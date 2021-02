Bananananana Coffee, Hangzhou, China / Mango Design Studio

En lugar de optar por lo acogedor o cómodo, los diseñadores de Bananananana Coffee optaron por un valor impactante en su concepto de diseño para la cafetería de 60 metros cuadrados.

La tienda está ubicada en 175 Qingjiang Road en un edificio antiguo sin particularidades en Qianjiang New Town en Hangzhou, por lo que un enfoque más convencional habría sido diseñar una cafetería de barrio acogedora y relajante.

En cambio, liderados por el diseñador en jefe Jason Fan, los miembros del equipo Pink Wang, Alexx Wei y Hans Wang del Mango Design Studio local , abandonaron las variaciones típicas del diseño de las cafeterías y crearon una suerte de accidente aéreo. Sin embargo, este no es un montón alarmante de metal destrozado, es más el resultado de un aterrizaje pacífico y fragmentado para el avión imaginado.

Los diseñadores intentaron romper la tranquilidad del barrio, y vaya que lo han conseguido. Valientemente, optaron por un lenguaje de diseño conflictivo, fuerte y monumental en lugar de la lengua vernácula más segura. Nadie va a pasar por esto sin darse cuenta, al menos hasta que se acostumbre.

Se insertaron cinco láminas de acero curvas en el edificio como si el plano estuviera parcialmente dentro y fuera del mismo. Esto también conecta el interior y el exterior de la tienda.

Las opciones de diseño no fueron fáciles de ejecutar. Según Mango, el equipo pasó mucho tiempo en la planta donde se fabricaron las enormes piezas de metal, y luego nuevamente en el sitio ya que los elementos grandes fueron traídos por la noche para no perturbar el vecindario residencial, y luego ensamblados tomando un valiente y enfoque necesario de inventar-el-método-sobre-la-marcha.

Dentro de la cafetería, la mayoría de los asientos y otros muebles también fueron diseñados a medida por Mango para este proyecto. No hay decoraciones ni elementos blandos ya que todo está hecho de acero inoxidable o terrazo revestido y superficies de hormigón.

Bananananana Coffee definitivamente no es el típico proyecto o proceso común y corriente, y el hecho de que se haya completado atestigua una relación de confianza entre los diseñadores y el cliente, Hangzhou Bihuo Catering Management Co., Ltd.

Como siempre sucede, los clientes valientes permiten a los diseñadores explorar conceptos vanguardistas. Ahora depende de los clientes demostrar si valió la pena.

Fuente: The Cool Hunter / Fotos: Yi Zhang