y Cussen: “Trabajar en base a conceptos es quizás lo que nos hace trascender internacionalmente”

El estudio de interiorismo chileno Grisanti & Cussen son la muestra cabal de que para romper las reglas hay que previamente, dominarlas.

Sus integrantes se conocieron en la Escuela de Diseño UNIACC: Hugo enseñaba y Kana era su alumna. En esas instancias fueron encontrando puntos de conexión de su trabajo como el punto de partida a través de conceptos y la necesidad de trascender más allá de como decoradores o estilistas, como generadores de experiencias que emocionaran. Esa pulsión compartida fue la que los llevó a asociarse más adelante, en el año 2005.

Su sello profesional se encuentra en espacios audaces, siempre al borde de lo kitsch pero mágicamente restringidos dentro de una elegancia atemporal, lúdica, maximalista, por momentos vintage, pero siempre cargada de significados.

Se sirven del color como vehículo de expresión, cultural, étnica, o emocional, con paletas contrastantes, equipamiento ecléctico que integran haciéndolo parecer fácil pero con un dominio que denota estudio, análisis y creatividad extrema.

No en vano, han sido considerados por Christie’s como una de las oficinas más influyentes en el diseño latinoamericano y cuentan también con otros reconocimientos como ser designados como la Mejor Oficina de Diseño de Chile en 2012 y premios por obras como el hotel Castillo Rojo, el Centro Cultural Arauco y el proyecto Biblioteca Viva.

Biblioteca Viva

Kana y Hugo responden nuestras preguntas acerca de su trabajo, procesos y lugares de Santiago que recomiendan a nuestros lectores.

Ya habían sido reconocidos en el 2014 por la revista ED en su ranking anual como los mejores diseñadores del país. Christie´s los nombró “una de las oficinas más influyentes del diseño latinoamericano”. ¿Cuál creen es el diferencial que los posicionó en ese reconocimiento o cómo ingresaron en el radar de esa firma?

Creo que como oficina, desde nuestros comienzos, nos hemos propuesto tener ese diferencial. Nos tomamos muy en serio nuestro trabajo, desde las experiencias en los visitantes a nuestros proyectos comerciales, hasta el cómo funcionan e interactúan las familias a las que les hacemos sus casas, hogares. Ese trabajo tiene un sello que nos caracteriza, donde siempre está presente el humor, lo atemporal, el confort y las mezclas fuera de lo común. Y lo mas importante: trabajar en base a conceptos, hacen que nuestros proyectos tomen un carácter mas internacional, lo que probablemente hace que nos puedan mirar y entender desde otras culturas y países.

Siguiendo lo anterior, ¿cómo trabajan en forma especifica las RRPP y comunicación a nivel nacional e internacional del estudio?

Al igual que nuestra oficina, el trabajo es muy personal, no tenemos ejecutivas de cuentas, nosotros somos la cara visible de nuestro estudio, las redes sociales muestran lo mismo, las manejamos nosotros, con los contenidos que nos parecen pertinentes en cada ocasión, no tenemos agencia, la comunicación va directo de G & C hacia afuera desde @grisanticussen y de @hugogrisanti vamos definiendo el qué y en qué tono informamos.

Han viajado por distintos países latinoamericanos en búsqueda de objetos para crear su propia línea de decoración. Es llamativo y reconfortante cuando muchos recurren para ello a Europa o Asia. ¿Qué entienden logran o persiguen con esa búsqueda, y qué resultado encuentran?

Para nosotros es fundamental donde estamos situados, en Latinoamérica y especificamente en Chile. Sin ser evidentes, agregamos ingredientes de nuestra cultura, raíces, el origen. En ese contexto estamos en una constante búsqueda de re interpretar nuestras raíces y para eso viajamos, observamos y nos empapamos de la cultura de nuestro país y de los vecinos. Creemos en una estética atemporal, que hable de Latinoamérica en un lenguaje universal.

Comenzaron relacionándose como profesor y alumna en la universidad. ¿Qué tipo de veta creativa o de enfoque de proyectos hacia ambos lados denotaba un diferencial que los atrajo a asociarse profesionalmente?

Fue algo inmediato y por ambas partes, éramos profesor alumna pero inmediatamente saltó a la vista la estética en común, el pensar en el diseño, en tomarle el peso, lo que nos llevó a colaborar inmediatamente en proyectos juntos y a los pocos años asociarnos en una alianza que sólo nos ha traído beneficios. Cada uno sabe bien su rol, no hay ego, sólo ganas de trabajar y destacarnos.

Han hablado del potencial del concepto en sus proyectos. ¿Cómo se transmite eficientemente a nivel comercial (a diferencia del académico) esos conceptos sin caer en prosas abstractas o en lugares comunes?

Nosotros no rayamos un papel ni dibujamos nada sin tener claro el concepto, que puede venir del viaje, del cine, el arte, un movimiento, un paisaje, infinito. Hay veces que cuesta más, o en clientes residenciales que cuesta más se vean y transmitan su concepto. Ahí ayudamos, o mas bien obligamos a definirse, con ayuda: ¿Qué espacios te gustan? ¿Qué hora del día? ¿Qué coleccionabas de pequeño? ¿Qué sueñas como lugar? Y así vamos descifrando.

Para combinar molduras inglesas, con empapelados caribeños y modernismos cromáticos hace falta mucha habilidad no siempre cultivada a nivel académico. ¿En qué se nutre esa mirada cruzada de estilos y el poder conjugarlos en formatos atractivos que lindan lo imposible pero se mantienen en elegancia?

En no tener miedo, en estar seguros que estamos mezclando los elementos o estéticas de acuerdo a un concepto, no solamente uniendo por color o textura. Eso enriquece enormemente un proyecto y te da mucho mayor libertad creativa. No nos guiamos por las modas, siempre tenemos en cuenta nuestro principio base de lugares atemporales, y ahí cabe la mezcla más grande e inimaginable de estilos, estéticas, texturas. Cabe todo.

Bar Polvo

¿El cliente siempre tiene la razón o cómo se educa?

Ambas. Hay temas que son personales y hablan de la memoria. Nosotros no le vamos a decir a un cliente que no ponga por ejemplo, un cuadro que para él significa conectarse con sus raíces, pero también es nuestra labor educar. Si nos están llamando, es porque somos los expertos, y sabemos dar soluciones adaptadas a cada cliente. Es como ir al doctor, no le digo qué tratamiento hacer, o a un abogado qué camino seguir. Nosotros proponemos, opciones, el cliente abre los ojos, conoce, se expande y ahí se cruza la educación con la propuesta.

¿Cómo se conforma el equipo?

Somos dos socios, Kana Cussen, Diseñadora, Hugo Grisanti. Arquitecto. Somos una oficina Boutique, por lo que el equipo responde a eso. Trabajan con nosotros dos Arquitectas, Soledad y Camila, una Diseñadora que también oficia como productora, Carola, y tenemos externos como Paulina que nos ayuda con los contenidos.

¿Hay un protocolo definido para abordar un proyecto o lo adaptan a cada caso?

Tenemos una metodología, y nos funciona. En distintas etapas vamos proponiendo conceptos, ideas generales, referencias, anteproyecto, layout, propuesta final, selección de mobiliario y decoración, a modo de resumen. Generalmente no necesitamos variar la metodología, pero tenemos toda la flexibilidad para adoptarnos a proyectos mas inmediatos, o propuestas con otros alcances.

¿En qué cosas NO transan en la actividad profesional o posicionamiento de su estudio?

Tenemos una idea de base: no hacer proyectos que no nos sintamos orgullosos de mostrar. Por ejemplo no hacemos partes de casas, nuestro concepto se muestra en una totalidad, no se entiende solo en espacios separados. Pero lo fundamental es que trabajamos sobre la base de la confianza, que se nos deje proponer. Cuando esto se ve afectado, damos un paso atrás.

En Santiago: ¿Qué lugares no tan habituales de referencia turística o nuevos recomiendan para amantes del diseño?

Bueno, inevitable algunos proyectos nuestros, el Hotel Bidaosa es un referente en Santiago, el Centro Cultural Nave, el Museo de la Moda cuando tiene exposiciones abiertas, el Mercado persa Victor Manuel, para los amantes de la lectura Las Biblioteca Viva! Que están dentro de centros comerciales pero dan visibilidad masiva a la lectura.