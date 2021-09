El universo exponencial de One Plus Partnership

Ajax Law y Virginia Lung iniciaron en el año 2004 la galardonada empresa de diseño de interiores One Plus Partnership Limited, con sede en Hong Kong. Su increíble trayectoria incluye más de 660 premios internacionales en sus primeros 15 años de vida, con obras principalmente en retail, oficinas, showrooms pero especialmente destacan los complejos de cines. En ellos utilizan el recurso del concepto y la multiplicación exponencial de una forma geométrica o pieza central que se desarrolla de distintas formas a lo largo del recorrido.

También exponencial ha sido su crecimiento y reconocimientos: Han cosechado premios y son figura fija en las listas de los mayores concursos internacionales de la industria, en EE.UU., Alemania, Italia, Inglaterra, Japón y Taiwán, incluidos 17 premios al “Mejor diseño de interiores” del año, Red Dot Design Awards, y muchos otros.

En el año 2012, One Plus fue honrado como el único ganador del premio Andrew Martin International Interior Designer of the Year. Con la reputación de “Los Oscar del mundo del diseño de interiores”, One Plus es la primera firma asiática de diseño de interiores en recibir este galardón.

Ajax Law y Virginia Lung

Por su parte, su directora de diseño, Ajax Law ha mostrado excepcional talento para el diseño desde una edad temprana. En 2014, fue una de las galardonadas de la Selección de los Diez Jóvenes Destacados (TOYP) de la JCI Hong Kong lo cual reafirma y visibiliza su poder en el rubro, como referente en Asia.

Recorremos acá una serie de obras donde puede apreciarse su estilo, concepto de experiencia, materialidades y estética general.